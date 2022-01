Jak wyglądało od kulis tworzenie Programisty 100K - pierwszego teleturnieju dla branży IT?

Programista 100K to pierwszy teleturniej dla branży IT w Polsce. Jak wyglądało jego tworzenie?

Polska branża IT się rozwija, a nasi specjaliści są już szeroko znani ze swojej jakości. Dlatego też Polska jest chętnie wybieranym krajem jeżeli chodzi o lokowanie centrów danych, supportu IT czy działów programistycznych. To też powoduje, że jeżeli chodzi o nasz rodzimy rynek pracy, branża IT może pochwalić się pozycją "uprzywilejowaną". Programiści zazwyczaj zarabiają znacznie więcej niż wynosi średnia krajowa, a bardzo wysokie zarobki nie są tam niczym niespotykanym. "Programista 15K" to już nie żart i mem, ale rzeczywistość wielu specjalistów. Jednak nie oznacza to, że jest to sufit, jeżeli chodzi o to, ile może zarobić dzisiaj "informatyk".

Co powiecie nie na 15, czy 30, a na 100 K?

Największy w Polsce portal z widełkami płacowymi dla programistów i osób związanych z IT - Just JoinIT - wyszedł niedawno z ciekawą inicjatywą. Postanowił zorganizować pierwszy w Polsce teleturniej, który przeznaczony byłby dla branży IT. Co więcej - można w nim wygrać realne pieniądze, bo nagrodą główną jest 100 tysięcy złotych. Turniej podzielony jest na odcinki i w każdym z nich dwie drużyny mierzą się z serią pytań aby zgarnąć główną nagrodę. Pytania dotyczą różnych kategorii - front i backendu, historii IT, wiedzy z zakresu baz danych czy zarządzania projektami. Aby zdobyć chociaż pułap gwarantowany trzeba więc wykazać się szeroką wiedzą. Całość podana jest jednak w bardzo przystępnej formie dzięki z dużą dozą humoru ze strony prowadzących program.

Stworzenie takiego teleturnieju nie było jednak zadaniem prostym. Za Programistą 100 K stoi cały zespół osób i miesiące planowania i konceptualizacji pomysłów. Zespół JustJoinIT zaprosił nas za kulisy ich produkcji, dzięki czemu na własnej skórze mogliśmy się przekonać, jak wygląda tworzenie takiego teleturnieju, z jakimi wyzwaniami musieli mierzyć się twórcy i jak wygląda praca na planie tak dużego przedsięwzięcia.

-

Materiał powstał we współpracy z JustJoinIT