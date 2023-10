Sprawdź, czy nie kupujesz smartfona, który nie został spłacony u operatora

Wiele osób, wymieniając smartfon na nowy model, decyduje się na zakup używanego urządzenia. Przed zakupem warto sprawdzić, czy telefon nie posiada blokady operatora. Jak to zrobić i o co w tym chodzi? Wyjaśniamy.

Jak sprawdzić, czy telefon ma blokadę operatora? Weryfikacja IMEI na stronie Orange, Plus, T-Mobile i Play

Pamiętam, że dwie dekady temu operatorzy sieci komórkowych blokowali smartfony w taki sposób, aby można z nich było korzystać tylko u tego, gdzie kupiono dane urządzenie. W tamtych czasach bardzo popularne były abonamenty z telefonem za złotówkę. Takie urządzenie było często brandowane logotypem sieci i po przełożeniu do niego karty od konkurencji... odmawiało posłuszeństwa. Wydaje mi się, że ta praktyka odeszła już od lamusa, ale to nie oznacza, że operatorzy nie mogą już blokować urządzeń. Po co mieliby to robić? Już wyjaśniam.

Używany telefon z blokadą IMEI: Dlaczego?

Polscy operatorzy telefonii komórkowej często sprzedają klientom smartfony na raty. Najczęściej są one wliczone w abonamenty. A ponieważ znaleźli się tacy, którzy po otrzymaniu urządzenia przestawali je spłacać, przygotowano procedury, które mają odstraszyć potencjalnych oszustów. Chodzi o możliwość zdalnego zablokowania telefonu po numerze IMEI. W ten sam sposób telefony mogą zresztą blokować ofiary kradzieży.

Niestety, jak pewnie się domyślacie, złodzieje bardzo często chcą jak najszybciej sprzedać urządzenie, które zostało wzięte na raty. Wówczas w pułapkę może wpaść niczego nieświadoma osoba trzecia, która chce kupić smartfon. I właśnie dlatego warto wiedzieć, jak sprawdzić, czy telefon ma blokadę operatora. Odpowiednie narzędzia weryfikacyjne za darmo udostępniają na swoich stronach sieci Orange, Plus, T-Mobile i Play.

Jak sprawdzić, czy telefon ma blokadę operatora?

Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić, czy telefon jest zablokowany. Jednym z najważniejszych narzędzi do tego celu jest numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), który jest unikatowym identyfikatorem każdego smartfona. Możesz znaleźć ten numer w ustawieniach telefonu lub wpisując *#06# na klawiaturze telefonu.

Sprawdzanie blokady IMEI na stronach operatorów

W Polsce główni operatorzy komórkowi, tacy jak Orange, Plus, T-Mobile i Play oferują nam specjalne formularze, które pozwalają zweryfikować, czy dany smartfon jest zablokowany przez numer IMEI. Można je znaleźć na stronach internetowych. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne linki:

Sprawdź blokadę IMEI w Orange

Wejdź na stronę: https://www.orange.pl/zobacz/weryfikacja-imei Wprowadź numer IMEI i swój adres e-mail. Potwierdź, że nie jesteś robotem. Kliknij przycisk "Wyślij".

Sprawdź blokadę IMEI w Plus

Odwiedź stronę: https://www.plus.pl/formularze/formularz-imei Podaj numer IMEI. Podaj adres e-mail. Kliknij "Sprawdź".

Sprawdź blokadę IMEI w T-Mobile

Wejdź na stronę: https://www.t-mobile.pl/c/sprawdzenie-imei Wpisz numer IMEI. Wpisz adres e-mail. Zatwierdź zgodę RODO. Kliknij "Sprawdź".

Sprawdź blokadę IMEI w Play

Odwiedź stronę: https://www.play.pl/uslugi/sprawdz-wlasciciela-telefonu-imei Wpisz numer IMEI. Kliknij "Sprawdź".

Po wprowadzeniu numeru IMEI każda strona powinna wyświetlić informację o statusie blokady operatora, związanej z niespłacanymi ratami. Jeśli telefon nie jest zablokowany, otrzymasz pozytywny wynik weryfikacji.

Sprawdź, zanim kupisz!

Sprawdzenie, czy telefon ma blokadę operatora, jest prostym procesem, który może zaoszczędzić Ci wielu kłopotów. Operatorzy w Polsce, tacy jak Orange, Plus, T-Mobile i Play, udostępniają narzędzia online do weryfikacji blokady IMEI, które nie wymagają rejestracji, ani dodatkowych opłat. Pamiętaj, że przed zakupem używanego telefonu możesz też upewnić się, że nie jest on zgłoszony jako skradziony lub zaginiony. Pomogą m.in. strony kradzionytelefon.pl, imeidetective.com, imei24.com lub imei.info. Przezorny zawsze ubezpieczony. Te proste kroki wystarczą, aby upewnić się, że używany smartfon pochodzi z legalnego źródła.