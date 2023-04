OpenAI poinformował wczoraj o udostępnieniu wyczekiwanej opcji wyłączenia historii czatów w naszych profilach na ChatGPT. To z jednej strony udogodnienie dla użytkowników, a z drugiej oszczędności dla firmy.

Jak wynika z badania SemiAnalysis, dzienny koszt działania ChatGPT sięga już niemal 700 tys. dolarów. Biorąc pod uwagę, że rozmowy z tym zalążkiem SI stały się z miejsca niezwykle popularne na całym świecie, a popularność ta nadal rośnie, można się spodziewać, iż będą tu poszukiwane oszczędności i nowe źródła dochodów.

Początkowo, na ChatGPT mogliśmy sami kasować czaty - pojedynczo lub zbiorczo, ale najwidoczniej niewiele osób z tej opcji korzystało mimo, iż wiele z tych rozmów było już niepotrzebnych, i co niepotrzebnie generowało koszty.



Na stronach OpenAI możemy przeczytać o nowej opcji na ChatGPT, dzięki której możemy wyłączyć historię czatów, co wykluczy ją z trenowania i ulepszania modeli ChatGPT - ograniczając jego moce przerobowe i koszty.



Nie oznacza to oczywiście, iż korzystanie z ChatGPT będzie teraz anonimowe. Na kontach z wyłączoną historią, nowe rozmowy będą przechowywane na serwerach przez 30 dni i sprawdzane pod kątem nadużyć przed ich trwałym usunięciem.



Dodatkowo, pojawiła się tu inna nowa opcja - eksportu danych, dzięki której wprost na naszą skrzynkę e-mail wysłane zostaną wszystkie zgromadzone na naszych kontach rozmowy z ChatGPT oraz inne przechowywane na nasz temat dane. Obie nowe opcje znajdziecie w ustawieniach ChatGPT, w dolnej części panelu z rozmowami.

Co z nowymi źródłami dochodów? OpenAI pracuje obecnie na nową płatną subskrypcją ChatGPT Business, która ma zapewnić jeszcze większą prywatność i ochronę wprowadzanych danych, a udostępniona zostanie w ciągu najbliższych miesięcy.



Na dziś, według danych zebranych przez portal Wirtualnemedia.pl, z ChatGPT korzysta w Polsce prawie 2,5 mln RU i to średnio przez prawie pół godziny - najdłużej z TOP10 serwisów technologicznych w naszym kraju.

Źródło: OpenAI/ITHardware.pl/Wirtualnemedia.pl

