Jak zarabiać w Roblox? Zgarniaj pieniądze ze sprzedaży skinów

„Mamo, ja nie gram, ja pracuje!” – tak będą mogli od teraz mówić gracze Roblox, dzięki nowej możliwości monetyzowania wirtualnej zawartości, którą studio odpowiedzialne za popularną produkcję dla dzieci wprowadza w tym tygodniu. Użytkownicy będą mogli czerpać profity z tworzonych przez siebie skinów, pod warunkiem że elementy personalizacji bohaterów będą spełniać warunki standardów społeczności.

Tworzy skórki i zgarniaj procent od sprzedaży

Jeśli jesteś graczem Roblox i masz w sobie na tyle dużo kreatywności, by zaprojektować skiny do postaci, to możesz już teraz zacząć zarabiać. Firma Roblox Interactive poinformowała na developerskim blogu o nowej linii wirtualnych towarów tworzonych przez graczy i chęci dzielenia się częścią zysków z ich sprzedaży.

Źródło: Depositphotos

Roblox wyróżnia „samodzielne głowy” i „pełne ciała” awatarów o sprecyzowanych wymiarach. Wirtualne akcesoria tworzone przez graczy przy pomocy dedykowanej platformy będą musiały wykazywać znamiona oryginalności, przez co przykładowo skopiowanie motywów postaci z innych gier czy filmów automatycznie wykluczy je z możliwości zarabiania. Jeśli twórcy spełnią wymagania społecznościowe, to developer odpali im 30% ze sprzedaży skina i dodatkowe 40%, jeśli skórka zostanie sprzedana w obrębie map/platform (nazywanych „doświadczeniami”) stworzonych przez graczy – Roblox umożliwia bowiem tworzenie czegoś, co możemy nazwać grą wewnątrz gry.

Developer nie będzie pobierał opłat za wystawienie skórki, ani narzucał ceny minimalnej, zostawiając twórcom w tej kwestii pole do popisu. Ponadto Roblox oferuje możliwość zarabiania na dostępie do prywatnych serwerów i zaimplementowanych wewnątrz nich reklam, co w połączeniu z płatnymi skinami oferuje naprawdę ciekawe źródło dodatkowego dochodu w rękach kreatywnych graczy, zaznajomionych z wymaganiami społeczności.

Stock image from Depositphotos