Z Nowego Jorku do Tokio w godzinę. Ten samolot rozwala mózg

Komercyjne loty z prędkością większą, niż ta dźwięku to niestety przeszłość. Concorde podróżował z prędkością Mach 2 - to około 2450 km/h. Najszybszy samolot na świecie, Lockheed SR-71 "Blackbird" rozpędzał się już do Mach 3,2 - około 3920 km/h. Stargazer firmy Venus Aerospace przebije ten wynik drastycznie: Mach 9 to około 10 700 km/h.