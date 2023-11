Gwarancja posprzedażowa, a jakość sprzętu AGD: co myślą Polacy?

To zjawisko może mieć wpływ na system gwarancji posprzedażowej. Choć powszechne przekonanie sugeruje, że sprzęty były lepszej jakości w przeszłości, badanie na zlecenie Whirlpool pokazuje, że oceny Polaków są podzielone. Ci, którzy dbają o środowisko często podkreślają poprawę jakości, podczas gdy przedstawiciele pokolenia "boomersów" uważają, że jest ona gorsza niż kiedyś.

Badanie wykazało, że postawy Polaków wobec jakości sprzętu AGD wpływają również na ich podejście do przedłużania gwarancji. 44% respondentów wyraziło zainteresowanie przedłużeniem standardowej dwuletniej gwarancji producenta. Warto zauważyć, że Polacy coraz chętniej decydują się na zakup dodatkowych usług związanych z wydłużaniem gwarancji, co świadczy o rosnącej świadomości konsumenckiej i trosce o długowieczność zakupionego sprzętu AGD.

Przedłużona gwarancja? Nie wszyscy w nią wierzą

Interesujące jest także, że największe zainteresowanie przedłużoną gwarancją wykazują przedstawiciele najmłodszych generacji, takie jak "zetki" i millenialsi, co może wynikać z ich większego nacisku na ekologiczne rozwiązania i troskę o środowisko. Badania wskazują także, że obsługa posprzedażowa oferowana przez producentów AGD jest istotna dla 65% respondentów, co podkreśla potrzebę wpływu na żywotność zakupionego sprzętu w dynamicznym otoczeniu rynkowym i technologicznym. Andrea Riggio z Whirlpool Corporation podkreśla, że w obliczu inflacji i szybkich zmian na rynku, możliwość zadbania o sprzęt codziennego użytku staje się coraz bardziej istotna dla klientów:

Polacy są coraz bardziej otwarci na zakup dodatkowych usług związanych z wydłużaniem gwarancji na sprzęt AGD. To pokazuje, że nie tylko kupujemy świadomie, ale później chcemy też właściwie zadbać o sprzęty gospodarstwa domowego, na które się zdecydowaliśmy. Duże AGD jest w naszych domach kilka, czasami nawet kilkanaście lat, więc jesteśmy gotowi ponieść dodatkowe koszty, by wpłynąć na długie życie tego sprzętu. Co istotne, zainteresowanie przedłużoną gwarancją jest najwyższe wśród przedstawicieli najmłodszych generacji, tzw. zetek i millenialsów. Nie jest to zaskoczeniem – młodzi ludzie stawiają duży nacisk na eko rozwiązania, a stan środowiska i ich wpływ na zmieniający się klimat są ważnym czynnikiem przy podejmowaniu konsumenckich decyzji.

- mówi Andrea Riggio z Whirlpool Corporation

Nie da się jednak ukryć, że kluczowym elementem przedłużonej gwarancji jest jej cena - a ta często zniechęca do zakupu takiego ubezpieczenia. Respondenci uznali, że że optymalny koszt dodatkowej opcji nie powinien przewyższać 25% wartości zakupionego sprzętu AGD. Jeśli koszt jest niższy niż ta wartość, często uważa się usługę za mało wiarygodną. Z kolei, gdy przekracza 25%, klienci uznają ją za zbyt kosztowną i jednocześnie nieadekwatną do swojej ceny.

A jak jest u Was? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Czy podzielacie zdanie, że sprzęt AGD lubi psuć się zaraz po utracie gwarancji? Z doświadczenia wiem, że tak niestety często się zdarza - nawet jeśli chodzi o popularne firmy, które z tym rynkiem związane są od lat. Nowe sprzęty gospodarstwa domowego psują się częściej niż te kupowane jeszcze 10 lat temu - co nieco stoi w kontrze do tego, co wynika z przeprowadzonego badania. Jednak od dawna mówi się, że producenci specjalnie skracają ich żywotność tylko po to, by klienci zmuszeni byli do zakupu kolejnego, często droższego, wyposażenia domu.

Badanie zrealizowane na zlecenie Whirlpool Corporation przez Zymetrię pt. „Postawy i zachowania użytkowników dużego AGD – droga do sustainability poprzez serwis i innowacje”, wykonanego techniką CAWI w marcu 2023r.

Źródło: materiały prasowe