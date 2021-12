Gdzie się podziali asystenci? Polska wciąż omijana szerokim łukiem

Premiera polskiego Asystenta Google była nie lada wydarzeniem, bo wtedy po raz pierwszy osobisty asystent giganta technologicznego przemówił w naszym ojczystym języku. Nie wszyscy byli jednak w pełni zadowoleni z tego, co otrzymaliśmy, ponieważ Asystent Google nie trafił na głośniki Google Home/Nest, gdzie wielu osobom służyłby częściej, aniżeli na telefonie czy słuchawkach. Od tamtej pory miną wkrótce trzy lata, więc możemy zacząć ponownie zadawać pytanie o to, czy Google w ogóle planuje to zmienić. Tym bardziej, że na horyzoncie pojawiają się nowi gracze.

Kto pierwszy, ten wygra?

Amazon uruchomił polską wersję sklepu i usługę Prime, w skład której wchodzi platforma VOD Prime Video. Na Amazon.pl możemy bez przeszkód zamówić głośniki Echo 4. gen i Echo dot w wersji międzynarodowej, które co prawda języka polskiego nie wspierają, ale Alexa może służyć nam w innym języku. Najważniejsze jest to, że sprzęt bez przeszkód zamówimy na polski adres i otrzymamy kompletną gwarancję. To coś, czego Google nie oferuje nawet w minimalnym stopniu, bo głośniki nie są wysyłane do kraju nad Wisłą nawet zza zachodniej granicy, gdzie funkcjonuje Google Store.

Perspektywy popularyzacji nowych technologii, w tym asystentów osobistych w Polsce są dość optymistyczne, co potwierdza błyskawiczne przyjęcie wielu innych rozwiązań, które Polacy szybko polubili i sprawili, że stały się ich codziennością. Jeśli asystenci zaczną mówić po polsku, to zaczniemy się do nich przekonywać, a kto będzie pierwszy (Google, Amazon, Apple), ten prawdopodobnie zostanie liderem na długo. Albo na stałe. Więcej dyskusji w dzisiejszym odcinku.

Gdzie się podziali asystenci? Asystent Google, Alexa, Siri

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: