Jak zmienić taryfę na dynamiczną w Tauron?

Dowiedz się, jak przejść na taryfę dynamiczną w Tauron, by zyskać pełną kontrolę nad rachunkami za prąd. Odkryj, jak działa ten system, jakie przynosi korzyści i czy warto z niego skorzystać w Twoim domu!

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i finansowej coraz więcej osób poszukuje sposobów na obniżenie kosztów energii elektrycznej. W odpowiedzi na te potrzeby (i nowe regulacje prawne) Tauron – jeden z największych dostawców energii w Polsce – wprowadził ofertę z taryfą dynamiczną, która może przynieść realne oszczędności. Ale co to tak naprawdę oznacza i jak zmienić taryfę na dynamiczną? W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku przez ten proces, wyjaśniając jednocześnie, dlaczego taka zmiana może być korzystna.

Ceny dynamiczne – co to takiego?

Taryfa dynamiczna w Tauron to oferta, która opiera się na cenach zmieniających się w zależności od notowań na giełdzie energii – Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W praktyce oznacza to, że cena energii elektrycznej, którą płacisz, może różnić się w zależności od pory dnia oraz zapotrzebowania na rynku. Ceny te są uzależnione od tzw. Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli rynku, na którym ceny ustalane są dzień przed dostawą energii.

To podejście różni się od standardowych umów, gdzie cena za kilowatogodzinę (kWh) jest stała przez cały czas trwania umowy. Dzięki taryfie dynamicznej możesz korzystać z niższych cen w godzinach, kiedy zapotrzebowanie na energię jest mniejsze, a ceny są niższe, co może prowadzić do obniżenia rachunków za prąd.

Dlaczego warto wybrać taryfę dynamiczną?

Przed przejściem na taryfę dynamiczną warto zrozumieć, jakie korzyści możesz z niej czerpać. Oto najważniejsze z nich:

w taryfie dynamicznej masz pełną kontrolę nad tym, kiedy i jak korzystasz z energii elektrycznej. Możesz dostosować swoje zużycie do godzin, w których ceny są najniższe, co pozwala na realne oszczędności. Możliwość obniżenia rachunków – taryfa dynamiczna pozwala na korzystanie z energii elektrycznej w godzinach, gdy jest ona najtańsza. Jeśli masz możliwość przeniesienia pracy niektórych urządzeń na te godziny (np. pranie, ładowanie urządzeń), możesz znacząco obniżyć swoje rachunki za prąd.

taryfa dynamiczna pozwala na korzystanie z energii elektrycznej w godzinach, gdy jest ona najtańsza. Jeśli masz możliwość przeniesienia pracy niektórych urządzeń na te godziny (np. pranie, ładowanie urządzeń), możesz znacząco obniżyć swoje rachunki za prąd. Automatyzacja zużycia energii – korzystając z dodatkowych narzędzi, jak np. domowy magazyn energii, możesz jeszcze lepiej zoptymalizować zużycie prądu. Ładując magazyn w godzinach, gdy energia jest najtańsza, a wykorzystując ją wtedy, gdy ceny są wysokie, możesz maksymalizować oszczędności.

Kto może skorzystać z taryfy dynamicznej?

Nie każda osoba korzystająca z energii elektrycznej może automatycznie przejść na taryfę dynamiczną. Aby skorzystać z tej oferty, musisz spełnić kilka warunków:

oferta dynamicznych cen prądu jest dostępna wyłącznie dla osób rozliczających się w cyklu jednomiesięcznym. Inne cykle rozliczeniowe nie są kompatybilne z tą taryfą. Rozliczanie w systemie net-billing – taryfa dynamiczna jest dostępna dla gospodarstw domowych rozliczających się w systemie net-billing, który pozwala na sprzedaż nadwyżek energii wyprodukowanej z własnych źródeł, np. paneli fotowoltaicznych.

Jak zmienić taryfę na dynamiczną?

Jeśli spełniasz wszystkie wymienione warunki i chciałbyś przejść na taryfę dynamiczną, oto kroki, które musisz podjąć:

Sprawdzenie, czy posiadasz licznik zdalnego odczytu – jeśli nie jesteś pewien, czy Twój licznik umożliwia zdalny odczyt, możesz to łatwo sprawdzić na stronie Taurona. Wystarczy, że wpiszesz numer Adresata lub numer Punktu Poboru Energii (PPE), aby uzyskać informację, czy Twój licznik jest odpowiedni. Złożenie wniosku o zmianę taryfy – jeśli posiadasz odpowiedni licznik, możesz przejść do zamówienia oferty z taryfą dynamiczną. Złożenie wniosku odbywa się online, a sam proces jest stosunkowo prosty. Należy jednak pamiętać, że zmiana taryfy może wiązać się z dodatkową weryfikacją techniczną ze strony Taurona. Wymiana licznika (jeśli konieczne) – jeśli okaże się, że Twój licznik nie obsługuje zdalnego odczytu, będziesz musiał go wymienić. Proces wymiany licznika może wiązać się z dodatkowymi kosztami, a czas realizacji zależy od Twojego operatora. Akceptacja nowych warunków umowy – po złożeniu wniosku i spełnieniu wszystkich wymogów, otrzymasz nowe warunki umowy, które będą obowiązywać w ramach taryfy dynamicznej. Po ich zaakceptowaniu nowa taryfa zacznie obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Czego się spodziewać po taryfie dynamicznej?

Chociaż taryfa dynamiczna oferuje wiele korzyści, warto również być świadomym pewnych wyzwań, które się z nią wiążą:

oferta dynamiczna skierowana jest głównie do osób, które są gotowe aktywnie zarządzać swoim zużyciem energii. Wymaga to regularnego śledzenia cen energii na rynku i dostosowywania swojego zużycia do godzin, w których ceny są najniższe. Zmiany popytu i podaży – ceny energii elektrycznej na RDN mogą być zależne od wielu czynników, w tym od warunków pogodowych, wydarzeń sportowych, awarii sieci czy sezonowej produkcji energii z odnawialnych źródeł. To oznacza, że w niektórych okresach ceny mogą być wyższe lub niższe od spodziewanych.

Jakie są koszty związane z taryfą dynamiczną?

Koszty w taryfie dynamicznej różnią się od standardowych umów ze względu na zmienne ceny energii. Ostateczny koszt za energię jest wyliczany na podstawie notowań na Rynku Dnia Następnego, do którego doliczany jest tzw. składnik cenotwórczy. To dodatkowa opłata określona w Cenniku, która wpływa na ostateczną cenę za kWh.

Poza kosztem samej energii, w ramach umowy kompleksowej wciąż będziesz zobowiązany do uiszczania opłat dystrybucyjnych, które wynikają z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Opłaty te są stałe i nie zmieniają się w zależności od taryfy dynamicznej.

Jak obliczane są rachunki w taryfie dynamicznej?

Obliczanie rachunku w taryfie dynamicznej odbywa się na podstawie tzw. ceny średnioważonej. Wylicza się ją poprzez sumowanie cen energii w poszczególnych godzinach doby i ilości zużytej energii, a następnie dzieli się tę wartość przez całkowite zużycie w okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy cena średnioważona jest niższa od określonej minimalnej ceny energii, Tauron stosuje minimalną stawkę. Dzięki temu masz pewność, że nie zapłacisz mniej niż określona cena minimalna, co chroni firmę przed zbyt niskimi przychodami w okresach, gdy ceny energii są wyjątkowo niskie.

Zmiana taryfy na dynamiczną w Tauron to świetna opcja dla osób, które chcą mieć większy wpływ na swoje rachunki za prąd i są gotowe aktywnie zarządzać swoim zużyciem energii. Warto jednak pamiętać, że taki model wymaga większej elastyczności i gotowości do monitorowania zmian cen energii na rynku. Jeśli spełniasz wszystkie warunki, masz licznik zdalnego odczytu i jesteś gotów dostosować swoje nawyki energetyczne do godzin, w których energia jest tańsza, taryfa dynamiczna może przynieść realne korzyści.