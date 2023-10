Fotowoltaika i pompa ciepła – Jak to połączyć?

Czy można ogrzewać swój dom przyjazną dla środowiska energią słoneczną? Odpowiedź brzmi tak, a kluczem do sukcesu jest oczywiście fotowoltaika. Wykorzystanie paneli solarnych i pompy ciepła to coraz popularniejsze połączenie. Sprawdź, jakie korzyści i oszczędności może przynieść taka konfiguracja.

Jaka fotowoltaika do pompy ciepła?

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii to krok w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego życia. W Polsce coraz większą popularność zyskuje fotowoltaika, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca. Jednym z zastosowań fotowoltaiki jest zasilanie pomp ciepła, które stanowią efektywny sposób ogrzewania domów. Ale jaka fotowoltaika jest odpowiednia do pompy ciepła? Oto kilka kluczowych kwestii, które warto rozważyć.

Dlaczego łączyć fotowoltaikę z pompą ciepła?

Pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi energię odnawialną do ogrzewania budynków. Mogą czerpać ciepło zarówno z powietrza, jak i z ziemi lub wody, co czyni je efektywnym i ekologicznym rozwiązaniem. Jednak pompy ciepła potrzebują energii elektrycznej do działania, zwłaszcza w okresie zimowym. Dlatego łączenie ich z systemem fotowoltaicznym jest doskonałym pomysłem. Otrzymujemy wtedy energię elektryczną ze słońca, którą można wykorzystać do zasilania pompy ciepła, obniżając koszty ogrzewania oraz redukując emisję CO2.

Wielkość instalacji fotowoltaicznej

Aby dobrać odpowiednią wielkość instalacji fotowoltaicznej do współpracy z pompą ciepła, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim należy ocenić zapotrzebowanie na energię elektryczną pompy ciepła, które zależy od mocy urządzenia oraz okresu, w którym jest ona używana. Warto skonsultować się z producentem pompy ciepła, aby dokładnie określić to zapotrzebowanie.

Kolejnym ważnym aspektem jest dostępność miejsca na panele fotowoltaiczne. Dachy budynków są najczęstszym miejscem instalacji paneli słonecznych. Trzeba sprawdzić, czy dach jest wystawiony na odpowiednią stronę, aby panele otrzymywały jak najwięcej promieni słonecznych.

Wydajność instalacji fotowoltaicznej

Wydajność instalacji fotowoltaicznej zależy od kilku czynników, takich jak kierunek i nachylenie paneli słonecznych, ich jakość, skuteczność inwertera, a także lokalizacja budynku. Przed zakupem systemu fotowoltaicznego warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Przykład 1: Rodzinny dom jednorodzinny

Rozważmy rodzinny dom jednorodzinny o powierzchni 150 m², który jest ogrzewany za pomocą pompy ciepła o mocy 10 kW. Przyjmijmy, że cena za 1 kWh energii elektrycznej wynosi 1,03 zł. Przyjmijmy, że w standardowym budownictwie pompa ciepła potrzebuje rocznie od 2000 do 3000 kWh do ogrzania każdych 100 m2 powierzchni użytkowej. Na potrzeby przykładu załóżmy więc, że nasze urządzenie zużyje 3 500 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Jeśli na dachu domu zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 6 kW, roczna produkcja energii wyniesie około 6 000 kWh. Przy aktualnej cenie energii elektrycznej oszczędności roczne z fotowoltaiki wyniosą około 1 085 złotych (6 000 kWh x 1,03 zł/kWh - 3 500 kWh x 1,03 zł/kWh).

Przykład 2: Gospodarstwo rolne z pompą ciepła

Przyjrzyjmy się gospodarstwu rolnemu, które wykorzystuje pompę ciepła o mocy 20 kW do ogrzewania budynków i magazynów. Załóżmy, że roczne zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła wynosi około 7 000 kWh. Jeśli na obszarze gospodarstwa zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 15 kW, roczna produkcja energii może wynosić około 15 450 kWh. Przy aktualnej cenie energii elektrycznej oszczędności roczne z fotowoltaiki wyniosą około 317,85 złotych (15 450 kWh x 1,03 zł/kWh - 7 000 kWh x 1,03 zł/kWh).

System fotowoltaiczny a koszty

Dla porównania, zakładając koszt zakupu i instalacji systemu fotowoltaicznego o mocy 5 kW w wysokości 20 000 złotych, roczny zysk z paneli fotowoltaicznych przy cenie 1 kWh równej 1,03 zł może wynieść około 3 165 złotych (5 kW x 6 000 kWh x 1,03 zł/kWh).

Oczywiście, te liczby mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, efektywność paneli fotowoltaicznych, nachylenie dachu, zmiany cen itp. Jednak przy aktualnych cenach energii elektrycznej w Polsce fotowoltaika nadal pozostaje atrakcyjną opcją, która może przynieść oszczędności na rachunkach.

Inwestycja w przyszłość

Inwestycja w fotowoltaikę do zasilania pompy ciepła jest korzystna nie tylko z ekologicznego punktu widzenia, ale również ekonomicznego. Choć początkowy koszt zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych może być dość wysoki, to z czasem można oczekiwać znacznych oszczędności na rachunkach.