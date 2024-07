Jak automatycznie wyłączyć komputer?

Automatyzacja wyłączania komputera to nie tylko wygoda, ale również oszczędność energii i większa kontrola nad czasem pracy przy urządzeniu. To rozwiązanie może być przydatne w wielu sytuacjach, na przykład gdy zostawiasz urządzenie do pobierania plików na noc. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować automatyczne wyłączanie komputera na systemach Windows oraz macOS. Dzięki kilku prostym krokom możesz ustawić swój komputer tak, aby wyłączał się o określonej godzinie lub po zakończeniu określonego zadania.

Automatyczne wyłączanie komputera w systemie Windows

Komenda shutdown w wierszu poleceń

W systemie Windows istnieje komenda o nazwie shutdown , która pozwala na wyłączanie, restartowanie lub wylogowywanie użytkownika z systemu. Aby uruchomić tę komendę, wystarczy otworzyć wiersz poleceń (cmd) i wpisać odpowiednią sekwencję poleceń.

Otwarcie wiersza poleceń

Aby otworzyć wiersz poleceń:

Naciśnij kombinację klawiszy Win + R , aby otworzyć okno dialogowe Uruchom. Wpisz cmd i naciśnij Enter.

Komenda shutdown w praktyce

Komenda shutdown ma wiele parametrów, których można użyć w zależności od potrzeb. Oto podstawowe składniki:

shutdown /s – wyłącza komputer.

– wyłącza komputer. shutdown /r – restartuje komputer.

– restartuje komputer. shutdown /l – wylogowuje użytkownika.

Przykłady użycia komendy shutdown

Aby wyłączyć komputer za 60 sekund, wpisz: shutdown /s /t 60 Aby zrestartować komputer za 120 sekund, wpisz: shutdown /r /t 120 Aby anulować zaplanowane wyłączenie, wpisz: shutdown /a

Skrót do automatycznego wyłączania komputera

Jeśli często chcesz wyłączać komputer automatycznie, możesz stworzyć skrót na pulpicie:

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Nowy > Skrót . W polu lokalizacji elementu wpisz: shutdown /s /t 60 (lub inną wybraną przez siebie komendę). Kliknij Dalej , nadaj skrótowi nazwę (np. "Wyłącz komputer") i kliknij Zakończ .

Automatyczne wyłączanie komputera Apple

W systemie macOS również istnieje możliwość automatycznego wyłączania komputera. Można to zrobić za pomocą Terminala lub ustawień systemowych.

Automatyczne wyłączanie macOS za pomocą Terminala

W systemie macOS można użyć komendy sudo shutdown , aby wyłączyć komputer po określonym czasie.

Otwarcie Terminala

Aby otworzyć Terminal:

Otwórz Finder. Przejdź do Aplikacje > Narzędzia i uruchom Terminal .

Komenda shutdown na Macu

Podstawowa składnia komendy shutdown w macOS to:

sudo shutdown -h +m

gdzie +m oznacza czas w minutach, po którym komputer ma się wyłączyć.

Przykłady użycia komendy shutdown

Aby wyłączyć komputer za 30 minut, wpisz: sudo shutdown -h +30 Aby zrestartować komputer za 60 minut, wpisz: sudo shutdown -r +60 Aby anulować zaplanowane wyłączenie, wpisz: sudo shutdown -c

Harmonogram włączania i wyłączania Maca

Ustawianie w terminalu harmonogramu włączania lub wyłączania Maca

W systemie macOS istnieje możliwość ustawienia harmonogramu automatycznego włączania, usypiania, ponownego uruchamiania oraz wyłączania komputera za pomocą polecenia pmset w Terminalu. Dzięki tej funkcji Twój Mac może na przykład włączyć się samodzielnie przed Twoim przyjściem do pracy, a następnie wyłączyć się, gdy skończysz swoje obowiązki.

Aby skorzystać z tej funkcji, otwórz aplikację Terminal i wprowadź polecenie pmset . Przeglądając stronę manuala ( man pmset ), znajdziesz listę dostępnych atrybutów, które możesz wykorzystać do skonfigurowania harmonogramu. Oto kilka przydatnych poleceń:

pmset -g sched – wyświetlenie bieżącego harmonogramu.

– wyświetlenie bieżącego harmonogramu. sudo pmset repeat wake M 8:00:00 – utworzenie harmonogramu budzenia Maca w każdy poniedziałek o godzinie 8:00.

– utworzenie harmonogramu budzenia Maca w każdy poniedziałek o godzinie 8:00. sudo pmset repeat cancel – anulowanie bieżącego harmonogramu.

Aby zatwierdzić każde polecenie, naciśnij klawisz Return.

Pamiętaj, że automatyczne wyłączenie komputera nastąpi tylko wtedy, gdy Mac jest obudzony, a użytkownik jest zalogowany. Jeśli Mac jest uśpiony lub użytkownik nie jest zalogowany, komputer nie zostanie wyłączony zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo, jeśli masz włączoną funkcję FileVault, będziesz musiał logować się za każdym razem, gdy Mac jest uruchamiany, co wyklucza możliwość automatycznego logowania. Warto też zauważyć, że jeśli masz otwarte dokumenty zawierające niezachowane zmiany, komputer może nie zostać uśpiony lub wyłączony zgodnie z harmonogramem.