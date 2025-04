Nie rozbijesz go przy pierwszym locie! Oto najlepsze drony dla początkujących.

Jaki jest najlepszy dron dla początkujących?

Drony to świetna sprawa. Możesz nimi filmować, robić zdjęcia, a nawet po prostu polatać dla frajdy. Ale jeśli dopiero zaczynasz, łatwo trafić na minę – model zbyt trudny w obsłudze, tandetny plastik albo bateria, która pada jeszcze zanim zorientujesz się, jak skręcać w powietrzu. I właśnie dlatego dziś bierzemy na tapet drony, które nie odstraszą Cię już po pierwszym locie.

Na co zwrócić uwagę kupując pierwszego drona?

Rynek dronów jest ogromny – od mikrozabawek za kilkadziesiąt złotych po profesjonalne maszyny za kilkanaście tysięcy. Dla początkujących kluczowe są:

Łatwość sterowania – najlepiej, żeby dron miał tryb dla początkujących i stabilizację lotu, dzięki czemu nie rozwalisz go o pierwsze napotkane drzewo.

– najlepiej, żeby dron miał tryb dla początkujących i stabilizację lotu, dzięki czemu nie rozwalisz go o pierwsze napotkane drzewo. Zasięg i czas lotu – im dłużej dron może latać na jednej baterii, tym lepiej. 5 minut to za mało, ale 20–30 minut to już przyzwoity wynik.

– im dłużej dron może latać na jednej baterii, tym lepiej. 5 minut to za mało, ale 20–30 minut to już przyzwoity wynik. Wytrzymałość – prędzej czy później zaliczysz kraksę. Dobrze, jeśli dron to wytrzyma.

– prędzej czy później zaliczysz kraksę. Dobrze, jeśli dron to wytrzyma. Cena – nie warto od razu wydawać kilku tysięcy. Na start lepiej wybrać coś w granicach 500–1500 zł.

Najlepsze drony dla początkujących

Syma X5HW – klasyczna budżetówka

Syma X5HW to prosty, ale wytrzymały dron, idealny do nauki. Ma wbudowaną kamerę, podstawową stabilizację i jest stosunkowo odporny na upadki. Może nie oferuje rewelacyjnej jakości obrazu, ale do pierwszych prób latania sprawdzi się świetnie.

Ryze Tello – idealny na pierwszy kontakt z lataniem

Tello to jeden z tych dronów, które może i wyglądają niepozornie, ale naprawdę robią robotę. Powstał przy współpracy z DJI, więc mimo niskiej ceny (ok. 500 zł), korzysta z technologii, które widać w droższych modelach. Ma kamerę 720p, stabilizację obrazu cyfrową i funkcje takie jak automatyczny start i lądowanie. Sterujesz nim ze smartfona, a jego kompaktowe rozmiary i niska waga sprawiają, że spokojnie możesz nim latać nawet w mieszkaniu (co oczywiście odradzamy). Jasne, nie nagrasz nim super profesjonalnego materiału na YouTube’a, ale jako pierwszy krok w świat dronów – będzie w porządku.

Tello Boost Combo – więcej zabawy na start

To rozszerzona wersja klasycznego Tello, zawierająca dodatkowe baterie i akcesoria, dzięki czemu możesz latać dłużej. Idealna opcja dla tych, którzy chcą się pobawić programowaniem dronów lub po prostu mieć więcej czasu w powietrzu bez ciągłego ładowania.

Syma Z3 – kompaktowy i łatwy w obsłudze

Jeśli szukasz czegoś składanego, łatwego do transportu i budżetowego, Syma Z3 to świetna opcja. Ma tryby wspomagające lot, kamerę 720p i przyzwoity czas działania na jednym ładowaniu. Idealny dla tych, którzy chcą spróbować latania bez dużego ryzyka finansowego.

DJI Mini 2 SE – bezpieczny wybór

Jeśli szukasz drona, który jest łatwy w obsłudze i robi świetne ujęcia, DJI Mini 2 SE to pewniak. Jest ultralekki (249 g), więc nie musisz go rejestrować, a do tego ma stabilizowaną kamerę 2.7K, co w tej cenie jest świetnym wynikiem. Największy plus? Wbudowane funkcje ułatwiające sterowanie, dzięki czemu nawet jeśli wcześniej nie miałeś drona w rękach, szybko się odnajdziesz.

DJI Mini 4K – jeszcze lepsza jakość obrazu

Jeśli zależy Ci na jeszcze lepszej jakości nagrań, DJI Mini 4K to świetny wybór. Jest lekki, łatwy w obsłudze i oferuje stabilizowaną kamerę 4K, co pozwala na rejestrowanie wyjątkowo szczegółowych ujęć. Do tego czas lotu wynosi około 30 minut, a dzięki inteligentnym trybom lotu, nawet początkujący użytkownicy mogą tworzyć profesjonalnie wyglądające nagrania.

DJI Neo – dla tych, którzy chcą prostoty

DJI Neo to jeden z najprostszych i najbardziej przyjaznych dronów dla początkujących. Ma solidne funkcje stabilizacji lotu, wytrzymałą konstrukcję i jest gotowy do lotu niemal od razu po wyjęciu z pudełka. Idealny dla tych, którzy chcą uczyć się latania bez ryzyka skomplikowanej konfiguracji.

DJI Avata – FPV dla początkujących

DJI Avata to świetna opcja dla tych, którzy chcą spróbować latania w trybie FPV (First-Person View). Dzięki solidnej stabilizacji i funkcji awaryjnego hamowania pozwala na bezpieczne pierwsze kroki w świecie dynamicznych lotów. Kamera 4K, wytrzymała konstrukcja i immersyjna kontrola przez gogle sprawiają, że to jeden z najlepszych dronów FPV dla początkujących.