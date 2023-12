Wywoływanie zdjęć w Rossmannie – uwieczniamy wspomnienia na papierze

Jak wywołać zdjęcia w Rossmannie?

Wywołane zdjęcia, które można umieścić w ramce, albumie lub innej laurce dla babci to ponadczasowa pamiątka. Mimo że zewsząd otaczają nas cyfrowe ekrany, papierowe odbitki wciąż mają swój urok. Jeśli nie macie pomysłu na prezent, zdjęcia gromadzone na dyskach komputerów i smartfonów mogą przyjść z pomocą. Dawno zapomniane momenty na nowo ożywają i nierzadko cieszą bardziej od najbardziej wymyślnych upominków. A co najważniejsze, mamy na rynku usługi, które sprawiają, że nie trzeba kupować drukarki, ani szukać punktu fotograficznego.

Wywoływanie zdjęć w Rossmannie

Rossmann, znany przede wszystkim jako drogeria, oferuje usługę ekspresowego wywoływania zdjęć. Możemy to zrobić na dwa sposoby – złożyć zamówienie przez internet lub odwiedzić jeden ze sklepów i skorzystać ze specjalnego automatu, który pozwoli wydrukować odbitki na miejscu. Oto w jaki sposób skorzystać z dostępnych rozwiązań

Wywoływanie zdjęć w sklepie

Jeszcze w latach 90. na wywołanie zdjęć trzeba było czekać. Oddawało się film do punktu i po kilku dniach otrzymywaliśmy fotografie. Dziś drukowanie zdjęć zajmuje zaledwie kilka minut.

Jeśli chcesz wywołać zdjęcia w jednym ze sklepów Rossmann, wystarczy, że skorzystasz ze specjalnego fotokiosku. To specjalnie zaprojektowana maszyna, do której możesz podłączyć swój telefon, aparat, pendrive lub kartę pamięci. Wybierasz konkretne zdjęcia, preferowany format oraz ilość odbitek i już po chwili wydrukowane fotki można zabrać do kasy wraz ze specjalnym paragonem, który trzeba podać kasjerce lub kasjerowi.

Alternatywnie można też przygotować zdjęcia na smartfonie lub komputerze, wybrać punkt wydruku i przesłać fotki do CEWE z domu. Po 30 minutach będą one dostępne w fotokiosku, który wskazałeś/wskazałaś. Wówczas można rozpocząć proces drukowania.

Wywoływanie zdjęć przez internet

Jeśli nie masz czasu, aby wywołać zdjęcia na miejscu, możesz zamówić odbitki przez internet. Odpowiednie narzędzia są dostępne na stronie Rossmanna. Wybierasz zdjęcia, przesyłasz je za pomocą formularza, wybierasz preferowany format i składasz zamówienie. Odbitki to jednak dopiero początek możliwości, jakie oferuje platforma CEWE for Rossmann. Platforma pozwala też tworzyć fotoksiążki, kalendarze, plakaty, obrazy, a nawet poduszki lub etui na smartfony, gdzie główną rolę odgrywają Twoje obrazy. Czas realizacji? W zależności od projektu, od 3 do 8 dni roboczych.

Wywoływanie zdjęć z telefonu

Trzecią opcją, jaką oferuje Rosmann jest drukowanie zdjęć z telefonu. Należy pobrać aplikację CEWE Fotoświat na swoje urządzenie, wybrać interesujący produkt, złożyć zamówienie, a następnie zeskanować dedykowany kod w fotokiosku, gdy dotrzesz już do sklepu stacjonarnego. Maszyna wydrukuje twoje zamówienie w kilka minut.

Zdjęcia natychmiastowe – dostępne formaty oraz modyfikacje

Rossmann oferuje możliwość dostosowania zdjęć do Twoich potrzeb. W przypadku zwykłych odbitek możesz zdecydować np. o formacie i rodzaju papieru:

Format oryginalny: od kwadratowego do 16:9

Format klasyczny (proporcja 2:3) – 9×13 cm, 10×15 cm, 13×18 cm

Papier matowy lub błyszczący

Możliwość dodania ramki

Klasyczne fotografie natychmiastowe mogą zostać urozmaicone o ramki w wybranym kolorze. Możesz również dodać własny napis, aby nadać zdjęciom bardziej osobisty charakter.

Fotoksiążki w Rossmannie

Wszystkie fotoprodukty, które oferuje CEWE for Rossmann można przygotować za pomocą bezpłatnego programu CEWE FOTOŚWIAT. To on oferuje dostęp do chmury z 15 GB przestrzeni na Twoje fotografie, a także bogaty zestaw narzędzi edycyjnych. Usługa jest dostępna na komputery z systemem Windows, MacOS oraz Linux.