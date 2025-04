Jaką przystawkę kupić do Extra TV w Orange?

Co to dokładnie oznacza? Jeśli macie nowy telewizor Smart TV, z Android TV w wersji 10 lub wyższej, w zasadzie nic więcej nie potrzebujecie,- prócz internetu oczywiście, by oglądać wszystkie kanały telewizyjne w ramach nowej usługi Extra TV w Orange.

Macie więc zaoszczędzone 4,99 zł miesięcznie za dotychczas obowiązkową dzierżawę dekodera Orange, które to trzeba było opłacać tak długo, jak korzystacie z oferty telewizyjnej tego operatora.

W ujęciu umowy na 2 lata, będzie to więc minimum 120 zł.

Przystawki do telewizorów z Android 10

W przypadku z kolei, gdy macie starszy telewizor, trzeba dokupić do niego przystawkę - TV stick albo adapter Smart TV, również z systemem Android minimum w wersji 10.

Tu pierwsza dobra wiadomości, te co najmniej 120 zł, to będzie dla Was rabat na start, przystawkę kupujecie na własność, za dekoder byście musieli płacić dzierżawę.

Druga, dobra wiadomość to fakt, że podobnie jak w przypadku Smart TV, pozbywacie się wszystkich kabli i pilotów - zostaje tylko jeden kabel zasilający telewizor i jeden pilot.

Pod warunkiem, że dobrze wybierzecie przystawkę, a więc z zasilaniem z telewizora przez USB oraz z miarę płaskim wykonaniem, jeśli macie prostopadłe wejście USB w telewizorze, a sam telewizor zamocowany blisko ściany.

Więc taki Xiaomi MI TV Stick (to tylko przykład i tak się nie nadaje ten dokładnie model, bo ma Android 9), by się nie zmieścił, aczkolwiek chyba nie spotkałem się w ostatnich latach z telewizorem, gdzie wejście USB nie jest umiejscowione równolegle.

Niemniej osobiście polecam zakupić urządzenie Chromecast 4.0 4k (tańsza wersja HD wystarczająca do starszych telewizorów, jest aktualnie trudno dostępna w polskich sklepach). To elastyczna i cienka przystawka, która zmieści się Wam za telewizorem w każdej możliwej konfiguracji i ustawieniu. Do tego zainstalujecie oprócz Orange TV, wszystkie inne potrzebne aplikacje, z których będziecie mogli korzystać na telewizorze - YouTube, Disney+, Max, Netflix, SkyShowtime, Amazon Prime Video czy Apple TV.

Dzięki temu, zarówno kanały telewizyjne, jak i filmy i seriale w Waszych ulubionych serwisach streamingowych uruchomicie z pilota dołączonego do Chromecasta, z poziomu jednego widoku na ekranie telewizora z uruchomionym Google TV, ze wspieraną przez Extra TV od Orange wersją systemu Android.

Co jak nie Google Chromecast? Można też zastanowić się nad zakupem wspomnianej wyżej przystawki Xiaomi, ale w wersji 4K - Xiaomi TV Stick 4K w cenie 249 zł lub Xiaomi Smart TV Stick 4K w cenie 349 zł.

Inne propozycje dostępne w polskich sklepach są już dużo droższe i nie ukryjecie ich za telewizorem, ale wymieńmy je dla porządku - Nvidia Shield TV, Xiaomi TV Box S (Gen 2) oraz Google TV Streamer 4K.

Oczywiście wiele innych propozycji znajdziecie też na zagranicznych platformach sprzedażowych, ale to wiąże się z pewnym ryzykiem, ale jeśli macie pozytywne doświadczenia w tym zakresie, zwracajcie uwagę na system - musi być co najmniej w wersji Android 10.

Jeszcze, co do samej oferty Orange i nowej usługi telewizji Extra TV, więcej szczegółów w tym temacie znajdziecie we wcześniejszym naszym wpisie z dzisiaj: Koniec dekoderów, kabli i pilotów - wystarczy jeden.