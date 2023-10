Fotowoltaika w Enerdze – Podpowiadamy, jak czytać fakturę

Zastanawiasz się jak dokładnie czytać fakturę za prąd, jeśli jesteś prosumentem korzystającym z fotowoltaiki? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu, Ten krótki poradnik pomoże Ci rozwikłać tajemnice rachunku za prąd od Energi, umożliwiając lepsze zrozumienie wszystkich elementów faktury.

Jak czytać rachunek za prąd w Enerdze z fotowoltaiką?

Faktura dla prosumenta w Enerdze składa się z kilku ważnych elementów, które omówimy w kolejnych częściach poniższego artykułu. Kluczowe elementy to sprzedaż energii elektrycznej, usługi dystrybucji oraz rozliczenie energii wprowadzonej do sieci. Na wstępie warto jednak zauważyć, że Energa oferuje 2 typy faktur dla prosumentów. Wszystko zależy od tego, w jakim systemie dokonywane są rozliczenia. Dostępne opcje to Net-metering oraz Net-billing. Oto, czym różnią się te dwa rozwiązania.

Net-Metering - Rozliczenia prosumenckie

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe zasady rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci oraz kolejności rozliczeń energii zgromadzonej w tzw. "wirtualnym magazynie". Istnieją dwa współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia się w zależności od mocy instalacji.

Dla instalacji o mocy powyżej 10 kW współczynnik wynosi 0,7 kWh energii pobranej dla każdej 1 kWh wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że za każdą jednostkę energii elektrycznej pobranej z sieci, prosumenci odnawialnych źródeł energii mają możliwość rozliczenia się za 0,7 kWh energii wprowadzonej do sieci.

Dla mniejszych instalacji o mocy do 10 kW współczynnik ten wynosi 0,8 kWh energii pobranej na każde 1 kWh wprowadzonej do sieci. Daje to mniejszą korzyść w przypadku mniejszych instalacji, ale nadal zachęca do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Dla prosumentów oznacza to, że mogą zbilansować ilość energii elektrycznej pobranej z sieci z ilością energii wprowadzonej do sieci od daty przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

Net-Billing - Rozliczenia prosumenckie

Od 1 lipca 2022 roku wprowadzono system rozliczeń dla prosumentów, zwany net-billingiem. Ten system obowiązuje prosumentów, którzy złożyli wniosek o przyłączenie swoich mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej po 31 marca 2022 roku.

W ramach systemu net-billingu rozliczenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci następuje w pieniądzu (PLN), a nie jak wcześniej w kilowatogodzinach (kWh). Wartość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci jest ustalana dla każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej.

W praktyce oznacza to, że prosument otrzymuje wynagrodzenie za energię elektryczną wprowadzoną do sieci na podstawie aktualnych cen rynkowych. To podejście umożliwia prosumentom lepszą kontrolę nad swoimi kosztami i zachęca do efektywnego korzystania z własnej energii. System net-billing ma w teorii wprowadzać przejrzystość i sprawiedliwość w rozliczeniach prosumentów.

Rachunek za prąd w Enerdze z fotowoltaiką – jak czytać fakturę Net-metering?

Osobny przewodnik po fakturze Energa przygotowała dla modelu Net-metering. PDF znajdziesz tutaj. Istotne elementy rachunku to m.in.:

Moc źródła – Parametr odnosi się do mocy zainstalowanego u Ciebie urządzenia wytwórczego, na przykład paneli fotowoltaicznych. Im większa moc źródła, tym więcej energii może ono wytworzyć.

– Parametr odnosi się do mocy zainstalowanego u Ciebie urządzenia wytwórczego, na przykład paneli fotowoltaicznych. Im większa moc źródła, tym więcej energii może ono wytworzyć. Współczynnik korekty – Pomniejsza ilość energii, którą wprowadzasz do sieci. Oznacza to, że za każdą kilowatogodzinę energii, którą wprowadzasz do sieci, odbierasz odpowiednią ilość energii obniżoną o współczynnik korekty. Współczynnik ten zależy od mocy źródła i wynika z przepisów zawartych w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Dla instalacji o mocy do 10 kW współczynnik wynosi 0,8 kWh, a dla instalacji o mocy powyżej 10 kW wynosi 0,7 kWh. To istotne, ponieważ wpływa na ostateczną ilość energii, za którą zostaniesz rozliczony.

– Pomniejsza ilość energii, którą wprowadzasz do sieci. Oznacza to, że za każdą kilowatogodzinę energii, którą wprowadzasz do sieci, odbierasz odpowiednią ilość energii obniżoną o współczynnik korekty. Współczynnik ten zależy od mocy źródła i wynika z przepisów zawartych w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Dla instalacji o mocy do 10 kW współczynnik wynosi 0,8 kWh, a dla instalacji o mocy powyżej 10 kW wynosi 0,7 kWh. To istotne, ponieważ wpływa na ostateczną ilość energii, za którą zostaniesz rozliczony. Suma godzinowych sald dodatnich – Ilość energii, która została przez Ciebie pobrana z sieci w danym okresie rozliczeniowym. Jest to suma godzinowych sald, które wskazują, że więcej energii zostało pobrane niż wprowadzone do sieci. Ta ilość jest wyznaczana zgodnie z określonym w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii mechanizmem sumarycznego bilansowania energii. Bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby.

– Ilość energii, która została przez Ciebie pobrana z sieci w danym okresie rozliczeniowym. Jest to suma godzinowych sald, które wskazują, że więcej energii zostało pobrane niż wprowadzone do sieci. Ta ilość jest wyznaczana zgodnie z określonym w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii mechanizmem sumarycznego bilansowania energii. Bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby. Suma godzinowych sald ujemnych – To ilość energii, która została przez Ciebie wprowadzona do sieci w danym okresie rozliczeniowym. Podobnie jak suma sald dodatnich, jest to wynik mechanizmu sumarycznego bilansowania energii zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.

Jak czytać fakturę za prąd w Enerdze – fotowoltaika w modelu Net-billing

Energa przygotowała szczegółowy przewodnik po fakturze, gdzie rubryka po rubryce wyjaśniono, co oznaczają poszczególne elementy rachunku. Dokument PDF dotyczący modelu Net-billing dostępny jest pod tym linkiem. Najważniejsze elementy faktury, na które warto zwrócić uwagę to: