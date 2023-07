Jak włączyć 5G w telefonie z Androidem? [PORADNIK]

Jak włączyć 5G w telefonie z Androidem?

5G to technologia, która niesie ze sobą wiele korzyści, mogących znacząco poprawić nasze doświadczenie mobilne. To m.in. szybki transfer danych, minimalne opóźnienia i lepsze działanie usług chmurowych. Nowy standard zyskuje na popularności, a telefony z systemem Android coraz częściej dają nam możliwość korzystania z 5G. Co zrobić, aby 5G zadziałało na Twoim smartfonie? Mamy kilka wskazówek.

Jeśli jesteś właścicielem smartfona z Androidem i chcesz w pełni wykorzystać potencjał technologii 5G, ten poradnik jest dla Ciebie. Wyjaśnimy, krok po kroku, jak uruchomić szybki standard komunikacji na Twoim telefonie i dorzucimy kilka praktycznych wskazówek. Zanim jednak przejdziemy do części praktycznej, warto wspomnieć o tym, jak to jest z tym 5G w Polsce.

5G w Polsce na telefonie z Androidem

Technologia 5G została wprowadzona w Polsce w maju 2020 roku. Warto jednak zauważyć, że to dopiero przedsmak prawdziwych możliwości tej technologii. Głównym problemem związanym z 5G w Polsce jest zakres częstotliwości. Obecnie działające sieci LTE korzystają z zakresu pomiędzy 2,1 a 2,6 GHz. Chociaż operatorzy dostosowują te sieci do obsługi 5G, nie wykorzystują one w pełni potencjału tej technologii. Rzeczywiste wykorzystanie "pełnej mocy" 5G możliwe jest dopiero w zakresach 3,4-3,8 GHz. Na szczęście szykują się zmiany. Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, że pełne częstotliwości 5G zostaną oddane do użytku operatorów w czwartym kwartale 2023 roku. Mamy więc nadzieję, że już niedługo doświadczymy "prawdziwego 5G" i skorzystamy z jego pełnych możliwości.

Zgodność smartfona z Androidem z 5G

Dostęp do 5G brzmi kusząco, ale nie wszystkie telefony z systemem Android są zdolne do obsługi tej technologii. Przed przystąpieniem do procesu konfiguracji na Twoim telefonie, warto sprawdzić, czy zapewnia on odpowiednią zgodność. Oto 2 sposoby, które pomogą Ci to ustalić:

Ustawienia telefonu – Przejdź do ustawień swojego telefonu i poszukaj opcji sieciowych lub połączeń. Tam powinieneś znaleźć informacje dotyczące obsługi 5G. Możesz sprawdzić, czy istnieje opcja "Preferowany rodzaj sieci" lub podobna, która umożliwia wybór sieci 5G. Jeśli taka opcja nie istnieje, Twój telefon prawdopodobnie nie obsługuje 5G. Strona producenta – Drugim sposobem jest skonsultowanie się z producentem telefonu. Przejdź na oficjalną stronę producenta i wyszukaj informacje o swoim konkretnym modelu telefonu. Znajdziesz tam specyfikacje urządzenia, w tym informacje dotyczące obsługi technologii 5G. Jeśli Twój telefon jest kompatybilny z 5G, producent powinien to jasno podać.

Szczególnie starsze modele telefonów mogą nie obsługiwać technologii 5G.

DISCLAIMER: Pamiętaj, że istnieje wiele różnych nakładek na system Android, które są modyfikowane przez producentów. W związku z tym trudno było nam przygotować uniwersalną instrukcję, która będzie odpowiadać wszystkim urządzeniom z Androidem. Podczas konfigurowania ustawień sieciowych w celu włączenia 5G, może się zdarzyć, że nazwy i położenie określonych opcji w menu będą się różnić w zależności od marki i modelu telefonu. Dlatego też czasami będziesz musiał(a) poszukać podobnych nazw, zbliżonych do tych, jakie pojawiają się w poradniku.

Konfiguracja ustawień sieciowych: 5G w smartfonie z Androidem

Aby uruchomić 5G w smartfonie z Androidem, przejdź do konfiguracji ustawień sieciowych. Oto instrukcja, krok po kroku:

Wejdź do ustawień sieciowych – Otwórz menu ustawień na swoim telefonie i poszukaj sekcji dotyczącej sieci lub połączeń. Może być oznaczona jako "Sieci i internet" lub podobnie. Wejdź do tej sekcji. Wybierz tryb sieciowy – W ustawieniach sieciowych, znajdź opcję "Tryb sieciowy" lub "Rodzaj sieci". Kliknij na nią, aby zobaczyć dostępne opcje. Wybierz 5G – W przypadku telefonów z obsługą 5G, powinieneś znaleźć opcję "5G" lub "LTE/5G Auto" jako jeden z dostępnych trybów. Wybierz tę opcję, aby włączyć 5G na swoim telefonie. Preferowany rodzaj sieci – Niektóre telefony z Androidem mogą również posiadać opcję "Preferowany rodzaj sieci". Jeśli taka opcja jest dostępna, otwórz ją i wybierz "5G" lub "LTE/5G" jako preferowany rodzaj sieci. Zapisz i zastosuj ustawienia – Po dokonaniu zmian, upewnij się, że ustawienia zostały zapisane. Możliwe, że trzeba będzie kliknąć przycisk "Zapisz", "Zastosuj" lub po prostu wróć do poprzedniego ekranu. Telefon powinien teraz przełączyć się na 5G, jeśli jest on dostępny w Twojej okolicy. Na górnym pasku wyświetli się stosowna ikonka.

Prędkość transferu danych na Androidzie z 5G

Po włączeniu funkcji 5G na swoim telefonie z systemem Android, warto przetestować tę technologię i upewnić się, że działa poprawnie. Aby sprawdzić prędkość transferu danych w sieci 5G, możesz skorzystać z różnych narzędzi dostępnych na rynku. Pomoże aplikacja do testowania prędkości internetu (np. Speed Test). Uruchom aplikację i wykonaj test prędkości, upewniając się, że jesteś podłączony do sieci 5G. Porównaj uzyskane wyniki z oczekiwanymi wartościami, które powinny być znacznie wyższe niż w przypadku sieci LTE.

Smartfon z Androidem i wsparcie dla 5G

Prędkość sygnału 5G może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak odległość od nadajników czy poziom zabudowy terenu. Pamiętaj też, że sytuacja 5G w Polsce ewoluuje. Choć dotychczasowe implementacje są ograniczone, optymistyczne wieści z Urzędu Komunikacji Elektronicznej dają nadzieję na pełne wykorzystanie potencjału 5G już wkrótce.