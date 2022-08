mPay wprowadza opłaty, również w bezpłatnej wersji. Jak usunąć konto w mPay?

Ostatni raz mPay zmieniał swój regulamin i tabele opłat i prowizji w 2020 roku. Nowy regulamin i opłaty zaczną obowiązywać 1 września tego roku. Warto się z nimi zapoznać do tego czasu i zadecydować czy nadal będzie nam ono potrzebne.

Zerknijmy najpierw na jeszcze obowiązującą tabele opłat i prowizji w mPay, by móc ją porównać z nowymi zasadami. Otóż do tej pory istniały dwa typy kont w mPay - bezpłatna i Premium, przy czym jeśli chodzi o opłaty i dostępne opcje niewiele się od siebie różniły. Oczywiście poza koniecznością dokonywania opłat za korzystanie z nich.

Bezpłatna była bezpłatna, a za wersję Premium mPay pobierał opłatę w wysokości 1,99 zł miesięcznie lub 11,99 zł rocznie. W obu wersjach przelewy z rachunku bankowego do portmonetki mPay były bezpłatne, a za inne formy zasilenia środkami, mPay pobierał prowizję w wysokości 2%.

Nowy regulamin i opłaty w mPay

Od 1 września mPay już wyraźnie rozgranicza w swojej tabeli opłat i prowizji konta bezpłatne i Premium. Zaczynamy od bezpłatnej wersji, w sensie dotychczasowo bezpłatnej wersji, bo od nowego miesiąca będą obowiązywały w niej opłaty, jeśli nie korzystamy aktywnie z mPay. Przypomina to do złudzenia opcję, z której skorzystał PayPal w 2020 roku, kiedy to wprowadził opłaty za brak aktywności na koncie przez 12 miesięcy w wysokości 50 zł jednorazowo.

W mPay za brak jakiejkolwiek płatności przez 12 miesięcy będzie pobierana opłata w wysokości 4,99 zł miesięcznie. Może to być też sposób na wyczyszczenie nieaktywnych kont - więc jeśli kiedykolwiek zakładaliście tam konto i zasilaliście je środkami pieniężnymi, warto tam zajrzeć, wypłacić środki (koszt - 2 zł za przelew) i usunąć konto.

Przechodzimy już do części dla aktywnych użytkowników mPay. Nadal będą mogli korzystać z bezpłatnej wersji pod warunkiem dokonania przynajmniej jednej płatności w ostatnich 12 miesiącach. Jednocześnie pojawia się nowa opłata dla nich, za podpięcie do aplikacji mPay karty płatniczej i przechowywanie jej danych w wysokości 2 zł miesięcznie.

Można jej jednak uniknąć. W niektórych mediach przeczytałem, że tylko pod warunkiem wydania w danym miesiącu kwoty 500 zł - co byłoby kuriozalne w aplikacji do opłacania w głównej mierze biletów parkingowych czy komunikacji miejskiej. Nie zaznaczam tu, które to media - nie musiał być to wcale błąd z ich strony. Wprawdzie znalazłem jeszcze dodatkowy punkt w nowej tabeli opłat i prowizji, ale mógł się on pojawić w niej przecież na przykład przed chwilą.

Tak więc według najnowszej wersji tabeli opłat i prowizji, opłaty za przechowywanie danych karty płatniczej można jeszcze uniknąć, zasilając za jej pomocą swoje konto w mPay kwotą 50 zł miesięcznie. Co już jest jak najbardziej możliwe przy aktywnym korzystaniu z mPay. Niestety już przy aktywnej integracji konta mPay z Wallet Masterpass Mastercarda trzeba będzie płacić 2 zł miesięcznie, jeśli nie wydamy w ciągu miesiąca tych 500 zł na usługi w mPay.

Nadal bezpłatne pozostają przelewy z rachunku bankowego i opłacanie biletów komunikacji miejskiej czy za parkingi. Płatne będą przelewy pay-by-link i Blik - 3,5% prowizji oraz te z wykorzystaniem usługi inicjowania płatności PIS - 2%, z chwilą ich udostępnienia przez mPay.

Co z kontami Premium? Podobnie jak przy bezpłatnych będą kosztować 4,99 zł miesięcznie przy braku płatności w ostatnich 12 miesiącach. Dodatkowo, by je wykupić poniesiemy opłatę roczną w wysokości 29 zł.

Po wykupieniu konta Premium nie poniesiemy opłat za przelewy bankowe, przechowywanie danych karty płatniczej i integracje z Wallet Masterpass. Z kolei prowizja za płatności pay-by-link/Blik wyniesie nas 1,75% i 1% za PIS (Payment Initiation Service - usługa, dzięki której firmy trzecie mogą realizować płatności po podaniu danych do logowania w bankowości internetowej przez klienta.).

Jak usunąć konto mPay?

Nie znalazłem takiej opcji w aplikacji mobilnej mPay, takowa dostępna jest jednak poprzez stronę internetową mPay.

Znajdziecie ją w ustawieniach konta - usuń konto.

Nie jest tu wymagana jakaś dodatkowa aktywność czy specjalne potwierdzenia, po akceptacji chęci usunięcia konta, na adres e-mail przychodzi informacja o jego usunięciu z systemu mPay.