Jak zgrać zdjęcia z telefonu na komputer – oto najskuteczniejsze metody

Inaczej to wygląda oczywiście w przypadku, gdy korzystamy z iPhone i komputera z systemem Windows czy Linux. Wówczas po podłączeniu kablem USB naszego smartfona do komputera, musimy uprzednio dodać komputer do zaufanych urządzeń, by móc uzyskać na nim dostęp do zdjęć na smartfonie. Po jej udzieleniu całą naszą bibliotekę zdjęć na telefonie wyświetlimy w Eksploratorze plików w katalogu DCIM, skąd możemy bezpośrednio skopiować wybrane pozycje na dysk komputera.