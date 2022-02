Jak oszczędzać dzięki smart home?

Mówiąc o rozwiązaniach składających się na inteligentny dom, czyli smart home, na pierwszy plan wysuwa się zawsze kwestia wygody. Nie trzeba wstawać do okien, by opuścić żaluzję. Światła zgaszą się automatycznie według wskazanego harmonogramu, albo kiedy wydamy odpowiednie polecenie w aplikacji. Kiedy tylko podjedziemy do garażu - brama automatycznie się otworzy, nie musimy ani wychodzić z samochodu, ani szukać pilota. To wszystko prawda — to technologia, która czyni życie trochę prostszym.

Niemniej warto pamiętać, że na tym jeszcze korzyści płynące z inteligentnego domu się nie kończą. W dobie rosnących cen rachunków za prąd, gaz i ogrzewanie — warto skorzystać z nowoczesnych opcji, dzięki którym możemy zarówno zaoszczędzić pieniądze, jak i... podchodzić do życia bardziej ekologicznie. Wszystko to dzięki współczesnym rozwiązaniom, które odpowiednio skonfigurowane okażą się strzałem w dziesiątkę. Może się okazać, że dzięki wdrożeniu technologii smart home w naszym gospodarstwie domowym, ostatnie noworoczne podwyżki będą dla nas mniej bolesne.

Smart home to nie tylko wygoda, ale również oszczędność

Jeżeli bliżej przyglądaliście się kiedyś technologiom towarzyszącym inteligentnym domom, jestem przekonany, że doskonale wiecie jak kompleksowe potrafią być oferowane tam rozwiązania. Kamery, alarmy, czujniki, automatyka do rolet czy markiz, zarządzanie ogrzewaniem i oświetleniem — akcesoriów i wspieranych urządzeń są setki. Każdą z tych funkcji możemy sterować za pośrednictwem centralki Somfy - TaHoma Switch, która nie tylko zaskakuje estetyczną formą, ale także długą listą wspieranych czujników, kontrolerów itp. Tylko wyobraźnia ogranicza nas zatem w projektowaniu naszej domowej “inteligencji”. Pisaliśmy już o tym w różnych kontekstach. Dziś pokażemy, jak rozwiązania smart home Somfy pozwolą nam w podreperowaniu domowego budżetu.

Niech światło będzie włączone tylko wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujesz

Myślę, że wielu z nas doskonale znany jest scenariusz, w którym mimo iż wychodzimy z pomieszczenia — światło wciąż pozostaje włączone. Powody ku temu są różne — czasem wygoda, czasem zwykłe zapominalstwo. Mimo energooszczędnych żarówek, to wciąż kosztuje i mówimy o potencjalnych pieniądzach, które przeciekają nam przez palce. Rachunki za prąd w Polsce od 1 stycznia 2022 wzrosły o nawet kilkadziesiąt procent. Odczują to wszyscy - bez wyjątku.

Inteligentne sterowanie pozwoli nam nie tylko wygodniej zarządzać oświetleniem, tworzyć dedykowane sceny do czytania, spotkań czy klimatycznego oglądania telewizji — czujniki zadbają także o to, by światła automatycznie włączały się gdy ktoś wchodzi (i jest obecny) w pomieszczeniu, a także gasły, kiedy je opuszcza. Skonfigurowania przełącznika światła poprzez wbudowanie mikroodbiornika Izymo od Somfy z czujnikiem ruchu pozwala na tworzenie scen, w ramach których nasz dom w inteligentny sposób będzie decydował o tym, gdzie światło aktualnie jest potrzebne, a gdzie można je zgasić, by nie marnować energii. Komfortowo, wygodnie — no i co najważniejsze: oszczędnie!

A nie zapominajmy, że takie czujniki ruchu pełnią też przede wszystkim funkcję zabezpieczającą dla naszego mieszkania. Mogą je chronić i informować nas o czyjejś obecności - np. kiedy jesteśmy w górach na nartach podczas ferii.

Temperatura dostosowana do potrzeb

Jesienne pluchy, mroźne zimy, upalne lata. Codzienność wielu z nas to korzystanie z dodatkowego ogrzewania lub klimatyzacji. Utrzymywanie stałej, komfortowej dla nas, temperatury jest kluczowe, a zdalna kontrola również może okazać się na wagę złota. Standardowe ogrzewanie w każdym domu opiera się na głowicy, którym regulujemy moc kaloryfera. Jak jest nam zimno to podkręcamy na ogół na maksa, żeby… godzinę później “zmniejszyć na trójkę”, bo zrobiło się tak duszno, że nie można wytrzymać. Każdy z nas to zna, prawda?

Wyobraźcie sobie słoneczny poranek - promienie wpadają do salonu, kot wygrzewa się na ciepłych panelach… a grzejniki dają na całego, bo tak zostały ustawione dzień wcześniej. Wstajemy z łóżka i mamy wrażenie, że jesteśmy w jakieś saunie.

Instalując głowice termostatyczne Somfy otrzymujemy znacznie więcej możliwości. Przede wszystkim możemy ustawić temperaturę w domu (i to dla każdego pomieszczenia osobno). Gdy zostanie ona osiągnięta, ogrzewanie wyłączy się, bo nie będzie potrzebne. W słoneczne dni, kiedy promienie wpadają przez okna do naszego domu, grzejnik nie włączy się wcale (jeśli nie zajdzie taka potrzeba). Nie marnujemy zatem ciepła bez sensu.

Mało tego, głowica wykrywa też nagłe spadki temperatury wywołane otwarciem okna. Podczas wietrzenia domu nie musimy zatem pamiętać o tym, żeby kręcić pokrętłem. Wszystko dzieje się automatycznie i po zamknięciu okien, ogrzewanie wraca do standardowego trybu.

Nowoczesne rozwiązania pozwolą obniżać temperaturę domu w godzinach, kiedy nas nie ma — i podwyższać na czas, w którym będzie nam potrzebna. To samo zresztą tyczy się godzin, które przesypiamy — i niekoniecznie potrzebujemy równie wiele ciepła jak wówczas, gdy relaksujemy się z książką w dłoni po ciężkim dniu pracy.

Stand-by nie zawsze jest potrzebne

W zależności od typu urządzeń, tryb stand-by, czyli pełnej gotowości do działania, potrafi okazać się dość kosztowny w dłuższej perspektywie. I tutaj również z pomocą przychodzą nam inteligentne rozwiązania, które według wskazanego harmonogramu — czy też wskazanych przez nas prawideł (np. jeśli zgaśnie główne światło w salonie w godzinach między 22, a 7 rano, to wyłącz również listwę zasilającą szereg urządzeń), zadbają o wyłączenie wszystkich urządzeń. Mamy pewność, że nie będą nam wówczas potrzebne, a nawet jeśli... to dosłownie jedna komenda wystarczy, by te znowu zaczęły działać.

Kontrola zawsze pod ręką... i nie tylko!

Rozwiązania smart home to w dużej mierze wygoda zarządzania całym szeregiem sprzętów bez konieczności ręcznego przestawiania temperatury pieca, klimatyzacji, sięgania po włączniki świateł itd. Oczywiście takowe — dzięki kontrolerom — wciąż są możliwe, ale jako że możemy wszystkim zarządzać z poziomu mobilnych aplikacji, a nawet wydając komendy głosowym asystentom — schodzą na dalszy plan.

Wygoda, oszczędność i... ekologia!

Poza wygodą i oszczędnościami, smart home pozwala nam także na bardziej ekologiczne podejście do życia. Wszystko dzięki możliwości lepszej optymalizacji życia na co dzień. Przykład idealnie widoczny z zewnątrz — rolety zewnętrzne, które na co dzień pełnią funkcję izolacyjne. Dzięki pełnej automatyzacji opartej o czujnik temperatury lub/i nasłonecznienia, takowe zimą podczas słonecznego dnia zostaną podniesione, aby pomieszczenia mogły dodatkowo ogrzać się dzięki naturalnej energii. Analogicznie sprawy mają się, kiedy słońce zachodzi. Oczywiście, podobnie jak w przypadku wcześniejszych przykładów, tutaj również można skorzystać z bardziej zaawansowanych scenariuszy — w tym ustalania konkretnych temperatur.

Poza korzystaniem z naturalnych źródeł światła i/lub ciepła, sama stała regulacja temperatury czy zarządzanie oświetleniem pozwala zaoszczędzić cenną energię. Skutki tego odczuwamy nie tylko w naszych rachunkach, ale także pozostawionym po sobie śladzie węglowym.

Smart home: coraz bardziej rozbudowany, coraz bardziej przystępny i coraz skuteczniejszy w działaniu

Każdego roku na rynku pojawia się coraz więcej sprzętów, które pozwalają uczynić nasze życie wygodniejszym i skrojonym na miarę. Czas nie jest z gumy, a my możemy ten czas wykorzystać na przyjemności — a przy okazji zaoszczędzić. Grunt, to zaprojektowanie wszystkich rozwiązań kompleksowo, z głową i pomysłem. Samodzielnie czy z pomocą specjalisty: to już kwestia indywidualna. Jeżeli dopiero planujecie stawiać pierwsze kroki w temacie, sprawdźcie ofertę Somfy, w których produkty z różnych kategorii (automatyka do osłon zewnętrznych i wewnętrznych, rozwiązania do tarasów i otoczenia domu, napędy do bram, sterowniki i czujniki, kamery i alarmy, sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem) są kompleksowo opisane. Wszystkie szczegóły znajdziecie na ich oficjalnej stronie internetowej: somfy.pl.

Wpis powstał przy współpracy z Somfy