Jak Twoja firma może zaoszczędzić na transakcjach w obcych walutach

Płacisz za towary czy usługi w obcych walutach, wysyłasz pracowników na zagraniczne delegacje? A może starasz się pozyskać zagranicznych klientów, oferując im nie tylko swoje produkty? Tak czy owak, zetkniesz się z kursami wymiany walut, spreadami, prowizjami, przewalutowaniami i transferami pieniędzy za granicę. Warto podejść do tych kwestii z uwagą, by ograniczyć zbędne wydatki.

Jeśli płacisz lub zarabiasz w obcych walutach

Konkrety? Tabela kursów wymiany walut w niektórych bankach to spread na poziomie nawet kilkunastu groszy, podczas gdy w Cinkciarz.pl kilkukrotnie mniej. Prosty przykład, kwotę 1000 euro można dzisiaj wymienić za pośrednictwem fintechu na 4512,4 zł, podczas gdy największy bank w Polsce za taką samą kwotę wypłaci według swojej tabeli jedynie 4325 złotych. To różnica blisko 200 zł na zaledwie jednej transakcji. Gdybyśmy wykonywali je co miesiąc, to przez rok moglibyśmy zaoszczędzić blisko dwa i pół tysiąca złotych. Jeżeli miesięczne transakcje sięgałyby np. 100 tys. euro, oszczędności mogłyby sięgać kwoty ćwierć miliona złotych rocznie!

Co wydaje się istotne, w Cinkciarz.pl można nie tylko szybko, bezpiecznie wymienić pieniądze, ale także skorzystać z m.in. usługi przekazów pieniężnych w różnych walutach. By zlecić transakcję, nie trzeba nawet znać konta bankowego naszego kontrahenta. Wystarczy jego numer telefonu lub adres e-mail. Odbiorca dostanie instrukcje, jak odebrać pieniądze. Usługa jest dostępna w 30 krajach Europy, a oferta wydaje się ciekawa z uwagi na niskie opłaty, ale i korzystne kursy wymiany walut. Szczegółowe informacje znajdziecie na tej stronie.

Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe usługi oferowane przez fintech, których często brakuje w bankach. Czekasz na konkretny kurs danej waluty? W Cinkciarz.pl nie musisz kilka razy dziennie zerkać na notowania. Wystarczy ustawić odpowiedni alert i gdy tylko kurs osiągnie oczekiwany poziom, dostaniesz e-mailowe lub SMS-owe powiadomienie i będziesz mógł dokonać wymiany.

Udostępniana w Cinkciarz.pl karta wielowalutowa może się natomiast okazać wygodną formą regulowania należności za kupowane za granicą towary czy usługi. Na temat samej karty osobny artykuł znajdziecie tutaj. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców często podróżujących za granicę, korzyści z jej posiadania mogą być jeszcze większe.

Audyt powie, czy i ile przepłacasz

Niezależnie od tego, czy Twoja firma zarabia w walutach obcych, czy kupuje zagraniczne usługi lub towary, to optymalizacja transakcji walutowych może mieć duże znaczenie dla jej wyników finansowych. Dlatego opłaca się sprawdzić, co można poprawić.

Z dostępną w Cinkciarz.pl usługą audytu walutowego okaże się to bardzo proste i czytelne. Co więcej, można to zrobić całkowicie za darmo. Wystarczy w specjalnym formularzu na stronie internetowej podać kilka przykładowych transakcji walutowych, które przeprowadziliśmy w minionych pięciu latach, ich daty, kwoty oraz swój adres e-mail. W odpowiedzi dostaniemy spersonalizowany raport, w którym ekspercii z Cinkciarz.pl dokładnie opiszą poniesione koszty i pokażą, ile udałoby się zaoszczędzić wykonując wspomnianą transakcję za pośrednictwem fintechu.

Audyt zawiera przegląd historycznych transakcji ze wskazaniem różnic pomiędzy kursami banku lub innej instytucji, a ofertą Cinkciarz.pl. Oprócz analizy kosztowej zaprezentowane są również wykresy oraz autorski przegląd rynku walutowego z kalendarzem wydarzeń i komentarzami analityków. Wszystko po to, by pokazać szerszy kontekst zmian zachodzących na rynkach finansowych.

Krok do uświadomienia sobie, ile pieniędzy przecieka nam przez palce na tak prozaicznych czynnościach jak płatności w walutach obcych, w takim samym stopniu dotyczy również osób zarabiających w obcych walutach.

Chcesz wejść na zagraniczne rynki? Wybierz odpowiednie narzędzia

Cinkciarz Pay, czyli autorski system płatności w wielu walutach, to flagowa usługa dostępna w portalu Cinkciarz.pl dla branży e-commerce. Cinkciarz Pay umożliwia klientom sklepów internetowych dokonywanie płatności na wiele różnych sposobów, począwszy od szybkich przelewów online, przez BLIK, Apple Pay i Google Pay, PayPal czy karty płatnicze, a skończywszy na popularnych zagranicznych portalach internetowych. To bardzo uniwersalne, bezpieczne i co najważniejsze atrakcyjne cenowo rozwiązanie.

Integrację systemu ułatwiają dostępne w portalu wtyczki PrestaShop, WooCommerce lub Magneto. Najnowszym dodatkiem do tej usługi jest „link do płatności”. Dzięki niemu sklepy internetowe korzystające z Cinkciarz Pay zyskują możliwość generowania i wysyłania linków do zapłaty online, które pozwalają ich klientom błyskawicznie regulować należności, bez konieczności podawania samodzielnie takich danych jak numer konta czy tytuł przelewu.

Innym przydatnym rozwiązaniem jest Cinkciarz Collect, czyli usługa pozwalająca na przyjmowanie płatności w obcych walutach. Kontrahenci mogą dzięki niej dokonywać wpłat w 28 walutach. Przejrzysty system zarządzania, automatyczne instrukcje płatnicze związane z przewalutowaniem (np. w konkretnym dniu o konkretnej porze) oraz rozbudowane raporty odnotowanych transakcji pozwalają skuteczniej zarządzać międzynarodowym biznesem. W ramach tej usługi zyskujecie też dostęp do osobistego doradcy oraz komentarzy walutowych przygotowanych przez analityków Cinkciarz.pl, które mogą pomóc w podjęciu decyzji, kiedy najlepiej dokonać np. przewalutowania środków.

Fintech Cinkciarz.pl dla większych firm oferuje usługę przelewów masowych i preferencyjne kursy wymiany walut. Ta pierwsza usługa może być szczególnie przydatna, gdy musimy płacić za usługi lub towary do większej liczby kontrahentów. Dzięki wygodnemu API można to rozwiązanie zintegrować z wewnętrznym systemem księgowym w firmie, co sprawia, że płatności dokonywane są niezwłocznie. Z tej usługi chętnie korzystają firmy transportowe, branża e-commerce czy biura podróży.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Cinkciarz.pl.