Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia – oto proste i skuteczne sposoby

Po co zmniejszać rozmiar zdjęcia?

Osobiście zmniejszam rozmiar zdjęć przed wrzuceniem ich do tekstu w WordPressie, by zwyczajnie nie zajmowały miejsca na serwerze, no i nie obciążały zbytnio samego tekstu, spowalniając jego ładowanie przy otwieraniu go już na stronie Antyweb.

Inne osoby potrzebują zmienić rozmiar zdjęcia na przykład w celu zaoszczędzenia miejsca na swoim urządzeniu czy zmniejszenia zużycia transferu w przypadku wrzucania swoich zdjęć w serwisach społecznościowych. Przygotowałem więc kilka propozycji na zmniejszanie rozmiaru zdjęcia na urządzeniach mobilnych i desktopach.

Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia na telefonie z Androidem?

Podstawowa edycja zdjęć na smartfonach w domyślnych aplikacjach do zdjęć ogranicza się do ich przycinania, obracania czy dodawania motywów. W celu zmiany rozmiaru zdjęcia musimy posiłkować się dodatkowymi aplikacjami. Wybrałem po jednej takiej propozycji na każdy z systemów.

Na Androida będzie to aplikacja Zmniejsz zdjęcie, dostępna do pobrania za darmo w Google Play.