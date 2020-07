Zacznijmy jednak od początku. Na dziś fakty są takie, że Plus i T-Mobile oficjalnie informują o blokadzie smartfonów po numerze IMEI, za które raty nie są spłacane. Co więcej i co jest zasadne dla ochrony kupujących takie smartfony z drugiej ręki, udostępniają na swoich stronach narzędzie umożliwiające sprawdzenie czy dane urządzenie jest już w całości spłacone u tego operatora.

Blokada smartfonów po numerze IMEI w sieci Plus

Plus rzeczywiście blokuje takie smartfony, o czym informowaliśmy Was już w tym wpisie – Wiemy już jak Plus blokuje zdalnie telefony kupowane na raty.

Plus uruchomił na swojej stronie internetowej specjalny formularz pozwalający na sprawdzenie czy sprzedane na raty urządzenie telekomunikacyjne stanowi nadal własność operatora. Specjalnie dla osób chcący kupić lub sprzedać na rynku wtórnym sprzęt telekomunikacyjny, Plus wprowadza mechanizm umożliwiający weryfikację jego własności i sprawdzenie czy urządzenie należy do operatora. Odbywa się to za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej i wystarczy podać numer IMEI sprawdzanego urządzenia oraz swój adres e-mail by otrzymać stosowną informację zwrotną.