Jak zmniejszyć rachunki za prąd, gdy mieszkamy w bloku? Oto proste rozwiązanie dla sporych oszczędności

W jaki sposób mieszkańcy domów jednorodzinnych zmniejszają opłaty za energię elektryczną? Sprawdzonym rozwiązaniem jest instalacja fotowoltaiczna, dzięki której można ograniczyć pobór prądu z sieci. Co zrobić, gdy chcielibyśmy ograniczyć wydatki na prąd, ale mieszkamy w bloku? Dokładnie to samo! Oto zestaw praktycznych rozwiązań od firmy Ecoflow, dzięki którym rachunki za energię elektryczną będą niższe.

Z czym kojarzy się instalacja fotowoltaiczna? Przede wszystkim z tym, że montowana jest tam, gdzie możemy zagospodarować dużą przestrzeń, czy to na dachu czy na gruncie. Niezależnie od tego, czy mówimy o domu jednorodzinnym, zakładzie przemysłowym czy budynku biurowym, instalacja fotowoltaiczne potrzebuje dedykowanej przestrzeni. Może to być np. dach nieruchomości, wydzielona część ogrodu itd. Co jeszcze przychodzi na myśl, gdy myślimy o fotowoltaice? Dość skomplikowane procedury związane czy to z jej montażem, czy uruchomieniem i zgłoszeniem do zakładu energetycznego. A czy można prościej? Można i to zdecydowanie. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez firmę Ecoflow, fotowoltaika nie musi kojarzyć się z domami jednorodzinnymi. Można zamontować ją wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do chociażby niewielkiego fragmentu nasłonecznionej powierzchni. Co bardzo istotne, bez zbędnych formalności, zgłoszeń itd.

Jak działa fotowoltaika balkonowa? Kto powinien się na nią zdecydować? Jak wygląda montaż tego typu instalacji? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziecie właśnie w tym materiale.





Czym tak właściwie jest fotowoltaika balkonowa?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i oczywista, jednak w tym miejscu po prostu musi się pojawić. Jest to dokładnie taka sama instalacja fotowoltaiczna, jak ta zlokalizowana na dachu czy obok budynku, tylko nieco prostsza. Składa się z minimum dwóch elementów, jednak można ją rozbudowywać o kolejne dodatki, jak na przykład magazyn energii. Zacznijmy jednak od absolutnych podstaw.

By zestaw fotowoltaiki balkonowej mógł powstać, potrzebujemy paneli. Montujemy je w dostępnym miejscu, na przykład na poręczy balkonu, elewacji, czy w przypadku np. działki ROD, na altanie. Panele łączymy przewodem z mikroinwerterem. To właśnie dzięki niemu możliwe jest podłączenie paneli do sieci energetycznej w naszym mieszkaniu. Mikroinwerter podłączamy do tego obwodu, który chcemy wspomagać przy pomocy instalacji fotowoltaicznej i… to właściwie tyle. Instalacja już pracuje i zmniejsza nasze zapotrzebowanie na energię z sieci w zależności od nasłonecznienia.

To oczywiście tylko przykład najprostszej instalacji. By całość była skuteczniejsza, trzeba wyposażyć się w kolejny element - magazyn energii. To właśnie dzięki niemu będziemy mogli efektywniej gospodarować energią pobraną ze słońca i wykorzystać ją w momencie, gdy panele nie pracują.





EcoFlow STREAM: fotowoltaika balkonowa prosta jak nigdy dotąd

W ofercie marki EcoFlow znajdziemy linię produktów STREAM. To właśnie dzięki nim budowa balkonowej instalacji fotowoltaicznej jest tak prosta i wygodna. W zależności od posiadanego budżetu można zdecydować się na jeden z wielu proponowanych zestawów. Dwa z nich wyposażone są w magazyny energii znacząco zwiększające ich funkcjonalność. Oto co warto o nich wiedzieć.

Wstęp do fotowoltaiki balkonowej: zestaw EcoFlow Stream Easy

Zacznijmy od najprostszego zestawu, który kosztuje niecałe 1600 złotych. Znajdziemy w nim mikroinwerter o maksymalnej mocy 800 W, dwa panele Trina, a także niezbędne przewody. Przy pomocy przewodów PV można podłączyć dwa panele, każdy o maksymalnej mocy 600 W, również ustawione pod różnym kątem. Z kolei przewód AC łączy mikroinwerter z gniazdkiem sieciowym w naszym mieszkaniu.

Pracą instalacji i wynikami jej pracy możemy zarządzać z poziomu dedykowanej aplikacji na smartfonie, co jeszcze bardziej upraszcza jej użytkowanie, a przede wszystkim pozwala śledzić to, ile dzięki posiadanej instalacji jesteśmy w stanie zaoszczędzić.

Gdy przyda się magazyn energii: EcoFlow Stream AC Pro

Opisany wyżej zestaw możemy rozbudować o dodatkowy magazyn energii. Jego pojemność to 1,92 kWh, dzięki czemu może efektywnie wspierać pracę posiadanych sprzętów elektrycznych. Posiada funkcję samoogrzewania, która pozwala na umieszczenie go na balkonie, tuż obok posiadanych paneli fotowoltaicznych czy mikroinwertera.

Bank energii EcoFlow Stream AC Pro może oddawać do sieci maksymalnie 800 W. Gdy energii zabraknie, przełączy się w tryb bypass, co zapewnia ciągłość pracy instalacji bez przestojów.

Dla optymalnego wykorzystania energii: EcoFlow Stream Ultra

W ofercie firmy EcoFlow znajdziemy również zestaw, który stanowi kompleksowe rozwiązanie fotowoltaiki balkonowej. To EcoFlow Stream Ultra, czyli bank energii z wbudowanym mikroinwerterem. To właśnie on zapewnia najszersze możliwości konfiguracji i rozbudowy instalacji.

Dzięki czterem wejściom wariant Ultra umożliwia podłączenie czterech niezależnych paneli, z których każdy może pracować z maksymalną mocą 500 W. Łącznie Ultra może przyjąć aż 2000W z paneli, co jest możliwe dzięki wbudowanym 4 kontrolerom MPPT. W zależności od wybranego trybu pracy EcoFlow Stream Ultra może działać standardowo, dostarczając do sieci 800 W mocy albo w trybie zasilania urządzeń (1200 W).



Ile można zaoszczędzić dzięki fotowoltaice balkonowej?

Przejdźmy do tego, co interesuje nas najbardziej. Ile dzięki opisanym wyżej urządzeniom można zaoszczędzić? To naturalnie zależy od konkretnej instalacji. EcoFlow podaje jednak konkretne przykłady, dzięki którym można oszacować zysk i czas, po jakim inwestycja się zwróci.

Przyjmując, że instalacja 800 W kosztowałaby nas 2000-3000 złotych i pozwalała zaoszczędzić do 700-1000 złotych rocznie (w zależności od ceny energii) inwestycja zwróciłaby się po 2-4 latach. Jeśli zdecydowalibyśmy się na zakup instalacji 2 kW z magazynem energii 2 kWh musielibyśmy zapłacić 8-10 tysięcy złotych. W takim przypadku roczna oszczędność to około 1800-2600 złotych, co oznacza, że inwestycja zwróci się po 4-5,5 roku.

Podejmując decyzję o zakupie fotowoltaiki balkonowej w wariancie z bankiem energii należy pamiętać również o tym, że oprócz obniżenia rachunków za prąd zyskujemy dodatkowy zapas energii, z którego będziemy mogli skorzystać chociażby w sytuacji chwilowej przerwy w dostawie energii.

Zainteresowanych tematem fotowoltaiki balkonowej zapraszamy na stronę EcoFlow. Znajdziecie tam pełną ofertę producenta, a także dane kontaktowe do przedstawicieli marki, którzy pomogą w doborze sprzętu do potrzeb konkretnego użytkownika.

