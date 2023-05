Ultradźwięki uratują życie tysiącom chorych - naukowcy odkryli niesamowitą rzecz

Bariera krew-mózg to jedna z form ochrony naszego bardzo cennego organu przed działaniem toksyn. Jednocześnie, jest ona bardzo problematyczna, jeżeli chodzi o farmakoterapię (a dokładniej - chemioterapię). Naturalna bariera nie pozwala bowiem przedostać się do komórek nowotworowych substancjom niszczącym przyczynę choroby, ale... mamy na to sposób.

No i tutaj dochodzimy do kwestii ultradźwięków w służbie powrotu do zdrowia. Badanie kliniczne na wczesnym etapie, opisane 2 maja w Lancet Oncology, może doprowadzić do nowych metod leczenia chorych na raka mózgu. Naukowcom udało się wprowadzić do mózgu silny lek chemioterapeutyczny, otwierając barierę krew-mózg za pomocą ultradźwięków. Dotychczas, osoby chorujące na m. in. glejaka, były w bardzo złym położeniu: szczególnie wtedy, gdy usunięcie guza było niemalże równoznaczne z uszkodzeniem istotnych części mózgu lub gdy m. in. radioterapia była niemożliwa do przeprowadzenia.

Problem też stanowi zjawisko wznowy: osoby, które raz wygrały z rakiem, są bardziej narażone na to, że zachorują ponownie. Ci, którym udało się pokonać glejaka, nierzadko muszą liczyć się ze wznową. I w takiej sytuacji, medycyna oferuje stosunkowo niewiele mało inwazyjnych opcji terapeutycznych. Uczeni z Northwestern University Feinberg School of Medicine w Chicago wykorzystali znaną już metodę otwierania bariery krew-mózg za pomocą ultradźwięków. Najpierw pacjent otrzymuje dożylny zastrzyk płynu wypełnionego mikroskopijnymi pęcherzykami, które wypełniają naczynia krwionośne organizmu - to akurat stosujemy już w zakresie uwidaczniania naczyń w badaniu USG. W tym przypadku metodę nieco zmodyfikowano i mikropęcherzyki wstrzykiwano przez 30 sekund i jednocześnie wystawiano naczynia na działanie impulsów fal ultradźwiękowych przez około 5 minut. Ostateczną fazą był 30-minutowy wlew dożylny paklitakselu, silnego leku stosowanego w leczeniu raka płuc, piersi i innych nowotworów. Cały proces przetestowano na 17 osobach i uzyskano naprawdę zadowalające rezultaty.

Nadzieja dla wielu chorych

Wyżej wskazana substancja - paklitaksel, w normalnych warunkach nie ma dostępu do mózgu. Nie przekracza tej bariery i terapia za jego pomocą w przypadku m. in. glejaka jest nieskuteczna. Udowodniono, że w tkance mózgowych osób poddanych badaniu było ponad 4 razy więcej tego chemioterapeutyku, niż w przypadku standardowej procedury. Badanie MRI i specjalny barwnik ujawniły, że bariera krew-mózg w większości przypadków zamknęła się z powrotem w ciągu 60 minut. Niektórzy pacjenci zgłaszali lekkie, przejściowe efekty uboczne - takie, jak dezorientację oraz bóle głowy.

Choć metoda wymaga dalszych badań, daje nadzieję wielu chorym - w tym osobom, które przeżywają wznowę już raz pokonanego nowotworu. Ludzki mózg jest na tyle "problematyczny" w onkologii, że trzeba pamiętać o naturalnej barierze, która oddziela go od potencjalnie toksycznych substancji. Okazuje się jednak, że ten mechanizm można wyłączyć na krótki czas, nie narażając mózgu na większe niebezpieczeństwo.