Jeśli zegarek do monitorowania snu to który? Mamy kilka propozycji.

Jaki zegarek do monitorowania snu?

Znasz to uczucie, gdy budzisz się zmęczony(-a), mimo że spałeś(-aś) osiem godzin? Może problem tkwi nie w długości snu, ale w jego jakości. Tu wkraczają smartwatche i smartbandy, które potrafią monitorować twoje fazy snu, tętno, a nawet poziom tlenu we krwi. Ale czy te pomiary są w ogóle dokładne? I czy faktycznie mogą pomóc poprawić jakość regeneracji?

Dziś bierzemy pod lupę zegarki, które dobrze radzą sobie z analizą snu. Od prostych opasek fitness po zaawansowane smartwatche, które śledzą każdy twój oddech. Na czele stawki oczywiście Garmin, ale nie tylko – konkurencja z Apple, Huawei czy Xiaomi też nie śpi.

Czy zegarek faktycznie może poprawić jakość snu?

Nie oszukujmy się – samo noszenie zegarka nie sprawi, że nagle zaczniesz spać jak dziecko. Ale monitoring snu może dać ci cenne wskazówki. Dobre smartwatche analizują m.in.:

fazy snu (lekki, głęboki, REM),

ruchy w trakcie nocy,

poziom tlenu we krwi (SpO2),

zmiany tętna,

wpływ snu na regenerację.

Dzięki temu możesz np. odkryć, że zasypiasz zbyt późno, często się budzisz albo masz problem z niskim poziomem tlenu w nocy – co może wskazywać na bezdech senny. Niektóre modele sugerują nawet optymalne godziny snu i pobudki. Sprawdźmy kilka najciekawszych modeli.

Najlepsze zegarki do monitorowania snu

Garmin Venu 3

Garmin od lat robi świetne smartwatche sportowe, ale w Venu 3 postawili na coś więcej – naprawdę zaawansowany monitoring snu. W przeciwieństwie do wielu innych zegarków Garmin uwzględnia nie tylko same fazy snu, ale także regenerację organizmu i wpływ snu na energię w ciągu dnia (funkcja "Body Battery"). Jest tu też pomiar HRV (zmienność rytmu serca), a jeśli zdarza ci się zdrzemnąć w ciągu dnia – zegarek to wykryje i uwzględni w analizie! Największa zaleta? Szczegółowe raporty w aplikacji Garmin Connect, które faktycznie dają wskazówki, co poprawić. Jeśli chcesz czegoś więcej niż „przespałeś 6h 45min”, to Garmin Venu 3 będzie strzałem w dziesiątkę.

Huawei Watch GT 4

Huawei mocno wszedł w temat monitorowania zdrowia, a ich system TruSleep w Watch GT 4 wypada naprawdę dobrze. Analizuje jakość snu, wykrywa chrapanie i monitoruje poziom tlenu we krwi przez całą noc. Do tego aplikacja Huawei Health daje czytelne wskazówki, jak poprawić higienę snu.

Apple Watch

Jeśli masz iPhone’a, to Apple Watch to oczywisty wybór – nie tylko jako smartwatch, ale także jako narzędzie do monitorowania zdrowia, w tym snu. Zegarek dokładnie śledzi fazy snu (lekki, głęboki, REM), tętno w nocy oraz średnią częstość oddechów. Wszystkie dane trafiają do aplikacji Zdrowie, gdzie możesz zobaczyć swoje wzorce snu w dłuższym okresie i sprawdzić, jak twoje nawyki wpływają na regenerację. Dodatkowo Apple Watch współpracuje z innymi aplikacjami do monitorowania snu, np. AutoSleep, które mogą oferować bardziej szczegółowe raporty i personalizowane wskazówki. Do tego dochodzi funkcja alarmu haptycznego, który delikatnymi wibracjami budzi cię w optymalnej fazie snu – to naprawdę przydatne, jeśli nie chcesz zaczynać dnia od brutalnego dźwięku budzika.

Xiaomi Smart Band

Jeśli chcesz monitorować sen, ale nie masz ochoty wydawać fortuny, seria Xiaomi Smart Band to bardzo sensowna opcja. W przeciwieństwie do droższych modeli nie daje tak szczegółowych analiz, ale podstawowe informacje o fazach snu i poziomie tlenu w nocy są na miejscu. W tej cenie – naprawdę solidny wybór.

Nie ma jednego, idealnego smartwatcha do analizy snu – wszystko zależy od twoich oczekiwań. Jedno jest pewne – jeśli masz problemy ze snem, warto zacząć od monitoringu. Może się okazać, że kilka małych zmian (lepsza godzina zasypiania, więcej ruchu w ciągu dnia) zrobi gigantyczną różnicę. A dobry smartwatch to pierwszy krok do lepszego snu.