Jak przenieść zdjęcia iCloud do innej usługi? Apple udostępnia specjalne narzędzie

W tej chwili Apple oferuje możliwość przeniesienia zdjęć z iCloud do Zdjęć Google. Oferowana przez konkurencję platforma cieszy się sporą popularnością, mimo, że w najbliższych miesiącach zostanie pozbawiona darmowej przestrzeni dyskowej dla użytkowników (przechowywane na niej zdjęcia wliczać się będą do ogólnej przestrzeni dyskowej dla danego konta). Zdjęcia Google oferują też coraz więcej funkcji. Ostatnio zapowiedziano m.in. nowe kolekcje fotografii, które generują się automatycznie. Jak więc przenieść zdjęcia z iCloud do Google? Zadanie to nie jest trudne, ale efekt końcowy może niektórych rozczarować.

Jak przenieść zdjęcia iCloud do innej usługi

Przeniesienie zdjęć z iCloud od Zdjeć Google wymaga:

zalogowania się za pomocą swojego Apple ID na stronie privacy.apple.com

wybrania opcji Przenieś kopię swoich danych

postępowania zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby sfinalizować prośbę

Przeniesienie zdjęć i wideo z usługi Zdjęcia iCloud nie powoduje usunięcia ani zmodyfikowania zawartości przechowywanej w chmurze Apple. Proces polega na przekopiowaniu zawartości do innej usługi, bez jej usuwania. Warto też pamiętać o wolnym miejscu na serwerach Google. Jeśli w trakcie transferu plików zabraknie miejsca, nie wszystkie zdjęcia zostaną skopiowane. Podobna sytuacja wydarzy się wtedy, gdy po rozpoczęciu przenoszenia w chmurze iCloud pojawia się nowe zdjęcia lub z niej zostaną usunięte. Zmiany mogą nie zostać uwzględnione w tym procesie.

Apple przestrzega też, że nie wszystkie pliki ze Zdjęć iCloud zostaną przeniesione do Zdjęć Google. Na stronach pomocy technicznej dotyczącej nowego narzędzia przeczytacie:

Niektóre treści — w tym udostępnione albumy, albumy inteligentne, zawartość strumienia zdjęć, zdjęcia Live Photos, niektóre metadane oraz zdjęcia i wideo przechowywane w innych folderach lub lokalizacjach — nie są w ogóle przenoszone.

Biorąc pod uwagę fakt, że Live Photos są domyślnie włączone w aplikacji Aparat, to osoby, które nie były świadome robienia żywych zdjęć mogą okazać się rozczarowane. Jeśli wierzyć informacją przekazanym przez Apple, zdjęcia te nie zostaną przeniesione. Ja już uruchomiłem proces transferu z iCloud do Zdjęć Google, jednak może to potrwać od 3 do 7 dni — mimo, że mój katalog zdjęć przechowywanych w chmurze nie jest duży. Gdy tylko uda mi się potwierdzić, czy Live Photos zostały przeniesione — i w jakiej formie, ten tekst zostanie zaktualizowany.

Przenoszenie Zdjęć z iCloud od Zdjęć Google. Nie każdy z tego skorzysta

Przeniesienie zdjęć z usługi Apple do innych usług jest ograniczone terytorialnie. W chwili obecnej z nowego narzędzia skorzystają użytkownicy z Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii i obejmuje przenoszenie do Zdjęć Google. Firma nie informuje kiedy funkcja zostanie rozszerzona na kolejne kraje i czy będzie możliwość przeniesienia zdjeć do innych usług.