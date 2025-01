Ogromne premiery Prime Video nadchodzą. To będą same hity

Platforma Prime Video, choć często pozostaje w cieniu gigantów jak Netflix czy Disney+, systematycznie buduje swoją bibliotekę oryginalnych i ambitnych produkcji. Rok 2025 i następne lata zapowiadają się dla Prime Video szczególnie ekscytująco, a to za sprawą nadchodzących serialowych premier, opartych na kultowych grach, filmach i komiksach. Optymizmem zarażają bowiem zrealizowane do tej pory projekty, które okazały się naprawdę udanymi produkcjami.

Seriale Blade Runner 2099 i Warhammer 40,000

Fani futurystycznych dystopii mają kolejny powód do radości, bo Prime Video zabierze nas z powrotem do świata "Łowcy androidów" w serialu "Blade Runner 2099". Akcja serialu rozgrywa się 50 lat po wydarzeniach z filmu "Blade Runner 2049" i obiecuje jeszcze bardziej wciągającą i mroczną wizję przyszłości. Choć szczegóły fabuły są cały czas owiane tajemnicą, to możemy spodziewać się rozbudowania wątków znanych z poprzednich części, a także nowych, intrygujących pytań o naturę człowieczeństwa i granice sztucznej inteligencji. Za sterami produkcji stoi Ridley Scott, reżyser oryginalnego "Łowcy androidów", co daje nadzieję na wierność klimatowi i duchowi kultowego filmu.

Jeśli tęsknicie za Henrym Cavillem, który odszedł z "Wiedźmina" Netfliksa, to mam dobre wieści: Prime Video przygotowuje serial osadzony w kultowym uniwersum "Warhammer 40,000" właśnie z tym aktorem. Szeroko znana epicka saga, pełna kosmicznych bitew, mrocznych intryg i heroicznych bohaterów, ma ogromny potencjał na wciągający serial nawet dla niezainteresowanych do tej pory tym IP. Spoglądając na "Fallout" i tutaj możemy spodziewać się wiernego odtworzenia bogatego świata "Warhammer 40,000", z jego charakterystycznymi rasami, technologiami i bronią. Na obecną chwilę wiemy, że serial ma skupić się na losach jednego z Kosmicznych Marines, elitarnych wojowników ludzkości, którzy bronią galaktyki przed siłami Chaosu.

Spider-Noir, God of War, Mass Effect i więcej

Uniwersum Spider-Mana rozrasta się w zaskakującym kierunku, ale będzie to dla Was niespodzianka tylko jeśli nie widzieliście jak świetnie wypadła ta wersja postaci w "Spider-Man: Uniwersum"! Prime Video produkuje właśnie serial "Spider-Noir", osadzony w mrocznym i stylowym świecie noir. Głównym bohaterem jest alternatywna wersja Petera Parkera, który w latach 30. XX wieku zmaga się z przestępczością na ulicach Nowego Jorku. Serial ma być pełen tajemnic, intryg i moralnych dylematów, a jego klimat inspirowany jest klasycznymi filmami noir i komiksami z epoki. Co ciekawe, po tym jak Nicolas Cage użyczył głosu w filmie animowanym, teraz zagra tę postać przed kamerą.

Prime Video adaptuje dwie kultowe serie gier: "God of War" i "Mass Effect", ale nie zapomina o animacji. Pod uwagę brany jest animowany serial osadzony w świecie kultowych filmów o bokserze Adonisie Creedzie. Produkcja ma być prequelem filmów i opowiedzieć historię ojca Adonisa, Apollo Creeda. Fani Batmana z kolei mogą cieszyć się na drugi sezon "Batman: Caped Crusader", mrocznego i stylowego serialu animowanego, który powraca do korzeni Mrocznego Rycerza, nawiązując na każdym kroku do kultowego "Batman: The Animated Series". Oprócz nowości, pojawi się także wyczekiwana kontynuacja, bo sukcesie pierwszego sezonu, "Fallout" powróci z nowymi odcinkami.