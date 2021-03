Zdjęcia Google wkrótce zaserwują jeszcze więcej pięknych wspomnień

Źródło: 9to5Google

Nowe kolekcje wspomnień w Zdjęciach Google

Automatycznie generowane kolekcje fotografii z różnych dni, miesięcy i lat — powiązane tematycznie — to fajny sposób na przejrzenie gromadzonych przez lata fotografii. Prawdopodobnie niewielu z nas robi to w innych okolicznościach. Google o tym wie, dlatego regularnie przygotowuje nowe kolekcje. Jak informują redakcje 9to5Google oraz Android Police — nowe pozwolą nam powrócić do miłych chwil związanych z zabawą („Let’s Play”), kuchennymi szaleństwami („What’s cookin’?”) oraz… złotych wschodów i zachodów słońca („The Magic Hour)”. Niestety – u mnie na żadnym z urządzeń nie są one dostępne, a… jestem przekonany, że dla każdej z tych kategorii znalazłoby się odpowiednio dużo obrazków. Znając Google — będzie je udostępniać stopniowo, nie pozostaje zatem nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość… no i właśnie, czekać.