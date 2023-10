Oto prosty sposób na sprawdzenie, czy OC pojazdu jest aktualne

Wykupienie polisy OC to dziś obowiązek każdego właściciela pojazdu. W razie wypadku czy innej sytuacji awaryjnej możemy dzięki niej ochronić nasz budżet przed niespodziewanym uszczupleniem. Nie masz pod ręką polisy? A może chcesz sprawdzić ważność OC pojazdu należącego do kogoś innego? Podpowiadamy jak sprawdzić stan ubezpieczenia.

Jak sprawdzić ubezpieczenie auta? Sprawdzamy stan polisy w UFG

Istnieje wiele sposobów na skontrolowanie tego, czy OC danego pojazdu jest ważne. Jeśli mówimy o Twoim aucie, można po prostu zajrzeć do polisy lub aplikacji mObywatel. Ale co zrobić w przypadku auta, które należy do kogoś innego? Z pomocą przychodzi strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co to jest UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja, która odgrywa ważną rolę w przypadku problemów z ubezpieczeniem auta. Ich ośrodek informacji odpowiada za gromadzenie i udostępnianie danych ubezpieczeniowych związanych z umowami ubezpieczenia komunikacyjnego OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (auto-casco), zdarzeniami drogowymi generującymi odpowiedzialność ubezpieczeniową oraz odszkodowaniami.

Baza danych stworzona przez UFG umożliwia właścicielom pojazdów sprawdzanie stanu swojego ubezpieczenia. Dzięki niej można śledzić terminy ważności polis, monitorować, czy ubezpieczenie jest nadal aktualne, a tym samym uniknąć przykrych niespodzianek. Baza UFG jest na bieżąco aktualizowana. Rejestruje obecnie około 26 milionów odnowionych i nowo sprzedanych polis rocznie oraz ponad 1,5 miliona zdarzeń drogowych. Jak można przeczytać na ich stronie, system zgromadził do tej pory szczegółowe dane dotyczące blisko 600 milionów polis, zdarzeń i odszkodowań.

Narzędzie do sprawdzania ważności polisy OC

Sprawdzenie stanu ubezpieczenia OC danego pojazdu może okazać się niezwykle przydatne w wielu sytuacjach. Oto kilka przykładów, kiedy dostęp do takiej informacji może być pomocny.

Kontrola własnego pojazdu – Regularne sprawdzanie stanu ubezpieczenia naszego samochodu pozwala na bieżąco monitorować terminy i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak wygasła polisa w trakcie podróży.

– Regularne sprawdzanie stanu ubezpieczenia naszego samochodu pozwala na bieżąco monitorować terminy i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak wygasła polisa w trakcie podróży. Kupno samochodu używanego – Jeśli rozważamy zakup pojazdu używanego od prywatnego sprzedawcy, możliwość sprawdzenia, czy auto ma aktualne ubezpieczenie OC, pozwoli uniknąć ryzyka zakupu pojazdu bez ubezpieczenia.

– Jeśli rozważamy zakup pojazdu używanego od prywatnego sprzedawcy, możliwość sprawdzenia, czy auto ma aktualne ubezpieczenie OC, pozwoli uniknąć ryzyka zakupu pojazdu bez ubezpieczenia. Wypadek lub kolizja – W razie wypadku lub kolizji, sprawdzenie ubezpieczenia pojazdu sprawcy pozwala potwierdzić, że mamy prawo do odszkodowania za poniesione straty.

– W razie wypadku lub kolizji, sprawdzenie ubezpieczenia pojazdu sprawcy pozwala potwierdzić, że mamy prawo do odszkodowania za poniesione straty. Kontrola działań przewoźników i firm transportowych – W przypadku usług transportowych lub wynajmu pojazdów, sprawdzenie stanu ubezpieczenia pojazdu dostarcza pewność, że przewoźnik lub firma działa zgodnie z przepisami i oferuje odpowiednie zabezpieczenie w razie problemów.

Sprawdzanie stan polisy OC w UFG

Na stronie ufg.pl znajdziesz bezpłatne narzędzie, które umożliwiają szybkie i łatwe sprawdzenie statusu ubezpieczenia pojazdu. Oto co należy zrobić, aby z niego skorzystać:

Wchodzimy na stronę główną Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W sekcji OC dla pojazdu wpisujemy numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu. Klikamy przycisk "sprawdź". Jeśli podaliśmy numer rejestracyjny, uzupełniamy dane o numer VIN. Jeśli najpierw podaliśmy numer VIN, w drugim kroku musimy podać numer rejestracyjny. Wybieramy dzień, dla jakiego chcemy sprawdzić, czy auto było ubezpieczone. W przypadku zdarzenia drogowego podajemy też kraj, w jakim do niego doszło. Klikamy "dalej", zatwierdzamy dane i... gotowe.

Twórcy strony niepotrzebnie utrudniają nam zadanie, prosząc najpierw tylko o jeden z numerów. Dopiero w drugim kroku okazuje się, że potrzebujemy zarówno rejestracji, jak i numeru VIN. Warto więc od razu przygotować sobie te dane, żeby niepotrzebnie nie tracić czasu.

Sprawdzanie ubezpieczenia auta

Już po kilku sekundach UFG wygeneruje odpowiedź na zapytanie z indywidualnym numerem. Informacja wyświetla się w przeglądarce, ale można też pobrać dokument w formie pliku PDF:

Nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się potrzeba sprawdzanie stanu ubezpieczenia auta. Nie jest to coś, o czym myślimy codziennie, ale na pewno warto wiedzieć, że istnieje strona internetowa, która pozwala zrobić to szybko i wygodnie.