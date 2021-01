Numer IMEI to kod składający się z 15 cyfr unikalnych dla każdego smartfona. Możemy go sprawdzić w ustawieniach telefonu lub wprowadzając kod na klawiaturze smartfona. Znajduje się on też na opakowaniu, w którym go kupiliśmy. Do czego w ogóle nam ten numer? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w tym wpisie.