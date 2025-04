3 miesiące darmowej telewizji? Dosłownie wystarczy jedno kliknięcie

Nie ma to jak uczciwe promocje na wiele za niewiele. Cóż jest uczciwszego niż darmowe miesiące z telewizją? Uwaga, to nie jest żart z okazji Prima Aprilis.

Na co dzień pewnie wiele z nas ma już po prostu po dziurki w nosie te wszystkie programy lojalnościowe. Gdzie nie pójdziemy, tam trzeba zakładać konta i potem tylko nasze telefony są przepełnione ikonami, których nawet nie chcemy. Cóż jednak zrobić, skoro tak jak przy tej okazji, pozwalają zupełnie za darmo, odebrać aż trzy miesiące telewizji.

Telewizja za darmo z Lidl Plus. Ulubiony sklep i telewizja w jednym

Już od dzisiaj można z aplikacją Lidl Plus odebrać aż 3 miesiące darmowego pakietu Polsat Box Go! Dzięki niemu można uzyskać dostęp do podstawowego pakietu Start. Daje on dostęp do kultowych seriali, programów typu reality show, filmów i wiele innego dobra, znanego ze stacji Polsatu. Pakiet Start powstał w 2023 roku, po tym jak firma się zdecydowała zmodernizować swoją platformę streamingową.

Jednakże przed kliknięciem, warto także sprawdzić warunki i zasady promocji. Można je przeczytać bezpośrednio w aplikacji albo po prostu tutaj. Czekają poniżej, aby można było łatwo zdecydować czy już teraz warto się spieszyć.

Kod Promocyjny uprawnia do bezpłatnego dostępu do pakietu START w serwisie Polsat Box Go na 3 miesiące.

Skorzystanie z Kodu Promocyjnego nie zobowiązuje do wykupienia subskrypcji na kolejne miesiące.

Kod Promocyjny może być wykorzystany tylko raz i nie podlega wymianie na gotówkę.

Kod Promocyjny nie łączy się z innymi ofertami, rabatami i promocjami.

Kod Promocyjny można zrealizować wyłącznie on-line na stronie https://polsatboxgo.pl/panel/mamkod

Kod Promocyjny będzie aktywny od dnia jego pobrania do 30 czerwca 2025 r. Po 30 czerwca 2025 r. Kod Promocyjny wygasa i nie będzie możliwości jego wykorzystania.

Do warunków i zasad korzystania z Oferty Promocyjnej mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dostępnego na stronie.

Najważniejsze informacje to te, że kupony można odebrać wyłącznie w miesiącu, który się rozpoczął, a więc od 1 do 30 kwietnia 2025. Ponadto spokój ducha jest gwarantowany, gdyż jak zostało wymienione w regulaminie, skorzystanie z promocji, nie oznacza, że trzeba się zadeklarować na kolejne miesiące.