Jaka elektronika produkowana jest w Polsce? Największe fabryki

Chociaż ogromne firmy technologiczne produkujące elektronikę zazwyczaj nie wywodzą się z Polski, tak bardzo często wielkie fabryki znajduje się właśnie w naszym państwie. Przejrzyjmy wszystkie największe firmy, których linie produkcyjne znajdują się w naszym państwie.

LG Energy Solution Wrocław

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie koreańskiego giganta, LG Energy Solution Wrocław jest największym w Europie producentem baterii litowo-jonowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Od 2016 roku w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce wytwarza się wszystkie komponenty baterii, aż po produkt gotowy do montażu w aucie. LG Energy Solution Wrocław może pochwalić się ponad 10 tysiącami pracowników, 3,2 mld euro kosztów inwestycji, 101 ha powierzchni, 20 linii produkcyjnymi, 86 GWh mocy produkcyjnej w 2022 roku i 115 GWh mocy produkcyjnej docelowej.

Źródło: LG

LG Electronics Mława

Nie tylko baterie do samochodów elektrycznych — LG w Polsce ma również bardzo duży udział w kwestii telewizorów, a dokładnie chodzi o spółkę w Mławie. LG Electronics Mława jest bowiem jednym z największych przedsiębiorstw produkujących TV w całej Grupie LG Electronics Inc., gdzie ilość wytwarzanych sprzętów liczona jest w milionach. To oczywiście przekłada się na potężne zyski — i całość jest naprawdę imponująca.

Źródło: Depositphotos

KROSS

KROSS jako jedna z nielicznych firm zdecydowała się na otwarcie własnej fabryki carbonu, czyli włókna węglowego — kompozytu, który jest połączeniem co najmniej dwóch materiałów, które przed scaleniem charakteryzują się innymi właściwościami. To sprawia, że — jak deklaruje producent — ramy KROSS mają niższą masę, przy jednoczesnym zwiększeniu ich wytrzymałości. Producent na swojej stronie chwali się, że dzięki intensywnej pracy i dużemu zaangażowaniu, firmie udało się pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednym z kluczowych zadań, które KROSS sobie postawił tworząc fabrykę carbonu, było stworzenie lekkiego, wytrzymałego roweru na wysokim poziomie. Fabryka powstała w Przasnyszu.

Źródło: KROSS

Signify (Philips Lighting)

Signify to nowa nazwa dla Philips Lighting, czyli jednego ze światowych liderów w zakresie oświetlenia. Firma zajmująca się produkcją opraw profesjonalnych do użytku wewnętrznego ma już łącznie cztery zakłady w Polsce, z czego wszystkie znajdują się w Pile — najnowszy Zakład Opraw Oświetleniowych został otwarty w listopadzie 2021 roku.

Źródło: Signify

TPV Displays Polska

TPV Technology Limited to producent telewizorów LCD i OLED, a także płyt PCB (Printed Circuit Board). Firma posiada obecnie trzynaście fabryk rozlokowanych na całym świecie, z czego jedna z nich znajduje się w Polsce w Gorzowie Wielkopolskim. Ilość wyprodukowanych telewizorów liczona jest w milionach i bez dwóch zdań jest to jedna z największych linii produkcyjnych TV w naszym kraju.

Źródło: TPV Polska

Jabil

Zakład Jabil w Kwidzynie, położonej około 100 km od Gdańska, jest drugą co do wielkości fabryką firmy w Europie. Producent chwali się, że zakład ten ma łatwy dostęp do kolei, portów morskich i lotnisk, co jest ogromnym plusem, a do tego Kwidzyna ma spore doświadczenie z elektroniką użytkową, infrastrukturą przemysłową i domową oraz odbiorcami energii odnawialnej.

Źródło: Depositphotos

Aptiv Services Poland

Aptiv to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją części dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma w Polsce posiada dwa zakłady produkcyjne (w Jeleśni i Gdańsku) oraz nawet jedno centrum techniczne w Krakowie. Jak możemy dowiedzieć się na stronie producenta, firma kładzie duży nacisk na produkty i systemy związane z aktywnym bezpieczeństwem. Te zresztą są już dzisiaj obecne na rynku i wpływają na zmniejszenie liczby wypadków.

Źródło: Aptiv

Electrolux

Electrolux w Polsce posiada łącznie cztery różne fabryki: w Siewierzu, Żarowie, Oławie i Świdnicy. Nie da się ukryć, że w przeciągu ostatniej dekady, Polska stała się kluczowym punktem na mapie rozwoju firmy — co ta tłumaczy nie tylko rosnącym potencjałem polskiego rynku, ale atrakcyjnymi warunkami do inwestycji.

Źródło: Depositphotos

Stock Image from Depositphotos