Utarło się takie przeświadczenie, że komputerowy sprzęt Apple jest przeznaczony głównie dla profesjonalistów, którzy wymagają od sprzętu czy systemu wydajnej i bezproblemowej pracy. Dla nich tworzone są też specjalistyczne i drogie programy do obróbki grafik, audio czy wideo. Są też jednak zwykli użytkownicy MacBooków, którzy szukają prostego edytora zdjęć i dla nich idealnym rozwiązaniem powinien być PhotoScapeX.

Korzystając z Windowsa do obróbki zdjęć, grafik czy zrzutów ekranu korzystałem z dwóch programów. Z IrfanView do zmiany rozmiarów, zamazywania wrażliwych treści na zdjęciach czy do zmniejszania miejsca, jakie zajmują, coby nie ładować na serwer grafik po kilka MB. Z kolei do łączenia zrzutów ekranów z testowanych aplikacji mobilnych służył mi FastStone Image Viewer.

PhotoScapeX połączył mi te funkcje w jednym programie.

Edycja grafik w programie

Podstawowa funkcja w programie to edycja zdjęć czy grafik, z której możemy wybrać szereg efektów zmieniających całe zdjęcia, obracanie, kadrowanie, no i funkcja, z której najczęściej korzystam w tej zakładce, czyli zmiana rozmiarów zdjęcia.

Możemy tu ustawić rozmiar w pikselach, calach lub centymetrach. Zmiana jednego rozmiaru, na przykład szerokość automatycznie dopasowuje proporcjonalnie wysokość. Możemy też odznaczyć proporcje i dowolnie dopasować rozmiary zdjęcia, niezależnie od siebie. Wygodna jest tu lista zdefiniowanych rozmiarów, dzięki czemu nie musimy ich ręcznie wpisywać.

Możemy tu też oczywiście zmieniać kolor zdjęć, dodawać strzałki, opisy, czy zamazywać gumką wrażliwe treści na zdjęciach, których nie chcemy pokazywać.

Wycinanie fragmentów grafiki

Kolejną funkcją w tej samej zakładce, z której wcześniej nie korzystałem w innym programie są – Nożyce. Dzięki niej możemy z dokładnością do 0 px wyciąć wybranych fragment z grafiki, czy to w poziomie czy w pionie. Osobiście przydaje mi się to wycinania danych ze zrzutu ekranu z Google Analytics, gdzie przy wykresach o odwiedzalności na przykład z poszczególnych systemów pokazywany jest liczbowy udział i procentowy. Bez problemu mogę tu wyciąć jedną kolumnę bez konieczności zamazywania.

Grupowa edycja zdjęć czy grafik

Seryjna edycja zdjęć to funkcja, którą cieżko znaleźć w darmowych edytorach. Możemy dzięki niej załadować wiele grafik i grupowo zmienić w nich rozmiar czy kadrowanie.

Łączenie grafik czy zrzutów ekranu

Ostatnia z funkcji, z których najczęściej korzystam w tym programie to łączenie zrzutów ekranu z testowanych aplikacji mobilnych. Możemy tu łączyć je w pionie i w poziomie. Dodatkowo jest też opcja ustawiania marginesów pomiędzy poszczególnymi pozycjami czy zaokrągleń na rogach zrzutów.

W darmowej wersji nie brakuje też możliwości stworzenia kolarza ze zdjęć czy animowanego GIF-a. To oczywiście tylko wybrane funkcje, które w zupełności powinny wystarczyć większości użytkowników korzystających z edytorów zdjęć czy grafik do podstawowej obróbki. Myślę, że bardziej wymagający użytkownicy znajdą dla siebie tu również inne, bardziej zaawansowane narzędzia.

Darmowa wersja PhotoScapeX dostępna jest do pobrania z App Store.