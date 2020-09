Jaki laptop najlepszy do zdalnej nauki?

Jednym z takich urządzeń jest ASUS Zenbook 14 (w cenie od 3599 PLN) wyposażony w procesor Intel Core 10. generacji (w topowej wersji Core i7-1065G7) oferujący 4 rdzenie, układ graficzny Iris Plus oraz nawet 32 GB pamięci RAM z dyskiem SSD o pojemności 2 TB. Do tego dostajemy ekran o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 1920×1080 pikseli o dużej jasności, podświetlaną klawiaturę, duży touchpad oraz wsparcie dla WiFi 6. Co więcej ASUS obiecuje nawet 22 godziny pracy na baterii, a waga notebooka to maksymalnie 1,17 kg. I to wszystko dostępne jest już od 3599 PLN.

Na co warto zwrócić uwagę?

Procesor Intel Core 10. generacji lub AMD Ryzen 4000

Minimum 8 GB pamięci RAM, a idealnie 16 GB

Dysk SSD o pojemności minimum 512 GB, 256 GB to już dzisiaj za mało

Jasność ekranu, czas pracy na baterii i waga notebooka

Dla tych, którzy uczą się z domu

Jeśli szukacie notebooka dla swoich młodszych dzieci, którym najwyżej “grozi” zdalna nauka z domowego biurka, to inwestycja w bardzo lekki i mały ultrabook niekoniecznie musi mieć sens. Wtedy lepiej wybrać nieco większy model, ale wyposażony zazwyczaj w procesor o wyższym maksymalnym TDP, a co za tym idzie wydajniejszy (z racji wyższego taktowania). Tego typu modele mają też zazwyczaj bardziej rozbudowany zestaw portów (np. HDMI czy czytnik kart pamięci), a także dedykowany układ graficzny, który nawet jak nie jest najwyższych lotów to pozwoli na więcej niż zintegrowane GPU. I jako ostatni, ale wcale nie najmniej ważny argument, warto wspomnieć, że w większości przypadków taki zwykły notebook będzie również tańszy.