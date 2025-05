AI na komputerze: sekrety, które musisz znać!

Jak korzystać ze sztucznej inteligencji na komputerze?

Sztuczna inteligencja to dziś codzienność. Pomaga pisać maile, zarządzać projektami, uczyć się lub edytować zdjęcia. Jeśli myślisz, że „to pewnie trudne” — nic bardziej mylnego. W tym artykule znajdziesz kilka prostych sposobów na to, jak wykorzystać AI na Twoim komputerze. Od przeglądarek, przez aplikacje, po sprytny klawisz Copilot.

Twój komputer w 2025 roku to asystent, który wie, czego potrzebujesz, zanim jeszcze zdążysz wpisać to w Google. AI działa w tle — przyspiesza pracę, upraszcza zadania i podsuwa gotowe rozwiązania. Niezależnie, czy pracujesz, uczysz się czy tworzysz content, sztuczna inteligencja może zaoszczędzić Ci masę czasu.

Klawisz Copilot – AI zawsze pod ręką

Masz nowego laptopa z Windows 11? Prawdopodobnie zauważyłeś nowy klawisz Copilot (albo skrót Win + C). Warto spróbować zacząć z niego korzystać. To prosty sposób na nawiązanie komunikacji z Twoim cyfrowym asystentem. Copilot to nie tylko zwykły chatbot. Zintegrowany z Windowsem, pakietem Microsoft 365 i przeglądarką Edge potrafi:

pisać maile,

podpowiadać lepsze zdania w Wordzie,

generować formuły w Excelu,

wyszukiwać informacje bez przeskakiwania między kartami.

Co ważne, na nowych PC (Snapdragon X, Intel Core Ultra) część funkcji działa lokalnie, bez potrzeby ciągłego dostępu do internetu.

Jak zacząć?

Naciśnij klawisz Copilot lub kliknij ikonę na pasku zadań. Wpisuj polecenia, mów do mikrofonu lub wrzucaj obrazy do analizy.

Przeglądarki z AI – Edge, Chrome, Arc

W 2025 roku przeglądarki internetowe przeszły znaczącą transformację, stając się inteligentnymi asystentami wspieranymi przez sztuczną inteligencję. Microsoft Edge, Google Chrome oraz Arc Browser wprowadziły funkcje AI, które usprawniają codzienne korzystanie z internetu.

Microsoft Edge

Microsoft Edge integruje w sobie funkcję Copilot, oferując użytkownikom możliwość zadawania pytań, streszczania treści czy generowania obrazów bez opuszczania przeglądarki. Copilot może odpowiadać zarówno w formie tekstowej, jak i głosowej, a jego działanie można dostosować do indywidualnych preferencji, uwzględniając historię przeglądania czy zainteresowania użytkownika.

Google Chrome

Google Chrome wprowadził Gemini Nano, lekką wersję modelu AI, która działa bezpośrednio w przeglądarce. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z funkcji AI, takich jak generowanie treści czy podsumowywanie informacji, bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi. Gemini Nano został zaprojektowany z myślą o efektywności i szybkości działania, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla codziennych zadań.

Arc Browser

Arc Browser, znany z nowatorskiego podejścia do interfejsu użytkownika, wprowadził funkcję Arc Max, która wykorzystuje AI do ulepszania doświadczeń przeglądania. Użytkownicy mogą korzystać z takich funkcji jak automatyczne streszczanie stron, inteligentne tytułowanie kart czy integracja z ChatGPT bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Arc Max został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności i uproszczeniu codziennych zadań online.

Aplikacje z AI – pracuj mądrzej, nie ciężej

Sztuczna inteligencja przestała być dodatkiem dla ciekawskich. W 2025 roku aplikacje wspierane przez AI stają się codziennymi narzędziami, które realnie odciążają nas w pracy, nauce i kreatywnych zadaniach. Nie chodzi już tylko o poprawianie błędów czy podpowiadanie fraz. Nowoczesne apki z AI potrafią pisać za Ciebie, analizować dane, tworzyć grafiki i podsuwać pomysły. Oto kilku takich "pomocników":

Microsoft 365 Copilot – w Wordzie pisze szkice, w Excelu analizuje dane, a w Outlooku tworzy gotowe maile. Wymaga subskrypcji, ale jest też darmowa wersja w przeglądarce (bing.com/chat).

– w Wordzie pisze szkice, w Excelu analizuje dane, a w Outlooku tworzy gotowe maile. Wymaga subskrypcji, ale jest też darmowa wersja w przeglądarce (bing.com/chat). Grammarly – nie tylko poprawia błędy. AI podpowiada, jak lepiej ubrać myśli w słowa. Ważna uwaga – Grammarly to wybór dla osób, które piszą po angielsku!

– nie tylko poprawia błędy. AI podpowiada, jak lepiej ubrać myśli w słowa. Ważna uwaga – Grammarly to wybór dla osób, które piszą po angielsku! Canva – tworzy grafiki na podstawie opisu (np. „plakat promujący koncert rockowy”). AI potrafi też usuwać tło, zmieniać styl zdjęć i sugerować określone układy treści. Większość funkcji AI dostępna niestety tylko po wykupieniu subskrypcji.

– tworzy grafiki na podstawie opisu (np. „plakat promujący koncert rockowy”). AI potrafi też usuwać tło, zmieniać styl zdjęć i sugerować określone układy treści. Większość funkcji AI dostępna niestety tylko po wykupieniu subskrypcji. Notion AI – pisze notatki, tworzy szablony i streszcza długie dokumenty. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy kochają dobrą organizację lub zarządzają projektami. Tu również trzeba zapłacić za subskrypcję, aby w pełni wykorzystać potencjał AI.

Jak zacząć?

Pobierz aplikacje z oficjalnych źródeł (Microsoft Store, App Store, strony producentów) lub odwiedź odpowiednie witryny.

AI na komputerze: Zadbaj o bezpieczeństwo!

Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, ale jak każde ułatwienie, wymaga rozsądnego podejścia. Przede wszystkim warto pobierać aplikacje wyłącznie z zaufanych źródeł i regularnie aktualizować system, żeby mieć pewność, że korzystasz z najnowszych poprawek bezpieczeństwa. Zanim dasz aplikacji dostęp do swoich danych, sprawdź, jakie informacje zbiera i do czego je wykorzystuje. Dobra wiadomość jest taka, że unijny AI Act 2025 wymusza na firmach jasne informowanie o tym, jak obchodzą się z Twoimi danymi. Warto poświęcić chwilę na przeczytanie tych komunikatów, zanim automatycznie klikniesz „zgadzam się”.