Tytanowa obudowa w iPhonie 16 Pro może doczekać się się istotnej zmiany

Od czasu premiery pierwszego modelu iPhone'a marka Apple wytyczała trendy, jeśli chodzi o wygląd smartfonów. Jednym z kluczowych elementów, które przyczyniają się do niepowtarzalnego charakteru każdego nowego modelu, jest wykończenie obudowy. Od błyszczącego stali nierdzewnej po szczotkowany tytan, Apple nieustannie eksperymentuje, szukając idealnego połączenia estetyki, trwałości i funkcjonalności. Co zaoferuje nam iPhone 16? Mamy kolejne plotki.

Ostatnie doniesienia sugerują, że firma z Cupertino może zaskoczyć nas kolejną ewolucją w wykończeniu obudowy swojego flagowego modelu smartfona. Według doniesień 9TO5Mac iPhone 16 Pro może nie oferować już szczotkowanego tytanu, który dopiero co został wprowadzony, na rzecz bardziej wypolerowanego materiału. Ewentualna zmiana już wywołuje dyskusje na temat tego, jak mogłaby ona wpłynąć na codzienne użytkowanie.

Ewolucja wykończenia iPhonów

Od momentu debiutu pierwszego iPhone'a w 2007 roku Apple stale doskonaliło wygląd i wykończenie swoich smartfonów, kładąc nacisk na jakość, estetykę oraz trwałość. Ważnym elementem tej ewolucji jest wybór materiałów do konstrukcji obudowy urządzeń. Jeszcze do niedawna były one wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, co nadawało im charakterystyczny, błyszczący wygląd. To wykończenie podkreślało luksusowy charakter urządzeń marki Apple, jednakże podatność na zarysowania i odciski palców stanowiły pewne ograniczenia.

Wraz z premierą modeli iPhone 15 Pro i Pro Max, Apple zdecydowało się na zastosowanie tytanu, którego powierzchnia została poddana szczotkowaniu. Ten ruch przyniósł trzy istotne korzyści: zmniejszenie masy urządzenia, zwiększoną odporność na odciski palców oraz zmniejszenie widoczności zarysowań. Takie wykończenie nie przypadło jednak do gustu wielu użytkownikom iPhone'ów, szczególnie tych, którzy cenili sobie "blichtr" Apple.

Źródło: https://www.macrumors.com/2024/01/04/iphone-16-pro-design/

iPhone 16 – Wciąż tytan, ale wypolerowany?

Ostatnie doniesienia sugerują, że Apple może ponownie zmienić wykończenie obudowy w swoich flagowych modelach. Smartfony mogą być wyposażone w ramkę wykonaną z tytanu, którego powierzchnia będzie polerowana. Ma to zapewnić bardziej lśniący wygląd, w porównaniu z dotychczasowym wykończeniem. O zmianach informował m.in. agregator newsów Yeux1122 oraz inne źródła branżowe.

Polerowany tytan to powrót do bardziej lśniącego, błyszczącego wyglądu, który był charakterystyczny dla wcześniejszych modeli iPhone'ów z ramką ze stali nierdzewnej. Dla niektórych użytkowników będzie to niewątpliwie atrakcyjne rozwiązanie, ze względu na jego luksusowy wygląd. Chociaż szczotkowany tytan był mniej podatny na odciski palców w porównaniu ze stalą nierdzewną, polerowany tytan mógłby jeszcze bardziej zmniejszyć widoczność śladów użytkowania.

Z drugiej strony, choć polerowany tytan może wydawać się lepszą opcją, istnieje ryzyko, że będzie bardziej podatny na zarysowania i inne uszkodzenia w porównaniu do materiału ze szczotkowanym wykończeniem.

Jeśli tytan, to jaki? Polerowany, czy szczotkowany?

Decyzja Apple o zmianie wykończenia iPhone'a 16 Pro może jak zwykle wpłynąć na strategie działania konkurencyjnych producentów smartfonów. Jeśli polerowany tytan okaże się popularnym wyborem wśród użytkowników, inne marki mogą również rozważyć wprowadzenie podobnych zmian w swoich produktach. Choćby dlatego warto śledzić to, czy plotka się potwierdzi. Dajcie znać, czy jesteście gotowi na zmianę w wyglądzie iPhone'a 16 Pro? Czy polerowany tytan brzmi jak krok naprzód? A może szczotkowany tytan to nowa jakość i nic nie powinno się zmieniać w tej kwestii? Dajcie znać w komentarzach.