Ubezpieczenie autocasco vs. ubezpieczenie OC: jakie dają korzyści? Dlaczego warto je mieć?

Czym jest ubezpieczenie OC?

OC to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji. Konieczność zawarcia polisy OC dla każdego auta najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji w urzędzie oraz zachowania ciągłości okresu trwania ochrony wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Również przepisy tej ustawy wskazują, jaki musi być zakres ochrony wynikającej z komunikacyjnej polisy OC wraz z sumami gwarancyjnymi, jakie musi zapewnić każde towarzystwo, które oferuje OC pojazdów. OC obejmuje szkody osobowe i majątkowe powstałe m.in. w związku z ruchem pojazdu, wsiadaniem i wysiadaniem z niego. Mogą być to zdarzenia w wyniku wypadku lub kolizji. Zapewnia ono ochronę dla kierującego ubezpieczonym pojazdem przed ponoszeniem finansowych konsekwencji spowodowanych szkód osobowych i majątkowych. Odszkodowanie w takim wypadku wypłaca ubezpieczyciel.

Czym jest ubezpieczenie autocasco?

Autocasco, inaczej AC pojazdu, jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Oznacza to, że w przeciwieństwie do polisy OC możesz, ale nie musisz wykupywać takiej ochrony. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy na przykład bierzesz pojazd w leasing lub na kredyt samochodowy z banku – leasingodawca lub kredytodawca mogą wymagać objęcia finansowanego auta ubezpieczeniem autocasco.

Ubezpieczenie AC nie ma z góry ustalonego zakresu ochrony. Może ono obejmować ochroną szkody, które powstały w wyniku takich zdarzeń, jak:

wypadki i kolizje z innymi pojazdami, obiektami, osobami, zwierzętami,

uszkodzenie pojazdu przez nieznane osoby trzecie, w wyniku działania sił natury czy zwierząt,

kradzież lub usiłowanie kradzieży pojazdu wraz z elementami jego wyposażenia,

zniszczenie pojazdu w wyniku pożaru lub wybuchu.

Ubezpieczenie AC może obejmować różny zakres szkód, do jakich może dojść w ruchu drogowym czy podczas parkowania pojazdu. Wszystko zależy od wybranej przez Ciebie polisy. Wiedz również, że wysokość odszkodowania zależna będzie od ustalonej sumy gwarancyjnej w AC, udziału własnego w szkodzie, metody likwidacji szkody czy od wykorzystanych przy naprawie części – oryginalnych lub zamienników części oryginalnych.

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem OC i AC – co warto wiedzieć?

Istnieje wiele różnic pomiędzy ubezpieczeniem OC i AC. Choć łącznie tworzą one pakiet polis komunikacyjnych, chroniący właściciela pojazdu, to jednak nie zawsze idą ze sobą w parze. Wśród najważniejszych różnic pomiędzy OC AC wymienić można:

obowiązek posiadania polisy – OC jest konieczne AC fakultatywne,

zakres ochrony – przy OC ustalony w ustawie, przy AC wynika on z oferty towarzystwa i ustaleń poczynionych przez ubezpieczającego auto,

wysokość sumy gwarancyjnej – przy OC z góry ustalone są kwoty, do których zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, a przy AC wynikają one z ustaleń z towarzystwem,

beneficjent odszkodowania – z OC będzie to poszkodowany, który doznał szkód osobowych lub majątkowych od sprawcy kolizji czy wypadku, a w AC – właściciel ubezpieczonego pojazdu,

wysokość składek – czynniki decydujące o wysokości składek na OC czy AC nie są identyczne.

Czy warto dodatkowo wykupywać ubezpieczenie samochodu?

Pojawia się uzasadnione pytanie: czy warto wykupić ubezpieczenie samochodu dodatkowo, do obowiązkowego OC? Jeśli chodzi o nowe auta, to najczęściej jest to jak najbardziej uzasadnione. Utrata lub zniszczenie takiego pojazdu naraziłyby Cię na duże straty. Możesz szybko i skutecznie wykupić ubezpieczenie auta online (https://www.uniqa.pl/quote/data?utm_source=custom_google&utm_medium=custom_organic) i zapewnić sobie maksimum ochrony. Kalkulator online pozwoli Ci sprawdzić, ile będzie kosztować autocasco Twojego samochodu przy ustalonej sumie ubezpieczenia. Ma on również zastosowanie przy wyliczaniu składki w przypadku OC.

Co z ubezpieczeniem fakultatywnym starszego auta? Ubezpieczenie samochodu starszego rocznika nie zawsze będzie możliwe. Poza tym jego cena może być wygórowana w stosunku do wartości pojazdu. Jednak dzięki niemu możesz otrzymać pokrycie szkód w pojeździe spowodowanych z Twojej winy lub z winy nieznanych osób trzecich. Dobrym wyborem może być dla Twojego pojazdu wykupienie mini AC, którego zakres ubezpieczenia jest okrojony — warto to sprawdzić w OWU.

Prócz AC za fakultatywne ubezpieczenie uznaje się również assistance, czyli pakiet pomocy dla kierowcy w czasie podróży i nie tylko, a także NNW – ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-nnw/) i ich następstw.