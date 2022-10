Praca zdalna to spore udogodnienie. Brak konieczności dojazdów do biura najczęściej oznacza niższe koszty, ale także więcej czasu dla siebie. Należy jednak pamiętać o tym, że wnętrze domu niekoniecznie zapewnia komfortowe warunki pracy. Warto zrobić coś dla siebie i to zmienić.

Swoją przygodę z pracą zdalną zacząłem w połowie 2019 roku. To właśnie wtedy postanowiłem, że zrezygnuję z pracy w dużej korporacji na rzecz tworzenia treści publikowanych w internecie. Była to zatem decyzja przełomowa, która wywróciła moje życie zawodowe do góry nogami. Wylądowałem na polu Start nie tylko pod względem zawodowym, ale również z uwagi na miejsce wykonywania pracy. Dotąd bowiem wszelkie obowiązki zawodowe kojarzyły mi się z biurem. Przyszedł jednak ten czas, kiedy to mieszkanie stało się miejscem, w którym przyszło mi pracować.

O ile na początku mogłem sobie pozwolić na wydzielenie odrębnego miejsca do pracy, tak już niedługo przyszło mi oddać domowe biuro na pokój dla młodszego pokolenia. Obecnie muszę mierzyć się z rzeczywistością niewielkiego mieszkania w bloku, gdzie brakuje miejsca na wszystko, a co dopiero na stworzenie komfortowych warunków do pracy. Nie było innego wyjścia, jak tylko przygotować sobie niewielki kącik, który stanie się centrum mojego życia zawodowego.

Początki pracy w takiej konfiguracji były dla mnie wyjątkowo trudne. Praktycznie nie mogłem skupić się na wykonywaniu pracy, ponieważ co chwile znalazło się coś, co potrafiło skutecznie rozproszyć moją uwagę. Niestety, możliwości zamknięcia się na klucz już nie ma. Co zrobić, by nie zwariować i skutecznie pracować zdalnie? Przez tych kilka lat udało mi się wypracować kilka sugestii, którymi w niniejszym materiale chciałbym się z Wami podzielić. Kto wie, być może choć jedna z nich okaże się pomocna w planowaniu Waszego własnego kącika do pracy zdalnej.

Do pracy zdalnej najlepiej sprawdzi się cichy kąt

Praca zdalna wymaga ciszy

Lubię pracować słuchając muzyki, jednak to cisza jest tym stanem, kiedy najlepiej radzę sobie z zawodowymi obowiązkami. Dodatkowo nie znoszę gdy ktoś uporczywie przeszkadza mi w skupieniu, często samą swoją obecnością. Jak sobie z tym poradzić, gdy wydaje się to wręcz niemożliwe? Miejscem do pracy powinien być najcichszy i najspokojniejszy punkt w mieszkaniu. Najlepiej z dala od kuchni, pokoju dziecięcego itp. Czasem wystarczy nawet niewielka ścianka, brak kontaktu wzrokowego i choć kilka kroków odległości od mniej spokojnych miejsc, by pracowało się lepiej. Bardzo często okazuje się jednak, że sam dobór takiego miejsca nie zapewni ciszy. W takiej sytuacji przydadzą się słuchawki wyposażone w system aktywnej redukcji odgłosów otoczenia.

Mieszkając w kilka osób, zwłaszcza z małymi dziećmi, często okazuje się, że to jedyny sposób na zapewnienie sobie chwili skupienia. Naturalnie, dobrze sprawdzą się również zwykłe słuchawki i ulubiona muzyka, jednak nie jest to rozwiązanie idealne. Osobiście nie byłbym w stanie słuchać muzyki bez przerwy przez kilka godzin i pewnie nie tylko ja tak mam. Jeśli nie możemy wygospodarować cichego miejsca, by praca zdalna przebiegała w skupieniu, sięgnijmy po słuchawki z ANC.

Słuchanie muzyki podczas pracy pomaga, jednak osobiście potrzebuję też chwili ciszy

Słońce to Twój przyjaciel

Jako że w moim mieszkaniu najłatwiej o ciszę w godzinach nocnych, często zdarza mi się zarywać noce by w spokoju popracować. Również ten materiał piszę dla Was w momencie, gdy zegarek wyświetla godzinę 1:15. U mnie praca nocna wynika jednak przede wszystkim z konieczności. Gdybym tylko mógł liczyć na nieco więcej spokoju, z całą pewnością byłbym zdecydowanie bardziej aktywny zawodowo w ciągu dnia. Wszystko dlatego, że odpowiednie nasłonecznienie bardzo korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Widzę sam po sobie, że w dziennym świetle pracuje mi się zdecydowanie lepiej, a słońce wpadające przez okno często samo z siebie jest dla mnie źródłem dobrego nastroju.

Wybierając miejsce, którego przeznaczeniem ma być praca zdalna, szukajmy przestrzeni jak najbliżej okna. Nawet najlepsze oświetlenie sztuczne nie jest w stanie zastąpić tego, co naturalne. Kiedy dodamy do tego możliwość szybkiego uchylenia okna i przewietrzenia pomieszczenia, znacząco poprawimy swój komfort pracy. Warto pamiętać o tym, by wychodząc na przerwę wpuścić do mieszkania świeże powietrze, nawet w zimniejsze dni (o ile akurat w tym momencie w powietrzu nie unosi się smog).

Im więcej światła słonecznego, tym lepiej

Zero rozpraszających elementów

Nic tak nie przeszkadza w skupieniu się na pracy jak to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Praca zdalna w pomieszczeniu, w którym ktoś inny ogląda telewizję? To nie jest dobry pomysł. Po pierwsze dlatego, że odgłosy emitowane przez telewizor będą nas rozpraszać, a po drugie dlatego, że sami z ciekawości chętnie rzucimy okiem na to, co właśnie dzieje się na świecie. W szczególności, gdy w danym momencie wykonujemy jakieś wyjątkowo nudne zadanie.

Telewizor i inne urządzenia multimedialne mogą nie tylko rozpraszać, ale również przyczyniać się do zmęczenia i znużenia. Im więcej hałasu, im więcej bodźców, tym szybciej opadamy z sił i trudniej nam się skoncentrować.

Komfortowe siedzenie to podstawa

W najnowszych biurach często można spotkać ergonomiczne fotele z szerokimi możliwościami dopasowania do użytkownika. Pamiętajmy o tym, że praca zdalna wcale nie zajmie nam mniej czasu niż praca w biurze, dlatego komfortowe siedzenie jest równie istotne. Niestety, utrzymywanie pozycji siedzącej przez kilka godzin dziennie może, po pewnym czasie, być źródłem wyjątkowo nieprzyjemnych dolegliwości, dlatego lepiej będzie już na starcie zapomnieć o pracy w mięciutkim, wysiedzianym, babcinym fotelu. Podobnie jak w biurze najlepszym wyjściem z sytuacji jest fotel ergonomiczny, jednak wcale nie jest to konieczność. Istnieją bowiem krzesła stosunkowo niedrogie, które świetnie sprawdzają się nawet podczas wielogodzinnego korzystania każdego dnia.

Praca zdalna pochłania sporo czasu, dlatego warto sięgnąć po odpowiedni fotel renomowanej marki. Unikajmy jednak modeli obszytych skórą, a tym bardziej skórą ekologiczną. W cieplejsze dni taki fotel może okazać się naprawdę nieprzyjemny w użytkowaniu. Fotele materiałowe są w tym aspekcie zauważalnie lepsze, zwłaszcza gdy mówimy o wykończonych siatką.

Porządek na biurku to podstawa

Pod ręką tylko to, co niezbędne

We współczesnych biurach obowiązuje polityka czystego biurka. Oznacza to, że podczas wykonywania pracy na biurku mogą leżeć wyłącznie rzeczy absolutnie niezbędne w danym momencie. Naturalnie, z małymi wyjątkami na kubek kawy, szklankę wody czy paczkę chusteczek higienicznych. Polityka czystego biurka obowiązuje przede wszystkim po to, by chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed przejęciem przez niepowołaną osobę. To również bardzo istotny aspekt ochrony danych osobowych. Dlaczego mielibyśmy się decydować na taki krok również w domu, skoro tutaj nic nie grozi gromadzonym przez nas danych?

Podstawowym powodem jest możliwość łatwiejszego skupienia się na wykonywanej pracy. Gdy w zasięgu wzroku znajdą się niepotrzebne dokumenty, być może pokusimy się o to, by właśnie do nich zajrzeć w danym momencie. Stąd już prosta droga do rozkojarzenia.

Pamiętajmy jednak o tym, by rzeczy, które schowaliśmy chcąc zaprowadzić porządek na biurku, znalazły miejsce w szafie umiejscowionej w bezpośredniej bliskości miejsca wykonywania pracy. Bieganie po dokumenty czy nośniki danych do innego pomieszczenia z pewnością skutecznie sprawi, ze ulegniemy rozkojarzeniu i będzie nam się pracowało zauważalnie ciężej a przede wszystkim wolniej.

Zielony akcent zawsze jest mile widziany

Nie zapomnij o akcesoriach

Ile godzin dziennie zajmuje Ci praca zdalna? Z całą pewnością przynajmniej kilka. Skoro tak, warto zadbać o to, by wykonywać ją z udziałem akcesoriów zapewniających jak najwyższy komfort. Skoro pracujemy przy komputerze, warto pomyśleć o odpowiednio dużym monitorze, wyposażonym w technologię przeciwdziałania migotaniu. Owszem, nie są to najtańsze konstrukcje na rynku, jednak tych kilkaset złotych z pewnością zaprocentuje w przyszłości ograniczeniem kłopotów ze wzrokiem.

Odrębną kwestię stanowi dobór urządzeń peryferyjnych, zwłaszcza klawiatury i myszy. Jakie wybrać do pracy biurowej? Od kilku tygodni przekonuję się o tym, że oszczędzanie na akcesoriach to naprawdę zły pomysł, a dopasowana do dłoni myszka czy klawiatura z odpowiednimi przełącznikami to sprzęt, który znacząco podnosi komfort pracy. To kolejne kilkaset złotych, które trzeba poświęcić, jednak mając na uwadze to, ile czasu spędzamy dziennie przed komputerem, bez wątpienia warto.

Pracując zdalnie pamiętajmy również o takich podstawach, jak częste ścieranie kurzy i odkurzanie, a także wietrzenie pomieszczenia. Dobrze również zadbać o rośliny zielone, które korzystnie wpływają na jakość powietrza. Okulary do pracy z komputerem? To również bardzo przydatne akcesorium.

Oto kilka moich sposobów na to, by praca zdalna przebiegała w możliwie najbardziej komfortowych warunkach. Jeśli macie ochotę dorzucić coś od siebie, sekcja komentarzy pozostaje do dyspozycji.