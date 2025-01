Jak bardzo kochamy polskie seriale? Oto niezbity dowód

Serial "Śleboda" to niekwestionowany hit SkyShowtime. Pierwsza polska produkcja platformy skradła serca polskich widzów. Wkrótce z historią zbrodni na Podhalu zapoznają się widzowie z innych krajów.

W połowie lutego ubiegłego roku SkyShowtime potwierdził prace nad polskim serialem, który jest równocześnie pierwszą, polską produkcją platformy. To adaptacja pierwszej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. "Śleboda", bo to właśnie o tej książce i serialu mowa, przenosi nas w malownicze i tajemnicze Tatry, gdzie główną postacią jest Anka Serafin, młoda antropolożka z Krakowa. Przybywa w góry, aby odkryć swoje korzenie i znaleźć spokój, jednak jej plany zostają nagle zakłócone, gdy natrafia na zmasakrowane ciało starego górala, Jana Śleboda. To makabryczne znalezisko wciąga ją w sieć intryg oraz mrocznych sekretów lokalnej społeczności.

Śledztwo ujawnia mroczną stronę Podhala, gdzie tradycje i wierzenia zderzają się z brutalną rzeczywistością. Anka staje przed wyzwaniem nie tylko w postaci podejrzliwych mieszkańców, ale także własnych demonów z przeszłości. W jej poszukiwania angażują się również dwie inne postacie: Bastian, ambitny dziennikarz pragnący sensacji, oraz Jędrek, lokalny policjant, z którym Anka miała młodzieńczą miłość. W rolę Anki wciela się Maria Dębska, znana z filmów "Boże Ciało" i "Moje córki krowy", a Sebastiana gra Maciej Musiał, popularny aktor młodego pokolenia. Jędrek to Piotr Pacek, który zdobył uznanie dzięki roli w serialu "Chyłka".

"Śleboda" hitem SkyShowtime. Polacy uwielbiają takie tytuły

Serial na platformę SkyShowtime trafił w grudniu ubiegłego roku, a jego finałowy odcinek udostępniony został w tym tygodniu. Z recenzji Konrada wynika, że to produkcja, którą warto poznać od razu – nie czekając na kolejne odcinki. Dobrze się składa, gdyż całość jest już dostępna na platformie:

Okazuje się jednak, że widzowie mają inne podejście. Jak informuje serwis Deadline, "Śleboda" jest jednym z największych hitów SkyShowtime. Z przekazanych przez platformę danych wynika, że ponad połowa polskich subskrybentów obejrzała serial od jego premiery 12 grudnia. Spośród tych, którzy obejrzeli pierwszy odcinek, 90% obejrzało kolejne. Ile to dokładnie osób? Tego firma nie zdradza. Informuje jednak, że polska produkcja cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że wkrótce udostępniona zostanie na rynkach, na których działa SkyShowtime. Chodzi tu kraje północnej Europy, półwysep Iberyjski i pozostałe kraje Europy Środkowej, w których dostępna jest ta platforma – premiera zapowiedziana jest na 20 lutego.