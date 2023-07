Jak ochłodzić mieszkanie bez klimatyzacji? Podpowiadamy

Latem, gdy temperatury bez problemu osiągają wartości wyższe od 30 stopni, wiele osób szuka skutecznych sposobów na ochłodzenie swojego mieszkania. Klimatyzacja jest jednym z popularnych i najbardziej skutecznych oraz wygodnych rozwiązań, ale jest to zdecydowanie kosztowny pomysł. Istnieją jednak inne, bardziej oszczędne sposoby na ochłodzenie mieszkania.

Źródło: Depositphotos

Odpowiednie ustawienie okien i zasłon

Pierwszym krokiem, który należy podjąć, aby ochłodzić swoje mieszkanie, jest odpowiednie ustawienie okien i zasłon. Podczas gorących dni warto zamykać okna na czas, gdy temperatura na zewnątrz jest najwyższa, aby uniknąć nagrzewania się powietrza wewnątrz pomieszczeń. Po zachodzie słońca, gdy na zewnątrz jest chłodniej, można otworzyć okna, aby wpuścić świeże powietrze. Jeśli w nocy mamy do czynienia z temperaturą wynoszącą mniej niż 20 stopni Celsjusza, jest to idealny sposób na przewietrzenie swojego mieszkania, co również zagwarantuje nam bardziej komfortowy sen.

Źródło: Unsplash (Yeyo Salas)

Dodatkowo, zasłony lub rolety mogą być skuteczną ochroną przed nagrzewaniem się wnętrza. Zasłony o jasnych kolorach warto zaciągnąć w ciągu dnia, aby zablokować promienie słoneczne i uniknąć nagrzewania się pomieszczeń, a wieczorem można je otworzyć, aby przepuścić chłodniejsze powietrze. Dzięki temu chłodne powietrze, które wpuścimy do swojego mieszkania w nocy, będzie utrzymywało się nieco dłużej.

Wykorzystanie wentylatorów w sprytny sposób

Wiatraki są skutecznym sposobem na ochłodzenie powietrza w pomieszczeniach. Można je używać w różny sposób, aby stworzyć przeciąg i cyrkulację powietrza — istnieje jednak kilka sprytnych sposobów, które znacznie zwiększą efektywność wentylatorów.

Źródło: Unsplash (Delaney Van)

Po pierwsze, możemy ustawić wentylator skierowany w skośnej pozycji, w taki sposób, aby wyciągał gorące powietrze na zewnątrz przez otwarte okno. Jeśli jednak wolicie, aby wentylator skupiał się bezpośrednio na Was, dobrym pomysłem będzie umieszczenie miski lub innego naczynia z lodem przed pracującym wiatrakiem, tak, aby wdmuchiwał zimne powietrze do pomieszczenia. Jeśli macie taką możliwość, warto się również zastanowić nad zastosowaniem wentylatora sufitowego, który zapewnia równomierne rozprowadzenie chłodnego powietrza.

Zimne okłady i lodowate butelki

Kolejne rozwiązanie może wydawać się truizmem, lecz paradoksalnie nie tak wiele osób z niego korzysta. Naprawdę prosta technika, która może przynieść ulgę w gorące dni, to wykorzystanie zimnych okładów lub lodowatych butelek. Zamrożenie wilgotnego ręcznika lub małej butelki z wodą i umieszczenie jej przed wentylatorem lub przy łóżku może zapewnić chłodzenie powietrza w okolicy. Kiedy chcemy szybciej się schłodzić, możemy również położyć zimne okłady na nadgarstkach, szyi i innych częściach ciała.

Źródło: Unsplash (Lanju Fotografie)

Niespodziewane rozwiązanie, czyli wykorzystanie zielonych roślin

Rośliny nie tylko dodają uroku wnętrzom, ale również mogą pomóc w ochłodzeniu mieszkania. Rośliny pobierają ciepło z otoczenia poprzez proces zwany transpiracją, w którym wilgoć wyparowuje z ich liści, co w rezultacie obniża temperaturę otoczenia. Niektóre rośliny, takie jak paprocie, aloes, bluszcz czy dracena, są szczególnie skuteczne w tym procesie.

Źródło: Unsplash (Peter Ivey-Hansen)

Umieszczenie roślin w specjalnych miejscach w pomieszczeniu, szczególnie blisko okien, pomoże obniżyć temperaturę i stworzyć naturalny mikroklimat. To nie tylko estetyczny dodatek, ale naturalna klimatyzacja — która dodatkowo wprowadzi do mieszkania więcej świeżego powietrza.

Odpowiednie użytkowanie sprzętów

Niektóre sprzęty, takie jak stare żarówki, kuchenki czy piekarniki, generują ciepło podczas pracy. W gorące dni warto ograniczyć ich używanie lub korzystać z nich w godzinach wieczornych, kiedy temperatura jest niższa. Dodatkowo, jeśli posiadacie jakieś sprzęty w pobliżu termostatu, warto je przenieść w inne miejsce, aby uniknąć fałszywego odczytu temperatury i niepotrzebnego włączania ogrzewania lub chłodzenia.

Źródło: Depositphotos

Jeśli temperatura na zewnątrz nie daje nam spokoju, nie dokładajmy sobie problemów. Odpowiednie ustawienie okien i zasłon, wykorzystanie wentylatorów, zielonych roślin, zimnych okładów oraz świadome użytkowanie sprzętów elektronicznych to sprawdzone sposoby na stworzenie przyjemnego i chłodnego klimatu w mieszkaniu.

