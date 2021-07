To świetne miejsce by kupić sprzęt Sony

Zakupy w internecie mają swój urok, a kiedy sklepy stacjonarne zostały zamknięte, nie mieliśmy wyboru. Teraz mamy i warto odwiedzić firmowe placówki, choćby po to żeby przyjrzeć się urządzeniom przed zakupem. Jeśli do tego panuje tam przyjemna atmosfera, a Doradcy Sprzedaży mogą nam wiele podpowiedzieć i zainteresować nowymi technologiami, to zdecydowanie warto z takiej pomocy skorzystać.

Myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać firmy Sony. Produkty z bardzo obszernego portfolio producenta znajdziecie zarówno w sklepach internetowych, jak i w zasadzie wszystkich stacjonarnych. Sony Centre to sieć salonów z kilkunastoletnim doświadczeniem, w których znajdziecie wykwalifikowanych Doradców (choć lepszym określeniem będą eksperci), którzy nie tylko znają urządzenia Sony od podszewki, ale pomogą również dobrać odpowiedni sprzęt do potrzeb - nie ma znaczenia, czy szukacie telewizora, smartfona, słuchawek czy aparatu fotograficznego. Chcieliśmy Wam pokazać jak wygląda taki sklep, wybraliśmy się więc z aparatem do jednego z nich - mieszczącego się w warszawskim Domu Mody Klif.

Już w wejściu widać, że jeśli przyszliście po sprzęt Sony, to możecie śmiało zaopatrzyć się w słuchawki, odtwarzacze muzyczne, aparaty fotograficzne, obiektywy, akcesoria do konsol PlayStation i smartfony. Każda z kategorii produktów ma swoją własną sekcję.

Dla przykładu w dziale słuchawek znajdziecie zarówno świetnie ocenione przeze mnie Sony WH-1000 XM4, jak i różne modele słuchawek dokanałowych. Ale na małe Sony WF-1000XM4 będziecie musieli zapolować, podobno sprzedają się jak świeże bułeczki. Kompletnie się temu nie dziwię, sam oceniłem je niedawno bardzo wysoko.

Co ważne, zarówno stoiska jak i sprzęty są ciągle dezynfekowane. Nawet podczas mojego krótkiego pobytu widziałem jak pracownicy sklepu pryskali płynem dezynfekującym to tu, to tam.

Chcecie przymierzyć słuchawki dokanałowe? Nic trudnego, obok nich można znaleźć zafoliowane gumki, nie ma więc obaw, że włożycie do uszu coś, z czego ktoś korzystał przed Wami. Super sprawa, od dawna twierdzę, że słuchawki przed zakupem zawsze warto zarówno sprawdzić jak i przymierzyć, bo nie każde świetnie leżą w konkretnym uchu.

Szukacie obiektywu do aparatu Sony? Wiele z najlepszych szkieł producenta znajdziecie właśnie w Sony Centre - chcecie sprawdzić jakość robionych przez nie zdjęć? Myślę, że Doradca bez problemu Wam wszystko pokaże i pomoże w decyzji, bo jest w czym wybierać.

A teraz jest ku temu fajna okazja, bo firma oferuje niemały Cashback, czyli zwrot wydanych pieniędzy, więc może być to najlepsza okazja do kupienia sprzętu foto. Sam używam aparatu i obiektywów Sony, a chwilę po ich wyciągnięciu jeden z ekspertów zapytał mnie jak sprawdza się ten zestaw, więc to był przypadkowy, ale fajny test znajomości portfolio firmy. Trafił i z aparatem i szkłem, a dzieliło nas kilka metrów. Byłem też świadkiem dwóch rozmów telefonicznych, w których ekspert najpierw opisywał sprzęt, o który pytał klient - w drugiej rozmowie tłumaczył jak odpowiednio ustawić kupione wcześniej urządzenie, możecie więc też liczyć na dodatkową pomoc już po zakupie.

Dużą część tego konkretnego Sony Centre zajmują ściany z telewizorami. Znajdziecie tam wszystkie nowości na ten rok, w tym również najwyższe modele z nowym procesorem Cognitive Processor XR. I tu sklep stacjonarny ma dużą przewagę nad internetowym - widzicie ekran na własne oczy, możecie nie tylko sprawdzić czy obraz przypadnie Wam do gustu, ale również porównać go z innymi modelami. W Sony Centre znajdziecie oczywiście wszystkie nowe modele na 2021 rok.

Skoro o telewizorach mowa, to warto wspomnieć o tegorocznych nowościach w serii Bravia XR. Nowe procesory to przede wszystkim więcej mocy obliczeniowej - Cognitive Processor XR „naśladuje działanie ludzkiego wzroku i słuchu”, wspierając się oczywiście sztuczną inteligencją. W praktyce dzieli on ekran na wiele stref i wykorzystuje inteligencję poznawczą do ustalenia, gdzie w obrazie znajdują się punkty koncentracji uwagi widza. Koryguje on wtedy nie tylko kolor kontrast czy detale, ale również pojedyncze elementy w wyświetlanej scenie i dostosowuje je do siebie. W ten sposób nowy procesor ustala położenie źródła dźwięku, a później dostosowuje go do audio wypuszczanego z głośników telewizora, przy jednoczesnym przekształcaniu w trójwymiarowej przestrzeni.

Nowe telewizory z serii Sony Bravia to również Google TV oraz zgodność ze standardem HDMI 2.1. Oznacza to 4K/120 fps, czyli tak promowane nowości w świecie nowych konsol, w tym PlayStation 5. Nowe telewizory Bravia świetnie sprawdzają się w grach również dzięki automatycznemu trybowi małego opóźnienia (ALLM, Auto LOW Latency Mode) i eARC.

Urządzenia oferują ponadto funkcję obsługi głosowej z wykorzystaniem Asystenta Google, współpracę z inteligentnymi głośnikami z Asystentem Google i Amazon Alexa. Nowe telewizory Bravia otrzymają ponadto tryb Netflix Calibrated Mode i IMAX Enhanced Mode – czyli optymalizację i kalibrację filmów i seriali.

We współpracy z Sony Pictures Entertainment opracowano również platformę Bravia Core. Jest ona fabrycznie zainstalowana we wszystkich modelach Bravia XR i pozwala oglądać wybrane pozycje między innymi z najnowszej oferty Sony Pictures Entertainment oraz kolekcji IMAX Enhanced. Platforma BRAVIA CORE jako pierwsza na rynku wykorzystuje technologię Pure Stream, umożliwiając strumieniową transmisję z prędkością do 80 Mb/s i uzyskanie jakości będącej niemal bezstratnym odpowiednikiem UHD BD.

Tegoroczne nowości w ofercie Sony to również telewizory LED 8K MASTER Series Z9J. Znajdziecie w nich między innymi nowy procesor Cognitive Processor XR, panel Full Array LED z technologiami XR Triluminos Pro, XR Contrast Booster i interpolacji XR 8K, XR Motion Clarity, X-Wide Angle, Acoustic Multi Audio, platformy Bravia Core i Google TV, obsługę Apple AirPlay 2 i HomeKit, Amazon Alexa i Asystenta Google. Nowe technologie i rozwiązania trafiły też do OLED MASTER Series A90J oraz OLED A80J - jest nawet interpolacja XR 4K, czyli upscaling obrazku z 2K do 4K oraz zgodność z funkcjami standardu HDMI 2.1, dzięki którym wykorzystacie pełnię mocy konsoli PlayStation 5. Nie można również zapomnieć o telewizorach z serii LED 4K X95J, LED 4K X90J, LED 4K X85J i X80J. Napędzane są procesorem 4K HDR Processor X1 z technologią Object-based HDR remaster, posiadają między innymi system zwiększania wyrazistości obrazu i zaawansowanej redukcji zakłóceń oraz obsługują standard HDMI 2.1.

Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się więcej o technologiach zastosowanych w nowych sprzętach, nic nie stoi na przeszkodzie żeby o to zapytać. Byłem świadkiem wyjaśniania technologii zastosowanych w Sony Bravia XR A90J i już nawet nie chodzi o to, że ekspert dobrze wiedział, co ten sprzęt umie i co w nim drzemie, ale przede wszystkim potrafił te informacje przekazać osobie, która nie interesuje się nowościami na rynku.

Na końcu sklepu można natomiast znaleźć oddzielny pokój podpisany jako "Studio HiFI". Polecam tam zajrzeć i usiąść na chwilę na wygodnej kanapie, może skosztować kawy - ale przede wszystkim sprawdzić w odosobnieniu jak grają sprzęty muzyczne japońskiego producenta.

Warto też zapytać ekspertów o Klub Sony - na klubowiczów czekają specjalne dedykowane superoferty, które są doskonałą okazją do zakupu produktów i akcesoriów w bardzo dobrych cenach, do skorzystania ze zniżek na usługi oraz zgarnięcia dodatków.

Pewnie zdarzyło Wam się słyszeć uruchomione głośniki czy zestawy w dużej hali elektromarketu - ciężko wsłuchać się w możliwości prezentowanego sprzętu, tu jest zupełnie inaczej. Możliwe, że nawet nie planując zakupu, skusicie się na coś po odsłuchu. Ja na przykład po wyjściu musiałem sam sobie tłumaczyć, że na pewno nie potrzebuję kupować gramofonu.

Obok kas znajdziecie szereg akcesoriów, w tym do konsol PlayStation. Jeśli szukacie nowych, kolorowych padów do PlayStation 5 - znajdziecie je właśnie tam. Słyszałem ostatnio, że nie jest łatwo je kupić, a tu po prostu wisiały na ścianie.

Doładowanie konta PlayStation lub abonamentu PlayStation Plus? Jest. To może zdrapka Netfliksa? Też!

Nie przepadam za elektromarketami. Po pierwsze, jest tam wszystkiego za dużo, po drugie ekspozycje są nieciekawe - jak półki w dyskoncie spożywczym. Mniejszy, ale ukierunkowany na jednego producenta sklep to nie tylko miła atmosfera i pomocni, znający się na produktach sprzedawcy, ale i większa dostępność sprzętów firmy. Tak przynajmniej było w Sony Centre, które odwiedziłem.

Warto tam zajrzeć, niezależnie od tego czy macie już upatrzony jakiś konkretny produkt, czy wciąż się wahacie. Szczególnie, że na miejscu można trafić na sporo fajnych promocji (ceny i modele promocyjne mogą się różnić w poszczególnych salonach ), które mają szansę okazać się ciekawszą finansowo ofertą niż zakupy w internecie. Sieć salonów Sony Centre liczy 23 sklepy i bez problemu znajdziecie je w największych polskich miastach.

Warto je co jakiś czas regularnie odwiedzać i szukać atrakcyjnych cenowo promocji. A te organizowane są tam systematycznie.

* ceny i modele mogą się różnić pomiędzy salonami

* opisane promocje ważne w chwili realizacji materiału

Tekst powstał we współpracy z Sony