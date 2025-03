Jak dodać legitymacje medyczne do mObywatel? Przewodnik dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych.

Masz dość noszenia ze sobą fizycznej legitymacji? Z aplikacją mObywatel wygodnie dodasz PWZ lekarza, dentysty, pielęgniarki lub położnej do telefonu. Sprawdź, jak krok po kroku przenieść swoje dokumenty do cyfrowego świata.

Trzymasz legitymację medyczną w portfelu? A co, jeśli zapomnisz jej zabrać do pracy akurat wtedy, gdy będzie Ci potrzebna? Na szczęście jest na to sposób – aplikacja mObywatel, dzięki której prawo wykonywania zawodu (PWZ) możesz mieć zawsze w telefonie.

Czy to działa? Oczywiście. Czy to trudne? Wręcz przeciwnie. Oto krótki poradnik, jak dodać PWZ do aplikacji mObywatel.

Po co mi cyfrowa legitymacja?

Papierowe dokumenty mają swoje minusy – łatwo je zgubić, zniszczyć albo po prostu zostawić na drugim końcu miasta. Cyfrowa legitymacja medyczna rozwiązuje ten problem. Od teraz swoje prawo do wykonywania zawodu pokażesz jednym kliknięciem.

Dlaczego warto?

Zawsze pod ręką – telefon nosisz przy sobie praktycznie cały czas, więc legitymację masz równie blisko.

– telefon nosisz przy sobie praktycznie cały czas, więc legitymację masz równie blisko. Offline – dokument działa nawet bez internetu. Możesz być w piwnicy szpitala albo na dyżurze w górach – aplikacja Cię nie zawiedzie.

– dokument działa nawet bez internetu. Możesz być w piwnicy szpitala albo na dyżurze w górach – aplikacja Cię nie zawiedzie. Weryfikacja w sekundę – pokażesz ekran telefonu albo skanujesz kod QR i po sprawie.

Nie ma co się oszukiwać – czasy się zmieniają, a cyfrowe dokumenty po prostu ułatwiają życie.

Kto może dodać legitymację do mObywatela?

Z tego rozwiązania skorzystają:

Lekarze i lekarze dentyści – jeśli mają nadane prawo wykonywania zawodu przez okręgową izbę lekarską.

– jeśli mają nadane prawo wykonywania zawodu przez okręgową izbę lekarską. Pielęgniarki i położne – z oficjalnymi uprawnieniami od okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Ważne: żeby dodać dokument, musisz być zalogowanym użytkownikiem mObywatela i potwierdzić swoją tożsamość – o tym za chwilę.

Jak dodać dokument? – Instrukcja krok po kroku

Cała operacja zajmie Ci mniej czasu niż przerwa na kawę. Wystarczy kilka kliknięć.

Pobierz aplikację mObywatel

Zainstaluj ją ze sklepu Google Play (Android) albo App Store (iOS). To pierwszy krok – bez aplikacji ani rusz.

Potwierdź swoją tożsamość

Żeby dodać dokumenty, musisz się zalogować. Do wyboru masz:

profil zaufany ,

, bankowość elektroniczną ,

, e-dowód (to ten z czipem, więc musisz się upewnić, czy właśnie taką wersję dokumentu posiadasz).

Nie przejmuj się, jeśli brzmi to skomplikowanie – aplikacja poprowadzi Cię za rękę.

Dodaj pierwszy dokument

Zanim dodasz legitymację, aplikacja poprosi Cię o mDowód lub Diia.pl (dla cudzoziemców). To formalność, ale bez tego nie ruszysz niestety dalej.

Czas na legitymację medyczną

Kliknij Dodaj dokument (znajdziesz to na ekranie startowym lub w zakładce Dokumenty ).

(znajdziesz to na ekranie startowym lub w zakładce ). Wybierz z listy odpowiedni dokument: PWZ lekarza, PWZ dentysty, PWZ pielęgniarki albo PWZ położnej.

Aplikacja pobierze dane z odpowiedniej izby i gotowe – Twój dokument pojawi się na ekranie.

Jak potwierdzić dane z dokumentu?

Masz już cyfrową legitymację, ale co zrobić, gdy ktoś będzie chciał ją sprawdzić? Opcji jest kilka:

Pokaż ekran telefonu – Osoba weryfikująca zobaczy Twoje dane i zdjęcie. Dynamiczne elementy, jak flaga czy hologram, potwierdzą autentyczność.

– Osoba weryfikująca zobaczy Twoje dane i zdjęcie. Dynamiczne elementy, jak flaga czy hologram, potwierdzą autentyczność. Kod QR – Kliknij Potwierdź swoje dane i pokaż kod QR. Wystarczy zeskanować go na innym urządzeniu i po sprawie.

– Kliknij i pokaż kod QR. Wystarczy zeskanować go na innym urządzeniu i po sprawie. Certyfikat aktywny w aplikacji – Dodatkowe potwierdzenie dla tych, którzy potrzebują dodatkowego sposobu weyfikacji.

Czy warto przenieść legitymację do telefonu?

W świecie, gdzie coraz więcej rzeczy robimy online, cyfrowa legitymacja medyczna to krok w dobrą stronę. Zapomnij o fizycznych dokumentach, które łatwo zgubić. Dzięki mObywatelowi masz wszystko w jednym miejscu – zawsze dostępne, bezpieczne i łatwe do zweryfikowania.

Zainstalowanie aplikacji i dodanie dokumentów zajmuje kilka minut, a oszczędza sporo stresu. Jeśli więc jeszcze nie masz cyfrowego PWZ w telefonie, czas to zmienić.