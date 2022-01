T-Mobile rewolucjonizuje mobilny internet. Oto, co mówi zarząd firmy

Kilka dni temu przedstawiliśmy wam informację odnośnie tego, jak wygląda nowa oferta T-Mobile dla klientów indywidualnych. Jej głównym wyznacznikiem jest to, że dla klienci w abonamencie za 65 i 85 zł mają do wykorzystania nielimitowany internet w smartfonie. Nawet w ofertach specjalnie przygotowanych pod 5G pojawiały się limity. Oczywiście, były one dużo większe, rzędu kilkuset GB, ale wciąż były. Tymczasem nowa oferta T-Mobile to pierwszy w Polsce nielimitowany internet mobilny zarówno w sieci 4G jak i 5G.

Jaki pomysł stoi za nową ofertą T-Mobile

T-Mobile ogłosił swoją ofertę podczas konferencji prasowej. Większość redakcji śledziła ją on-line, my jednak zostaliśmy zaproszeni na nią osobiście, dzięki czemu mogliśmy porozmawiać z osobami zajmującymi najwyższe stanowiska w T-Mobile Polska. Postanowiliśmy zapytać ich, skąd pomysł na taką ofertę, do kogo jest ona skierowana i w jaki sposób T-Mobile zamierza dalej ją rozwijać, skoro już teraz zaoferowało swoim użytkownikom nielimitowane doświadczenie.

Zarówno Goran Markovic, członek zarządu, jak i Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska opowiedzieli nam o tym, że taka oferta jest naturalnym rozwinięciem dotychczasowego, nielimitowanego portfolio firmy w zakresie dostarczania internetu i jej wprowadzenie jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych konsumentów. Dane pokazują, jak wiele dziś pobieramy treści w coraz lepszej i lepszej jakości i nielimitowany internet jest jednym z wymogów do tego, aby korzystać z sieci bez zmartwień i zaprzątania sobie głowy tym, ile gigabajtów transferu nam jeszcze zostało.

Decyzja T-Mobile odbija się na rynku szerokim echem. Teraz to inni operatorzy muszą "gonić" by móc konkurować z taką ofertą. I to dla nas - konsumentów - bardzo dobra wiadomość. Szczegóły oferty i możliwość skorzystania z niej bez wychodzenia z domu możecie znaleźć na stronie T-Mobile.

-

Materiał powstał we współpracy z T-Mobile