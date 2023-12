Jak sprawdzić gdzie jest samolot? Ta aplikacja to wszystko, czego potrzebujesz!

Jak sprawdzić gdzie jest samolot?

Flightradar to platforma, która otwiera drzwi do magicznego świata lotów. Umożliwia ona odkrywanie tego, co dzieje się w przestrzeni powietrznej, w czasie rzeczywistym. Dzięki niej możesz poczuć się jak kontroler lotów.

Flightradar – Od radarów do aplikacji mobilnej

Dawniej kontrolerzy lotów musieli polegać na skomplikowanych systemach radarowych, by śledzić ruch lotniczy. Dzięki postępowi technologicznemu i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań możemy obserwować przestrzeń powietrzną za pomocą smartfona lub komputera. To prawdziwy przełom w dostępie do informacji o lotnictwie. Wystarczy pobrać aplikację (Android lub iOS), albo wejść na stronę flightradar24.com. Podstawowe funkcje tej platformy to:

Śledzenie samolotów na żywo – Dzięki Flightradar możemy śledzić każdy samolot na żywo, dowiadując się, gdzie się znajduje, jaką prędkość osiąga i jaka jest wysokość jego lotu.

– Dzięki Flightradar możemy śledzić każdy samolot na żywo, dowiadując się, gdzie się znajduje, jaką prędkość osiąga i jaka jest wysokość jego lotu. Odkrywanie tras lotów – Chcesz wiedzieć, jakie trasy pokonują samoloty, które widzimy na niebie? Flightradar dostarcza odpowiedzi na to pytanie, pozwalając odkrywać, skąd i dokąd zmierzają.

– Chcesz wiedzieć, jakie trasy pokonują samoloty, które widzimy na niebie? Flightradar dostarcza odpowiedzi na to pytanie, pozwalając odkrywać, skąd i dokąd zmierzają. Dostęp do informacji o lotniskach – Flightradar to także doskonałe źródło informacji o lotniskach na całym świecie. Możemy sprawdzić, jakie loty są obecnie obsługiwane na danym lotnisku, jakie są opóźnienia oraz jakie samoloty aktualnie znajdują się w danym miejscu.

Jak działa Flightradar?

To, co dzieje się za kulisami aplikacji Flightradar24, to prawdziwa magia technologii i zręcznej analizy danych. Oto główne źródła informacji wykorzystywane przez to narzędzie:

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) – ADS-B to technologia bazująca na danych, jakie nadają samoloty, takich jak położenie, prędkość, wysokość, numer identyfikacyjny, a także trasa lotu. Są one wysyłane w czasie rzeczywistym. Każdy samolot wyposażony jest w specjalny transponder ADS-B i dzięki temu maszyna jest widoczna na naszym ekranie.

MLAT (Multilateration) – MLAT to kolejna technologia, która pomaga Flightradar w śledzeniu samolotów. W przypadku, gdy samolot nie jest wyposażony w ADS-B, Flightradar korzysta z sygnałów radiowych nadawanych przez samoloty i inne odbiorniki na ziemi. Analizując różnicę czasu dotarcia sygnału do różnych odbiorników, Flightradar jest w stanie określić położenie samolotu z dużą precyzją.

Jak sprawdzić gdzie jest samolot za pomocą Flightradar?

Gdy samolot znajduje się w zasięgu Flightradar, jego dane są zbierane, analizowane i wyświetlane na naszym ekranie. Możemy śledzić go w czasie rzeczywistym, a także sprawdzać jego trasę i parametry lotu.

Przykład działania Flightradar

Aby lepiej zrozumieć, jak Flightradar działa w praktyce, przyjrzyjmy się przykładowemu scenariuszowi. Załóżmy, że widzisz samolot na niebie i chcesz dowiedzieć się o nim czegoś więcej.

Widzisz samolot na niebie, który przyciąga Twoją uwagę. Klikasz na jego ikonę na mapie w aplikacji. To proste, ponieważ znając swoją lokalizację, widzisz, jaki samolot znajduje się najbliżej. A jeśli śledzisz lot kogoś bliskiego, po prostu wprowadzasz numer lotu. Flightradar używa technologii ADS-B i/lub MLAT, aby zbierać dane o samolocie, więc są one przechwytywane w czasie rzeczywistym. Teraz masz dostęp do informacji na temat położenia maszyny, a także prędkości, wysokości i innych parametrów lotu. Możesz śledzić samolot w czasie rzeczywistym, a także sprawdzać jego trasę lotu i docelowy port lotniczy.

Jak korzystać z aplikacji Flightradar?

Zarówno aplikacja mobilna, jak i przeglądarkowa wersja Flightradar24 nie wymaga rejestracji i logowania. Darmowa wersja narzędzia wystarcza, aby sprawdzić podstawowe parametry lotów.

Interfejs Flightradar nie jest niestety szczególnie intuicyjny i wracanie do poprzednich ekranów bywa dość niewygodne. Na głównej stronie zobaczysz mapę z samolotami poruszającymi się w czasie rzeczywistym. Oto kilka elementów, które oferuje platforma:

Mapa – Wyświetla aktualne położenie samolotów na tle mapy.

– Wyświetla aktualne położenie samolotów na tle mapy. Filtr samolotów – Możesz wybrać, które samoloty chcesz śledzić, np. na podstawie regionu, rodzaju samolotu czy linii lotniczej.

– Możesz wybrać, które samoloty chcesz śledzić, np. na podstawie regionu, rodzaju samolotu czy linii lotniczej. Szczegóły samolotu – Klikając na ikonę samolotu, uzyskasz dostęp do szczegółowych informacji o danym locie i samej maszynie.

– Klikając na ikonę samolotu, uzyskasz dostęp do szczegółowych informacji o danym locie i samej maszynie. Menu nawigacyjne – W górnym rogu ekranu znajdziesz menu, gdzie możesz dostosować ustawienia aplikacji.

Samolotów można szukać na kilka różnych sposobów:

Numer lotu – Wpisz numer lotu w wyszukiwarkę, aby znaleźć konkretny samolot.

– Wpisz numer lotu w wyszukiwarkę, aby znaleźć konkretny samolot. Loty według trasy : Wpisując miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży zawęzisz wyniki wyszukiwania i łatwiej znajdziesz interesujący Cię lot.

: Wpisując miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży zawęzisz wyniki wyszukiwania i łatwiej znajdziesz interesujący Cię lot. Lotniska według kraju – Możesz sprawdzić, jacy przewoźnicy działają w danym miejscu.

– Możesz sprawdzić, jacy przewoźnicy działają w danym miejscu. W pobliżu – Wyświetlanie samolotów, które znajdują się najbliżej miejsca, w którym się znajdujesz.

– Wyświetlanie samolotów, które znajdują się najbliżej miejsca, w którym się znajdujesz. Linie lotnicze: Wybierz ulubioną linię lotniczą i śledź jej samoloty.

Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem lotnictwa, czy potrzebujesz praktycznych informacji o lotach, Flightradar24 to narzędzie, które warto zainstalować na pokładzie swojego smartfona.