Jaki laptop do 2000 złotych wybrać i na co zwrócić uwagę?

1. Laptop do 2000 zł – na co można liczyć?

Zacznijmy od podstawowej kwestii, czyli jakie możemy mieć wymagania w tym przedziale cenowym. Okazuje się, że wielkość matrycy nie ma tutaj dużego znaczenia, w tej cenie można kupić notebooka zarówno z mniejszym ekranem, jak i standardowe modele o przekątnej 15,6 cala. Wspólny mianownik dla wszystkich tych komputerów to kluczowe podzespoły. W tej cenie nie macie co liczyć na procesor lepszy niż Core i3 lub AMD Ryzen z serii 3000, nie ma szans na więcej niż 8 GB pamięci RAM i trzeba się liczyć z tym, że notebook będzie miał zintegrowany układ graficzny. Co jednak pocieszające bez problemu dostaniemy dysk SSD o pojemności 256 GB lub nawet 512 GB, przyzwoitą baterię oraz podstawowy zestaw portów i łączności bezprzewodowej (WiFi, Bluetooth).

2. Laptopy do gier, a karta graficzna

Niestety jeśli potrzebujecie notebooka, na którym miałyby być okazyjnie uruchamiane gry, w tym najnowsze tytuły, to przedział do 2000 PLN jest zdecydowanie za niski. Przynajmniej jeśli chodzi o urządzenia fabrycznie nowe. Wśród używanych/poleasingowych notebooków pewnie udałoby się znaleźć modele, która umożliwią wygodne granie i mieszczą się w tym przedziale cenowym, ale tym nie będę zajmował się w tym poradniku.

Warto też mieć na uwadze, że różnice między wbudowanymi kartami graficznymi, a tymi najtańszymi dedykowanymi są coraz mniejsze. Kupno notebooka z dedykowanym układem pokroju GeForce MX350 jest w mojej ocenie mocno dyskusyjne. Lepiej skierować swój wzrok w stronę Ryzena z układem Vega 8 na pokładzie. Nie będzie to może ta sama wydajność, ale w praktyce okaże się, że różnica w liczbie wyświetlanych klatek będzie niewielka. Natomiast pewne jest, że dedykowane GPU odbije się na zużyciu energii i tym samym czasie pracy na baterii.

3. Jakie podzespoły powinien mieć dobry laptop do 2000 złotych

W zasadzie już o tym wspominałem w pierwszym akapicie, w tej cenie nie można liczyć na wiele, ale jednak pewne różnice w podzespołach występują. Dlatego warto pamiętać o tym, aby przede wszystkim wybrać najwydajniejszy możliwy procesor i dysk SSD bo to w gruncie rzeczy te dwie rzeczy będą miały największy wpływ na komfort korzystania z notebooka. Unikajcie najtańszych rozwiązań pokroju procesorów Intel Atom, które wyraźnie odstają od dzisiejszych standardów. Core i3 czy AMD Ryzen 5 z powodzeniem wystarczą do większości zadań i nie zrujnują waszego budżetu.

Z dyskiem SSD historia jest nieco inna, 256 GB to w zasadzie dzisiejszy standard, ale jeśli wiecie, że na komputerze będziecie przetrzymywać więcej danych, to warto dołożyć do modelu o pojemności 512 GB. Nawet jeśli odbędzie się to kosztem na przykład pamięci RAM. W tym przypadku standardem jest 4 GB, ale jeśli to możliwe to lepiej wybrać model oferujący 8 GB. Pamiętajcie, że teraz już nawet smartforny ze średniej półki mają po 6 GB RAMu, więc chyba nie chcielibyście mieć mniej w notebooku z Windows 10 ;-).

Z podstawowych podzespołów pozostaje jeszcze karta graficzna, ale tutaj zbyt dużego wyboru nie ma. Osoby zainteresowane okazjonalnym graniem powinny patrzeć na Ryzena 5 z układem Vega 8. Oferta Intela jest znacznie gorsza, a dedykowana karta graficzna w tym przedziale cenowym praktycznie nieosiągalna.

4. Laptopy do 2000 złotych – polecane urządzenia

2000 PLN to wartość umowna, pozwoliłem sobie na zwiększenie zakresu tej kwoty o około 10%, bo często dopłacając właśnie te 200 PLN możemy kupić znacznie lepszy model, który warty jest zwyczajnie tej dopłaty. Z proponowanych urządzeń wszystkie wyposażone są też w system operacyjny Windows 10, więc są gotowe do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka.

Huawei Matebook D14

Najciekawszy wybór w tym przedziale cenowym to według mnie Huawei Matebook D14. Budżetowa seria notebooków Matebook D to nadal bardzo dobra jakość wykonania, przyzwoite podzespoły oraz bardzo dobra cena. W tym przypadku za około 2200 PLN otrzymujemy procesor AMD Ryzen 5 3500U (4 rdzenie, 8 wątków), 8 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 256 GB oraz układ graficzny Vega 8, który pozwala nawet na uruchomienie starszych gier. Całości dopełnia matryca IPS o przekątnej 14 cali (1920×1080 pikseli), podświetlana klawiatura, standardowy zestaw portów i całkiem niezła bateria.

Lenovo IdeaPad 3-14

Za niemal dokładnie 2000 PLN dostępny jest notebook Lenovo IdeaPad 3-14 również wyposażony w ekran o przekątnej 14 cali, ale nieco słabszą konfigurację z procesorem AMD Ryzen 3 3250U, który ma tylko 2 rdzenie i co istotniejsze układ graficzny Vega 3, który raczej nie daje wam dużego pola manewru w kwestii wydajności w grach. Mamy za to 8 GB pamięci RAM, dysk SSD 256 GB oraz standardowy zestaw portów. Jeśli faktycznie nie możecie sobie pozwolić na dołożenie 200 PLN do Huawei, to może to być ciekawa propozycja.

HP 15

Jeśli potrzebujecie czegoś z większą powierzchnią roboczą to ciekawie wygląda HP 15 z ekranem o przekątnej 15,6 cala, który w cenie do 2000 PLN może być wyposażony w procesor Core i3-8130U (2 rdzenie, 4 wątki), 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Pod względem wydajności układu graficznego mocno odstaje od Ryzena 5, ale za to mamy tutaj więcej portów USB, port LAN, czytnik kart pamięci oraz WiFi 5 i Blueooth. Jak domowe zastępstwo komputera stacjonarnego powinien spisywać się bardzo dobrze.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 to podobna konstrukcja jak powyższy komputer HP, ale z nieco nowocześniejszą platformą bazującą na procesorze Ice Lake. Intel Core i3-1005G1 do demonów wydajności nie należy, bo oferuje tylko 2 rdzenie i słaby układ graficzny, ale do typowych domowych zastosowań powinien być wystarczający. W pakiecie mamy też 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD 256 GB, ale w cenie już nieco wyższej niż HP, bo za około 2200 PLN. Dopłata jest dyskusyjna, starszy układ z rodziny Core i3 wydajnościowo nie odstaje, ale ten model powinien oferować nieco dłuższy czas pracy na baterii. Zestaw portów, łącznie z portem LAN 1 Gbps jest więcej niż wystarczający, a dodatkowo Aspire 3 dostępny jest w kilku nietuzinkowych kolorach, co może mieć znaczenie dla pewnej grupy odbiorców.

Apple iPad 10.2 2019

Tak, wiem, że iPada ciężko nazwać notebookiem, ale patrząc na to jak rozwija się iPad OS i co przeważnie robimy na notebookach w domu, to to wcale nie jest zły pomysł. Tablet kosztuje co prawda 1699 PLN, a do tego trzeba jeszcze doliczyć klawiaturę (np. 429 PLN za Logitech Slim Folio), ale z powodzeniem jest w stanie zastąpić nam komputer, a w wielu przypadkach będzie do tego jeszcze znacznie sprawniej działał. Przeglądanie internetu? Nie ma problemy. Netflix? Natywna aplikacja uruchamia się w kilka sekund. Zoom? Nie ma żadnego problemu. Do tego mamy jeszcze lepszą kamerę do wideorozmów niż w większości notebooków dostępnych na rynku. Myślę, że jest to pomysł przynajmniej warty rozważenia.