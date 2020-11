Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie zdjęcia jakie wgramy do chmury Google przed tą datą, nadal w niej pozostaną i nie będą pomniejszać waszego limitu danych. Nie grozi nam zatem sytuacja, że nagle 1 czerwca 2021 na koncie będzie deficyt wolnego miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, że to miejsce kiedyś się wyczerpie, chyba, że posiadacie smartfon Google Pixel (w dowolnej wersji), zdjęcia nim wykonane nadal nie będą wliczane do limitu. Google ma nadzieję, że dzięki temu wykupicie abonament Google One, który w ostatnim czasie zdobywa coraz więcej nowych funkcji. Kilka dni temu poinformowano o darmowej usłudze VPN, która będzie dodawana do wyższych wersji abonamentu, a w przygotowaniu są też wspominane wcześniej zmiany w Google Photos.

Wygląda na to, że Google nie zamierza więcej dopłacać do usługi, w ramach której co tydzień przybywa 28 miliardów zdjęć i filmów. Nawet serwery tego giganta mają skończoną pojemność i pora aby ktoś za dodatkowe gigabajty zapłacił. W Google Photos pojawi się też aktualizacja, która będzie pokazywała ile mniej więcej zajmie nam wyczerpanie miejsce w usłudze, bazując na naszym dotychczasowym wykorzystaniu. To pozwoli się przygotować do przesiadki na płatną wersję, albo na inną usługę.

Ile kosztuje Google One?

Najtańsza opcja Google One to dodatkowe 100 GB (ponad standardowe 15 GB, które można było w przeszłości powiększyć np. wykonując sprawdzanie zabezpieczeń konta w 2015 i 2016 roku), które kosztują 8,99 PLN miesięcznie lub 89,99 PLN rocznie. Nie jest to zatem specjalnie wysoka kwota, choć konkurencja w postaci Microsoftu ma nieco lepsze warunki. Kolejny krok to 200 GB za odpowiednio 13,99 PLN i 139,99 PLN, a dalej mamy już 2 TB za 46,99 PLN miesięcznie lub 469,99 PLN rocznie. Konto Google One można dzielić z rodziną, a patrząc na rozwój tej usługi w ostatnich tygodniach, można oczekiwać, że gigant przygotowuje kolejne funkcje, które mają nas zachęcić do płacenia.

Google będzie też pozbywać się nieaktywnych kont

Warto też dodać, że w ramach tej zmiany pojawiły się też zapisy w regulaminie, które dają Google możliwość skasowania zawartości naszych usług (Gmail, Google Phots, Google Docs) jeśli nie korzystaliśmy z nich przez ostatnie 2 lata. Oczywiście nie będzie to miało miejsca z dnia na dzień, a firma wcześniej o takim fakcie nas kilka razy poinformuje, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

źródło: Google