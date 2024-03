Messenger bez Facebooka? To możliwe!

Czy zastanawiałeś(-aś) się kiedyś, czy możliwe jest korzystanie z Messengera bez konieczności posiadania aktywnego konta na Facebooku? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale w pewien sposób można to zrobić. W tym artykule wyjaśnimy jak.

Jak założyć Messenger bez Facebooka

W dzisiejszych czasach Messenger stał się jednym z najczęściej używanych narzędzi do komunikacji online. Problem polega na tym, że komunikator od zawsze był zintegrowany z Facebookiem. A przecież nie wszyscy chcą korzystać z popularnego serwisu społecznościowego. Mamy jednak sposób na poradzenie sobie z tą sytuacją.

W dalszej części artykułu omówimy krok po kroku, jak korzystać z Messengera z zachowaniem pełnej funkcjonalności, a jednocześnie bez obecności na Facebooku.

Źródło: Depositphotos

DEMA – Dezaktywowane konto na FB z dostępem do Messengera

Konto dezaktywowane z wyjątkiem Messengera (DEMA) to specjalny rodzaj profilu, który umożliwia korzystanie z komunikatora bez konieczności posiadania aktywnego Facebooka. To rozwiązanie zostało wprowadzone przez Meta jako odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy nie chcą korzystać z serwisu społecznościowego. Dzięki temu można cieszyć się wszystkimi funkcjami Messengera, jednocześnie zachowując kontrolę nad swoją prywatnością.

Jak założyć Messenger bez konta na Facebooku

Nie da się jednak założyć Messengera z całkowitym pominięciem Facebooka. Konto i tak trzeba na chwilę utworzyć.

Utworzenie konta na Facebooku

Pierwszym krokiem do założenia Messengera bez konieczności posiadania konta na Facebooku jest utworzenie profilu na platformie społecznościowej. Brzmi to jak zaprzeczenie całej idei, ale inaczej nie da się tego zrobić. Proces rejestracji jest prosty i intuicyjny. Wystarczy przejść na stronę internetową Facebooka lub pobrać aplikację mobilną. Następnie podaj swoje dane osobowe i załóż nowe konto.

Dezaktywacja konta na Facebooku

Po utworzeniu konta na Facebooku należy przejść do ustawień konta i wybrać opcję dezaktywacji. Ważne jest, aby upewnić się, że dotyczy ona konta z wyłączeniem Messengera (DEMA), co pozwoli zachować dostęp do komunikatora.

Logowanie do Messengera

Po dezaktywacji konta na Facebooku możesz zalogować się już bezpośrednio do Messengera. Pobierz aplikację Messenger na swój telefon lub korzystaj z przeglądarki internetowej na komputerze, odwiedzając stronę messenger.com. Następnie zaloguj się, używając tych samych danych logowania, które podałeś(-aś) podczas rejestracji na Facebooku.

Źródło: Depositphotos

Czym charakteryzuje się konto „tylko Messenger” (DEMA)?

Aktualizacja do konta dezaktywowanego z wyjątkiem Messengera (DEMA) pozwala zachować wszystkie funkcje Messengera. Dzięki temu możesz nadal rozmawiać ze znajomymi, dzielić się zdjęciami, plikami i korzystać z innych funkcji Messengera, niezależnie od tego, czy masz aktywne konto na Facebooku, czy nie. Twoje zdjęcie jest przy tym widoczne tylko w komunikatorze.

Ochrona prywatności

Inne osoby mogą Cię wyszukać w Messengerze i wysłać Ci wiadomość. Dezaktywacja konta na Facebooku oznacza jednak, że Twoje dane nie będą dostępne publicznie w serwisie społecznościowym, a Twoje aktywności nie będą widoczne dla innych użytkowników.

Podsumowując, po aktywacji konta "tylko Messenger":

nadal będziesz mógł/mogła komunikować się ze znajomymi za pośrednictwem Messenger'a,

Twoje zdjęcie będzie widoczne jedynie podczas rozmów w Messengerze,

inne osoby będą miały możliwość znalezienia Cię w Messengerze i wysłania Ci wiadomości,

nie będzie Cię można wyszukać na platformie Facebook,

Twój profil na Facebooku zostanie dezaktywowany, lecz w każdej chwili będziesz mógł/mogła go ponownie aktywować,

konieczne będzie potwierdzenie daty urodzenia oraz możliwość otrzymania prośby o utworzenie hasła w celu zabezpieczenia konta.

Źródło: Depositphotos

Możliwość ponownej aktywacji konta na Facebooku

Aktualizacja konta typu „tylko Messenger” do DEMA nie oznacza, że tracisz dostęp do konta na Facebooku na zawsze. Możesz w każdej chwili ponownie aktywować profil.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Messengera bez konta na Facebooku, warto zapoznać się z dodatkowymi źródłami i poradami dotyczącymi ochrony prywatności w Messengera. Stosowne informacje znajdziesz w Centrum pomocy na Facebooku.