Jedno urządzenie, dwie funkcje – oto odkurzacze, które sprzątają na mokro i sucho!

Jaki odkurzacz pionowy z funkcją mopowania?

Wyobraź sobie, że za jednym pociągnięciem ręki odkurzasz okruszki, sierść i kurz, a podłoga lśni jak po świeżym mopowaniu. Odkurzacze pionowe z funkcją mopowania to sprytny sposób na oszczędność czasu i sił. Przyjrzeliśmy się kilku modelom, które są obecnie na topie, żeby odrobinę ułatwić Ci poszukiwania. Poniższe modele z pewnością warto wziąć pod uwagę.

Ten odkurzacz to prawdziwy kombajn do zadań specjalnych. Wyposażony w stację czyszcząco-ładującą, umożliwia zarówno odkurzanie, jak i mycie podłóg. Dzięki dwóm wymiennym bateriom w zestawie możemy cieszyć się dłuższym czasem pracy bez konieczności przerywania sprzątania. Podświetlana szczotka pozwala dostrzec nawet najmniejsze zabrudzenia, a możliwość wymiany baterii to ukłon w stronę osób ceniących sobie praktyczność i wygodę.

Philips AquaTrio 9000 to urządzenie, które również łączy w sobie funkcje odkurzania i aktywnego mycia podłóg. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak system dwóch zbiorników na czystą i brudną wodę, zapewnia higieniczne i efektywne sprzątanie. Podświetlana szczotka LED ułatwia dostrzeżenie kurzu w trudno dostępnych miejscach, a możliwość wymiany baterii zwiększa komfort użytkowania.

Bosch wprowadził na rynek model Unlimited 7 ProHygienic Aqua, który także łączy funkcje odkurzania i mopowania. Urządzenie jest lekkie, waży zaledwie 1,4 kg, co czyni je wygodnym w użyciu. Posiada trzy tryby pracy: Eco, Turbo i Auto, a podświetlana szczotka oraz składana konstrukcja umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi około 40 minut, co pozwala na sprzątnięcie całego mieszkania bez konieczności doładowywania.

Samsung Jet 95 Premium to zaawansowany odkurzacz pionowy z funkcją mopowania. Wyposażony w elektroszczotkę, regulację mocy ssania oraz odłączany odkurzacz ręczny, sprawdzi się w różnych sytuacjach. Podświetlana szczotka ułatwia sprzątanie w ciemniejszych zakamarkach, a wyświetlacz informuje o aktualnym stanie urządzenia. Czas pracy wynosi do 60 minut, co jest wystarczające do posprzątania większej powierzchni.

Tefal X-Force Flex 13.60 to odkurzacz, który wyróżnia się elastyczną rurą, umożliwiającą dotarcie pod meble bez konieczności schylania się. Funkcja AeroSpin Aqua pozwala na jednoczesne odkurzanie i mycie podłóg, co skraca czas sprzątania. Urządzenie posiada regulację mocy ssania, odłączany odkurzacz ręczny oraz podświetlaną szczotkę, co czyni je wszechstronnym narzędziem do utrzymania czystości w domu.

Electrolux Power Hygienic 800 to odkurzacz pionowy z funkcją mycia, który też sprawdzi się w codziennym utrzymaniu porządku. Wyposażony w elektroszczotkę, regulację mocy ssania oraz odłączany odkurzacz ręczny, umożliwia sprzątanie różnych powierzchni. Technologia UV dodatkowo dezynfekuje podłogi, co jest istotne dla alergików i rodzin z małymi dziećmi. Czas pracy wynosi do 60 minut, co pozwala na dokładne posprzątanie mieszkania.

Wybór odpowiedniego odkurzacza pionowego z funkcją mopowania zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli zależy nam na długim czasie pracy i możliwości wymiany baterii, warto rozważyć modele takie jak GÖTZE&JENSEN VV950S czy PHILIPS AquaTrio 9000. Dla osób ceniących lekkość i łatwość manewrowania BOSCH Unlimited 7 ProHygienic Aqua może być strzałem w dziesiątkę. Natomiast jeśli poszukujemy urządzenia z dodatkowymi funkcjami, takimi jak technologia UV, ELECTROLUX Power Hygienic 800 będzie odpowiednim wyborem. Przed podjęciem decyzji warto zastanowić się, które cechy są dla nas najważniejsze, aby wybrać odkurzacz najlepiej spełniający nasze oczekiwania.