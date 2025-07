Mapy Google na Garminie? Sprawdziłem to w praktyce!

Plotki na temat Map Google na Garminie pojawiły się pierwszy raz kilka tygodni temu. Nie musieliśmy długo czekać, a nowa aplikacja jest już dostępna w sklepie Connect IQ dla wielu różnych modeli zegarków. Wprowadzenie wsparcia dla Map Google może wydawać się nieco dziwne, skoro jedną z flagowych usługa Garmina jest nawigacja, ale szybko przekonacie się, że ma to sporo sensu. Tym bardziej, że tak naprawdę wbudowane mapy ma tylko niewielka liczba modeli.

Jakie zegarki obsługują Mapy Google?

Lista zegarków kompatybilnych z nowa aplikacją jest bardzo pokaźna. Znajdziecie tam praktycznie wszystkie modele jakie pojawiły się na rynku w ostatnich 3 latach. Począwszy od flagowych Fenixów, przez całą serię Forerunner, a kończąc na modelach Vivoactive. Można pewnie ponarzekać, że nie ma tutaj chociażby modeli Venu 2 czy pierwsze generacji Epixa, ale Garmin i tak zrobił całkiem niezłą robotę. Jeśli macie jeden z poniższych zegarków to wystarczy, że w Connect IQ w aplikacji na smartfonie wyszukacie "Google Maps" i zainstalujecie na swoim zegarku. Dalsza konfiguracja jest już bajecznie prosta.

Garmin Approach S50

Garmin Approach S70

Garmin D2 Mach 1 | D2 Mach 1 Pro

Garmin Descent G2

Garmin Enduro 2

Garmin Enduro 3

Garmin epix (Gen 2)

Garmin epix Pro

Garmin Fenix ​​7 | Fenix ​​7S | Fenix ​​7X | Fenix ​​7 Pro

Garmin Fenix ​​8 AMOLED | Fenix 8 Solar

Garmin Fenix ​​E

Garmin Forerunner 165 | Forerunner 165S

Garmin Forerunner 265 | Forerunner 265S

Garmin Forerunner 570

Garmin Forerunner 955

Garmin Forerunner 965

Garmin Forerunner 970

Garmin MARQ (Gen 2) | MARQ Commander (Gen 2) | MARQ Aviator (Gen 2)

Garmin Quatix 7 | Quatix 7 Pro | Quatix 7 Sapphire Edition | Quatix 7X Solar Edition

Garmin Quatix 8 AMOLED

Garmin Tactix 7 | Tactix 7 Pro | Tactix 7 AMOLED

Garmin Tactix 8 | Tactix 8 Solar

Garmin Venu 3 | Venu 3S

Garmin Venu X1

Garmin Vivoactive 5

Garmin Vivoactive 6

Gdy uruchomicie aplikację Google Maps na swoim zegarku, poprosi was o dokonanie konfiguracji, która realizowana jest już na telefonie. Tam po uruchomieniu aplikacji Mapy pojawi się pytanie czy chcemy zezwolić aby wskazówki dojazdu pojawiały się na zegarku (tzw. lustrzane odbicie) i czy chcemy aby nawigacja była uruchamiana automatycznie. Warto też przejść do ustawień i wybrać kiedy chcemy korzystać z nawigacji na zegarku, np. tak jak w moim przypadku tylko w czasie pieszych wędrówek lub jazdy na rowerze. I to w zasadzie wszystko. Teraz pozostało tylko wybrać cel podróży i sprawdzić jak to działa.

Jak działają Mapy Google na Garminie?

Jeśli liczyliście na to, że mapa zostanie wyświetlona na zegarku, tak jak ma to miejsce w przypadku natywnych map Garmina, to niestety musze was rozczarować. Aplikacja na zegarku wyświetla tylko podstawowe informacje, czyli gdzie musimy teraz skręcić i ile czasu potrwa jeszcze nasza podróż. Można też sprawdzić kolejne kroki, ale wyświetlane komunikaty są bardzo skromne. Generalnie pokazują kierunek, odległość oraz ulicę w jaką mamy skręcić. Dodatkowo na około 20-30 metrów przez zmianą kierunku zegarek wibruje, aby przypomnieć nam, że tutaj mamy skręcić. Wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej.

Mimo wszystko uważam jednak, że to całkiem przydatne rozwiązanie. Mapy Google znacznie ułatwiają poruszanie się po nowych miejscach, szczególnie w dużych miastach. Teraz zamiast co chwile sprawdzać ekran smartfona, wystarczy spojrzeć na zegarek. W gęstej zabudowie gdy nie znamy nazw ulic, obranie właściwego kierunku może być trudniejsze, ale generalnie to całkiem przydatne rozwiązanie. Na moim zegarku z pewnością zagoszczą na stałe.