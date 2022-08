Pendrive w 2022 r. Do czego go wykorzystać?

Choć wydaje się to mało możliwe, tak – pendrive wciąż jest jednym z najpopularniejszych sposobów na szybkie i bezpieczne przenoszenie danych, z jednego urządzenia na drugie. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i relatywnie dużych pojemnościach, jest uniwersalny, nie wymaga specjalnego traktowania i, co najważniejsze, nie zajmuje wiele miejsca. W odróżnieniu od dysków przenośnych, często talerzowych, nie trzeba też się martwić o to, w jakich warunkach jest przenoszony i używany. Można go wrzucić do kieszeni, portfela, plecaka, torby i walizki. Można go przypiąć do kluczy i mieć zawsze przy sobie. Bez żadnych obaw o uszkodzenie przechowywanych na nim danych. Jego uniwersalność wciąż jest najważniejszą cechą pamięci USB.

Źródło: Unsplash

Pewnie wielu z Was ma w swoich szufladach przynajmniej jednego pendrive’a. Jeszcze niedawno, a zapewne i teraz, pamięci USB były dawane jako prezenty, gadżety reklamowe od firm i bonusy do zakupów. Jednak zazwyczaj tego typu sprzęty nie mogą pochwalić się ani dużą pojemnością, ani szybkimi transferami plików - głównie dlatego, że robione są przez firmy, którym nie do końca zależy na parametrach. Te masowo produkowane, niskiej jakości, sprzęty nadają się co najwyżej do sporadycznego przenoszenia zdjęć czy kopiowania dokumentów do druku w pobliskim punkcie ksero - z czego sam korzystałem wielokrotnie. Jeśli jednak szukamy bardziej zaawansowanych rozwiązań, lepiej kupić coś lepszego. Na rynku nadal dostępne są pendrive’y, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.

Pendrive to wciąż popularne urządzenie. Co z nim można robić?

Samsung, SanDisk, Corsair, GoodRam, a może pendrive Kingston? Bez względu na firmę, którą wybieramy, możemy być pewni, że wybór ten będzie dobry. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów. Co jeśli korzystamy z urządzeń, w których na próżno już szukać tradycyjnych złącz USB? Posiadając komputer z USB-C, to właśnie z takim złączem powinniśmy szukać pendrive’a. A co jeśli dane będziemy przenosić między nowym sprzętem, a starszym komputerem? Jeśli nie korzystamy z przejściówek, warto pomyśleć o pendrive’ie posiadającym oba złącza: USB-C oraz USB. Takie też są dostępne. A co z bezpieczeństwem? W sklepach znajdziemy pendrive’y oferujące szyfrowanie - nawet takie w postaci dodatkowego hasła wprowadzanego na klawiaturze numerycznej znajdującej się na jego obudowie.

Istotna też jest pojemność i prędkość zapisu i odczytu. Kupując pendrive 64 GB szybko może okazać się, że nie jest wystarczający dla naszych potrzeb. O ile z dokumentami, i plikami niewielkich rozmiarów poradzi sobie doskonale, tak w przypadku tworzenia kopii zapasowych lub przenoszenia danych z jednego komputera na drugi może pojawić spory problem. Nieco lepiej w tym przypadku sprawdzi się pendrive 128 GB. Na rynku dostępne są też inne pojemności - dd 4 GB po 1 TB. Wszystko w zależności od potrzeb, zastosowania i - oczywiście - budżetu. Pendrive o pojemność 32 GB można bez problemu kupić za mniej niż 50 zł. Te oferujące 1 TB pamięci na dane kosztować będą odpowiednio drożej i to wydatek rzędu kilkuset złotych.

Źródło: Unsplash

Wybierając pojemne pamięci USB, zwracajmy uwagę na prędkości odczytu i zapisu. O ile w przypadku mniejszych pendrive’ów wartości te nie będą miały większego znaczenia, tak przy kopiowaniu i przenoszeniu dużej ilości danych, będą one miały znaczący wpływ na czas trwania transferów - zarówno na pendrive, jak i na komputer. Zasada jest prosta - im szybciej, tym lepiej. Zapisując dane na pamięci USB z prędkością 51 MB/s krócej spędzimy czasu na samym ich kopiowaniu.

A do czego wykorzystać tak duże pendrive’y? Jeśli nie będą one wykorzystywane do kopiowania i przenoszenia plików, może z nich zrobić bootowalne dyski z Windowsem. Mogą też posłużyć jako ostatnia deska ratunku w przypadku awarii systemu. Dostępne narzędzia instalowane na dysku USB pozwolą nie tylko naprawić ewentualne usterki, ale również odzyskać pliki i pomóc zainstalować system na czysto. I nie tyczy się to wyłącznie systemu Windows.

Pendrive może być wykorzystany jako rozruchowy instalator systemu macOS. W sieci dostępnych jest wiele narzędzi ułatwiających tworzenie tego typu dysków. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z wiersza poleceń w aplikacji Terminal. Taki sposób instalacji jest o wiele lepszy i znacznie szybszy od tradycyjnej płyty DVD - a kupno laptopa z czytnikiem płyt to w obecnych czasach trudne zadanie.

Pendrive w 2022 r. Pamięć USB zawsze przydatna

Decydując się na zakup pamięci USB, która pozwoli na przechowywanie ogromnych ilości danych, warto wybrać np. pendrive 1TB. Dzięki niemu bez większego problemu można trzymać na rozbudowane biblioteki zdjęć i wideo, kopie zapasowe dysków, a nawet przenośny system operacyjny, który będzie można uruchomić na dowolnym komputerze. Choć za tego typu rozwiązania będzie trzeba zapłacić nieco więcej, tak jego duża pojemność sprawia, że znajdzie zastosowanie w każdej sytuacji. Zarówno w domu jak i pracy.

Źródło: Unsplash

Bez względu na to, czy szukamy pendrive’a do stworzenia bootowalnego dysku przenośnego z systemem, dysku instalacyjnego dla np. macOS, czy szybkiej pamięci USB, na której będziemy przechowywać lub kopiować dokumenty lub pliki multimedialne, w ofertach sklepów dostępnych jest dziesiątki modeli o różnych parametrach. Każdy znajdzie coś, co spełni jego oczekiwania.

Wpis powstał przy współpracy z RTV EURO AGD