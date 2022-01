W Sieci znajdziecie go pod nickiem @meliczyta, między innymi na TikToku i Instagramie. Regularnie publikuje treści zza kulis pracy lektora i nie tylko, bo pokazuje też, jak mogłaby wyglądać inna (jego) wersja czytanych dialogów do seriali. Ale filmy i seriale to tylko część jego pracy, bo - jak sam wielokrotnie zaznacza - wśród jego zajęć jest też nagrywanie kwestii do reklam oraz czytanie audiobooków.

O tym, jak wygląda to na co dzień, a także o niuansach pracy przed mikrofonem Maciej opowiada w najnowszym odcinku podcastu. Ważne też jest, jak się znalazł w tym miejscu, w którym jest obecnie, więc od tego rozpoczyna się cała rozmowa. Tematów do dyskusji w kontekście pracy lektora nie zabrakłoby na jeszcze kilka odcinków, więc jeśli jest coś, co chcielibyście się dowiedzieć, zostawcie pytanie w komentarzach - prawdopodobnie ta rozmowa doczeka się kontynuacji. Miłego słuchania!

Jak pracuje lektor? Wywiad z Maciejem Melcerem

Antyweb Po Godzinach · #110 - Jak wygląda praca lektora? Gościem Maciej Melcer

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: